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واشنطن ترد بضربات جوية بعد إصابة جنودها في هجوم بالعراق

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) شن الجيش الأميركي ضربات جوية انتقامية دقيقة في العراق بعد هجوم بطائرة مسيرة ملغومة شنه مسلحون أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أميركيين، أحدهم في حالة حرجة.
والهجوم والرد عليه هما أحدث دليل على كيفية امتداد الحرب بين إسرائيل وحركة (حماس) إلى أنحاء الشرق الأوسط وتسببها في اضطرابات حولت القوات الأميركية في العراق وسورية إلى أهداف.
وقال الجيش الأميركي إنه شن الضربات بناء على توجيهات الرئيس الأميركي جو بايدن، مما أسفر على الأرجح عن مقتل «عدد من مقاتلي كتائب حزب الله» العراقية وتدمير العديد من المنشآت التي تستخدمها هذه الجماعة.
وقال قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل إريك كوريلا في بيان «تهدف هذه الضربات إلى محاسبة تلك العناصر المسؤولة بشكل مباشر عن الهجمات على قوات التحالف في العراق وسورية وتقليل قدرتها على مواصلة الهجمات، سنحمي قواتنا دائما».
وتعرضت قاعدة أميركية في أربيل بالعراق لهجوم بطائرة مسيرة أمس الاول مما أدى إلى وقوع خسائر في صفوف الأميركيين.
ولم تكشف وزارة الدفاع الأميركية (الپنتاغون) عن تفاصيل حول هوية الجندي الذي أصيب بجروح خطيرة ولم تقدم المزيد من التفاصيل حول الإصابات التي حدثت نتيجة الهجوم. ولم تذكر أيضا أي تفاصيل حول كيفية اختراق هذه الطائرة المسيرة للدفاعات الجوية للقاعدة.
وقال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في بيان «صلواتي مع الأميركيين الشجعان الذين أصيبوا».
ولفت مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض إلى ان الرئيس بايدن اطلع على الهجوم وأمر«الپنتاغون» بإعداد خيارات للرد على المسؤولين عنه.
وقالت المتحدثة باسم مجلس الأمن القومي أدريان واتسون «الرئيس بايدن لا يمنح أولوية أعلى من حماية الأفراد الأميركيين الذين يخدمون في طريق الأذى. ستتصرف الولايات المتحدة في الوقت وبالطريقة التي نختارها إذا استمرت هذه الهجمات».

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