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السويد تقترب من الانضمام لحلف الأطلسي بعد تحرك في البرلمان التركي

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان التركي على طلب السويد الانضمام لحلف شمال الأطلسي (ناتو)، في خطوة رئيسية نحو توسيع الكتلة الغربية بعد تأخير دام 19 شهرا طالبت خلالها أنقرة ستوكهولم بتقديم تنازلات مرتبطة بالإرهاب.
والخطوة التالية هي إجراء تصويت كامل في البرلمان، ومن المتوقع أيضا إقراره. ومن المرجح أن يتم إجراؤه في غضون أسابيع، وبعد ذلك سيوقعه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ليصبح قانونا، ليختتم بذلك عملية أحبطت بعض حلفاء أنقرة وكانت بمنزلة اختبار لعلاقاتها مع الغرب.
وطلبت السويد وفنلندا الانضمام إلى حلف شمال الأطلسي العام الماضي بعد الحرب الروسية ـ الأوكرانية. وبينما صدقت أنقرة على طلب فنلندا، فقد أثارت اعتراضات على طلب السويد حول ما قالت إنه حماية ستوكهولم لجماعات تعتبرها أنقرة إرهابية.

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