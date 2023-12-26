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معارك غزة الضارية تجبر إسرائيل على تغيير إستراتيجية الحرب

12/26/2023 11:22:34 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) تواصلت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الـ 81 وسط ارتفاع حصيلة الخسائر الفادحة في صفوف المدنيين الذين يواصلون النزوح من مكان لآخر داخل القطاع الذي تحول إلى «رقعة شطرنج بشرية» لا مكان فيها آمنا بحسب شهادات وتقارير الوكالات الأممية.
فقد شهدت مدن خان يونس وجباليا وغزة قصفا جويا ومدفعيا مكثفا خلف عشرات الشهداء والجرحى، في حين استمرت المعارك الضارية بين المقاومة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي على عدة محاور.
وأعلنت إسرائيل أنها باتت تركز هجومها على «حماس»، لاسيما في مدينتي خان يونس ورفح المجاورة عند الحدود مع مصر حيث يقيم عشرات آلاف النازحين في خيم، مشيرة إلى أنها ضربت خلال 24 ساعة نحو 100 هدف لحماس بينها «فتحات أنفاق ومنشآت ومواقع عسكرية تستخدم لشن هجمات على الجنود الإسرائيليين في غزة».
وقال الجيش الإسرائيلي إن 160 جنديا قتلوا حتى الآن في غزة منذ بدء العمليات البرية أواخر أكتوبر الماضي.
جاء ذلك وسط تقارير إعلامية تتحدث عن ان الجيش الإسرائيلي يستعد لتغيير إستراتيجيته للحرب في غزة، من خلال تخفيض حدة القتال وإطالة أمده، للوصول إلى الهدف المركزي الذي حدده وهو «القضاء على حركة حماس».
وحسبمــا ذكــرت القنــاة الـ 12 الإسرائيلية، فإن الجيش «سينشئ منطقة عازلة بعرض كيلومتر داخل القطاع على حدوده مع إسرائيل، مما سيوسع المنطقة العازلة القائمة».
وأضافت «ستحتل قوات المشاة، المكونة إلى حد كبير من المجندين، المنطقة لضمان عدم قدرة أحد في غزة على الاقتراب من السياج مع إسرائيل، وشن هجمات من هناك».
وقالت القناة الإسرائيلية «الافتراض الكامن وراء التغيير في الاستراتيجية هو أن الهزيمة الكاملة لحماس لن تتحقق من خلال هجوم بري واسع النطاق، لكن من خلال حرب استنزاف طويلة».
وتابعت «قد يستغرق الأمر أشهرا وربما حتى سنوات، لكن خلق واقع جديد في غزة سيتطلب عملية ديبلوماسية وتحركات اقتصادية إلى جانب ما يقوم به الجيش». من جهتها، قالت سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، إنها و«كتائب القسام»، الذراع العسكرية لحركة «حماس»، تمكنتا من استهداف 5 آليات عسكرية إسرائيلية في محاور التقدم بجباليا.
بالتزامن، اقتحمت القوات الإسرائيلية مدنا وبلدات في الضفة الغربية المحتلة شملت: بيتونيا وبيت لحم والخليل وطولكرم وقلقيلية ورام الله وتضمن ذلك شن حملة اعتقالات، كما سقط شهيدان برصاص الاحتلال في مخيم الفوار جنوب الخليل. في الغضون، لم يشهد وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة ارتفاعا ملحوظا رغم قرار مجلس الأمن الدولي الأخير القاضي بنقل المساعدات «فورا وعلى نطاق واسع» إلى القطاع.
وحذرت رئيسة الفريق الإنساني التابع للأمم المتحدة وتعمل في غزة منذ عدة أسابيع جيما كونيل من ان القطاع المحاصر تحول إلى «رقعة شطرنج بشرية» يفر بداخلها آلاف الأشخاص الذين نزحوا عدة مرات بالفعل، مضيفة انه «ليس هناك ما يضمن أن وجهتهم القادمة ستكون آمنة».
في السياق، أعربت الأمم المتحدة عن «قلقها البالغ» حيال القصف الإسرائيلي المتواصل على وسط غزة وحضت القوات الإسرائيلية على اتخاذ كل الإجراءات الممكنة لحماية المدنيين. وشددت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان على أن على جميع الهجمات أن تمتثل إلى مبادئ القانون الإنساني الدولي.
وقال المتحدث باسمها سيف ماغانغو في بيان امس «نشعر بقلق بالغ حيال قصف القوات الإسرائيلية المتواصل لوسط غزة».
وأضاف: «إنه أمر مقلق على وجه الخصوص أن هذا القصف المكثف الأخير يأتي بعدما أمرت القوات الإسرائيلية سكان جنوب وادي غزة بالانتقال إلى وسط غزة وتل السلطان في رفح».
إلى ذلك، أعلنت شركة الاتصالات الفلسطينية أن خدمات الاتصالات الثابتة والإنترنت انقطعت بالكامل عن قطاع غزة، بسبب استمرار العدوان.
وهذه هي المرة السادسة التي يقطع فيها الاحتلال الاتصالات عن القطاع منذ بدء الحرب على القطاع في أكتوبر الماضي.

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