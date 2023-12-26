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أذربيجان تعلن طرد ديبلوماسيين فرنسيين اثنين

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) أعلنت أذربيجان امس طرد ديبلوماسيين فرنسيين بسبب أنشطة «تتعارض مع وضعهما»، في سياق التوترات بين البلدين بشأن دعم باريس لأرمينيا.
واستدعيت السفيرة الفرنسية آن بويون إلى وزارة الخارجية الأذربيجانية لإبلاغها «باحتجاج شديد على تصرفات اثنين من موظفي السفارة الفرنسية بما يتعارض مع وضعهما الديبلوماسي»، حسبما أفادت الوزارة في بيان، مضيفة أنه يجب على هذين الديبلوماسيين مغادرة أذربيجان خلال 48 ساعة.
وجاءت هذه الخطوة في ظل علاقات متوترة بين البلدين، حيث تتهم باكو فرنسا بالانحياز لأرمينيا في محادثات السلام مع خصمها اللدود بوساطة أوروبية.
واتهم الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف فرنسا، في نوفمبر، بالتحريض على الصراعات في القوقاز من خلال تسليح أرمينيا.
وخاضت أذربيجان وأرمينيا حربين بشأن منطقة ناغورني قره باغ المتنازع عليها. واستعادت باكو هذا الجيب في سبتمبر، بعد هجوم خاطف ضد الانفصاليين الأرمن الذين سيطروا عليه لمدة ثلاثة عقود.
وقالت أرمينيا وأذربيجان إنه يمكن التوقيع على اتفاق سلام شامل بحلول نهاية العام، لكن المفاوضات التي تتم بوساطة دولية بين الجمهوريتين السوفييتيتين السابقتين لم تحقق تقدما يذكر.
والتقى علييف ورئيس الحكومة نيكول باشينيان في عدة مناسبات لإجراء محادثات بوساطة الاتحاد الأوروبي.
ولكن علييف رفض في أكتوبر حضور مفاوضات مع باشينيان في إسبانيا، بسبب ما وصفه بـ «موقف فرنسا المتحيز».

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