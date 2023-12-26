Wednesday, 27 December 2023 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


هارب مدى الحياة!

12/26/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) استيقظ! أشرقت الشمس.. إنه يوم جديد.. واجبات وأمانات.
هل مللت؟ هل تعبت؟ لا مشكلة، هذه حال الدنيا، لا يمكنك السيطرة على كل شيء، والدنيا لا تدوم على حال.
وجدت في دنيانا من يهرب منها! أولئك يرعبهم التغيير! لا رغبة لهم في المحاولة، يسخطون من أصغر «مطب»، فجأة ينغمسون في المباهج، ثم يطيلون الانتكاس لاحقا!
ما قصة هؤلاء؟ لماذا ردود أفعالهم متطرفة؟ ما الذي جرى لهم؟
هم مثل سائر البشر، تعرضوا لتجربة قاسية، لكنهم لم يعالجوها، ضربت أعماقهم ولم يتخذوا إجراء سليما لتجاوزها، فرسخت في وجدانهم على أنها «قدرهم» التعيس!
بنت حواجز معتمة حول عواطفهم، فلا ضوء الأمل ينفذ، ولا مودة تنبت، ولا حب يزهر!
هؤلاء يرون حتمية الألم، وأزلية الفشل. تخيل الحياة الممتلئة بالاحتمالات والتجارب الجديدة، تنسف بسبب فرضية سلبية! سببها نموذج سيئ لموقف قديم انقضى، وغادر كل أطرافه!
لديهم ربط غير عقلاني، فهم يحملون معهم الماضي الأليم، فلا يعيشون الحاضر ويخسرون المستقبل.
الهاربون عواطفهم متذبذبة، وأحكامهم متناقضة، مشوشون لا يعلمون حقا ماذا يريدون!
إنهم يضيعون على أنفسهم أياما جميلة، وفرصاً لا تتكرر، ويخسرون قلوبا صادقة.
سلوكهم الانسحابي: انهزامي، فكل إنسان يختبر ظروفا وتجارب، لكنه «قادر ومسؤول» عن تحرره، فلا يسلم نفسه للقيود القديمة أن تمنعه من الانطلاق. هذا الوضع غير سوي، ويتطلب علاجا على مستوى الإرشاد السلوكي.
الهارب يسقط عليك وعلى المواقف انطباعات متشائمة ويصر عليها، تبريرا لهربه!
ينسق الكثير من الأعذار ويريد للأمور أن تجري على هواه، ويلقي اللوم على الآخرين والزمن!
الهاربون يعجزون عن بناء علاقة إنسانية صحية، لهوسهم بالمثالية، وحساسيتهم المفرطة تجاه كل ما لا يناسبهم، وتعميمهم للأنماط، فيفقدون العزيمة لتحمل مسؤولية العلاقات والمشاركة الفعالة فيها. وينكرون حقيقة الحياة في الاختلاف، لذا يتجنبون المواجهة، ولا يطيقون الحوار، ويعتبرون ذلك كله «ضغوطا».
الهارب قد يكون أخا أو صديقا أو شريك حياة.
أيها الهاربون.. كفى هربا!
عام جديد على الأبواب.. فهل ستتوقفون؟

[email protected]

MENAFN26122023000130011022ID1107659998

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث