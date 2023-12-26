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الوكالة الذرية طهران تزيد التخصيب لمستوى قريب من صنع الأسلحة

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن إيران تراجعت عن تباطؤ استمر لأشهر في معدل تخصيب اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60% القريبة من المستوى المطلوب لتصنيع أسلحة.
ويعتقد عديد من الديبلوماسيين أن التباطؤ، الذي بدأ بحلول يونيو 2023، كان مرتبطا بمحادثات سرية بين الولايات المتحدة وإيران أدت إلى إطلاق سراح أميركيين كانوا محتجزين في إيران في وقت سابق من العام الحالي.
وتمتلك إيران بالفعل كمية من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% يمكن إذا تم تخصيبها لدرجة أكبر أن تكفي لصنع 3 قنابل نووية، وكميات أكبر عند مستويات تخصيب أقل. من جهتها، تنفي إيران سعيها لامتلاك أسلحة نووية. وذكرت الوكالة الذرية في بيان يلخص تقريرا سريا للدول الأعضاء اطلعت عليه وكالة «رويترز» أن إيران «زادت إنتاجها من اليورانيوم عالي التخصيب، متراجعة عن خفض سابق في الإنتاج اعتبارا من منتصف عام 2023».
وتقوم إيران بالتخصيب لمستوى يصل إلى 60%، القريب من مستوى 90% تقريبا الذي يستخدم في الأسلحة، في منشأتي نطنز وفوردو. وقالت الوكالة إنه منذ الإبطاء، قامت المنشأتان بتخصيب اليورانيوم إلى 60% بمعدل إنتاج حوالي 3 كيلوغرامات شهريا.
وجاء في التقرير الأممي «تؤكد الوكالة أن إيران زادت إنتاج سادس فلوريد اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60% من اليورانيوم-235 إلى حوالي 9 كيلوغرامات شهريا منذ نهاية نوفمبر الماضي في هاتين المنشأتين مجتمعتين».
ولفت التقرير إلى أن مفتشي الوكالة لاحظوا لأول مرة تغيرا في الإنتاج في فوردو في 25 نوفمبر 2023 وبعد ذلك قالت إيران إن التغيير بدأ في 22 من الشهر نفسه وإن معدل الإنتاج عاد لمستوى ما قبل الإبطاء.

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