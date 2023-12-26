MENAFN - Al-Anbaa) يفرح الناس ويهنئ بعضهم بعضا ببداية كل سنة ميلادية جديدة.. فمن مسافر لبلد تقام به الفعاليات المختلفة، وتطلق به الألعاب النارية.. إلى تجمعات عائلية محفوفة، وشبابية متنوعة.. إلى جالس في بيته ولا تعنيه هذه المناسبة في شيء.. مشارب الناس شتى، ورغباتهم مختلفة، وما يسعون إليه لا يتشابه، كل له أهدافه وطموحاته وأحلامه ببداية السنة الميلادية.٭ ٭ ٭

بعد أيام قليلة ستدخل السنة الميلادية الجديدة المعتمدة عندنا.. فسواء قرأت مقالتي قبل أو مع بداية العام الجديد أو بعده.. اطمئن فلم يفتك شيء.. لك أن تعلم أنه بتاريخ 7 يناير يحتفل الأقباط بمصر ببداية العام الجديد، وأن الصين تبدأ احتفالاتها ببداية العام في يناير وتنتهي بـ 8 فبراير، والمسلمون تبدأ السنة الجديدة لديهم في الأول من محرم والأمازيغ والفرس والهنود كل أمة وكل ملة لديها روزنامتها وسنتها الخاصة والتي تعتمد عليها.. فما نحتفل به اليوم في بلادنا تبعا لما اعتدنا عليه، هي السنة الميلادية التي اعتمدت عندهم.

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ليلة رأس السنة.. عشت في أميركا، وبريطانيا، وتواجدت هناك في ليلة رأس السنة لأكثر من 10 سنوات تقريبا.. ورأيت بعيني كيف يفرحون ويحتفلون ويبتهجون.. وكيف تجتمع العائلة بعد طول فراق، فهناك من يعمل بجد، والأغلب يكدح باجتهاد طول السنة فلا يرى الأب ابنته، ولا الأم ولدها، ولا الأخ أخاه إلا في مناسبات سنوية محددة على الروزنامة.. لذلك تجتمع العائلة في مثل هذه المناسبات فتجدهم يقدسون مثل هذه اللحظات.. كعيد الأم، وعيد الحب، وعيد العمال، وغيرها من الأعياد.. أما في بلادنا بالعالم العربي والإسلامي وعندنا بالخليج على وجه الخصوص لا نحتاج لمثل هذه المناسبات لإظهار الحب والتقدير والامتنان لمن هم حولنا.. فنحن نجلس ونلتقي ونرى الأهل والأقارب والأصحاب أغلب فترات السنة.. لا نحتاج ليوم محدد نظهر فيه مشاعرنا وأحاسيسنا.

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بداية السنة أضاعت الكثير من (الوقت والفرص).. يكثر البعض من التخطيط ووضع الاستراتيجيات ويكتب الأهداف للسنة الجديدة، فتنقضي السنة وهو لم يحقق منها شيئا ويستمر بإعادتها للسنة القادمة، فتجده يدور بحلقة مفرغة لا يصحو منها إلا وقد فاته الشيء الكثير والكبير، التخطيط مهم ولكن الإغراق فيه وتقديم الأحلام على الواقع يضيع الكثير.

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لذلك البدايات الحقيقية للتغيير تكون من اللحظة التي تقرر فيها إحداث نقلة في حياتك.. فالعمر يمضي.. والأيام تنقضي.. والساعات لن تعود.

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ليلة رأس السنة أضاعت الكثير من (المال).. بالفترة التي تواجدت بها في أميركا وبريطانيا كنت أستغرب كثرة المناسبات السنوية والاحتفالات الدورية التي تكاد تكون شهرية، فلك أن تتخيل مناسبات وأعياد لم نسمع بها في بلادنا إلى الآن وأتمنى ألا توجد.. كعيد البيض وعيد الضحك ويوم العمال والهالوين وأعياد كثيرة وأيام عديدة ما أنزل الله بها من سلطان، تعرفها من تغير البضاعة بالأسواق المركزية إلى الزخارف بالشوارع إلى الزينة التي على البيوت.

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لم أسترسل بما قلته ولم أطل بما بحت به ولم أخط قلمي عن رأس السنة إلا لأن الموضوع خرج عن الحد وتجاوز المعقول.. فأصبح المسلمون يحتفلون برأس السنة بلهفة، وينتظرونه بشوق، ويترقبون قدومه أكثر من احتفالهم وشوقهم وفرحتهم لأعياد المسلمين.

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