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فوق النصاب

12/26/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) ما سنتحدث عنه اليوم كثيرا ما تطرقت له الأقلام والأفواه لتسليط الضوء على هذا الموضوع والتحذير من تداعياته، لكن على الرغم من كل ذلك إلا أن هذه القضية مازالت موجودة دون حلول، إلى أن أدرجت في قاموس محلك سر!
حديثنا اليوم عن الساعات الزائدة التي تصرف وفق قانون كتب منذ بداية التعليم في الكويت وأصبح ذلك القانون متبعا من دون تغيير أو تعديل يواكب التغييرات التعليمية الحديثة في الكويت، سواء على صعيد المناهج التي لم تتطور أغلبيتها منذ بداية التعليم في الكويت (وهذا ليس بموضوع مقالنا اليوم) أو على الصعيد المهني والأكاديمي.
المراد.. لن أقوم بتكرار ما قمت بكتابته بالسابق في عدة مقالات ولن أكرر ما قام الأغلبية بكتابته أو بذكره عن قضية «الساعات الزائدة فوق النصاب الدراسي» التي بالفعل أصبحت إرهاقا ماديا على الدولة، وهذا ليس بكلامي بل هي كلمات «ديوان المحاسبة» الذي في كل عام يقوم بكتابة العديد من المخالفات على الكثير من المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة التعليم تحت مسمي «الساعات الزائدة فوق النصاب».
كلماتنا اليوم تسلط الضوء على الحلول الجذرية لوقف هذا النزيف المادي باسم «الساعات الزائدة»، الحل الأول والأخير هو فتح باب تعيين المعيدين وتوظيف من يحملون شهادة الدكتوراه والماجستير في تلك المؤسسات التعليمية، معادلة بسيطة جدا يمكن من خلالها حل المشكلة!
نعم حسبة جدا بسيطة، فكم من مليار دفع باسم «الساعات الزائدة فوق النصاب للتدريس» منذ تحرير الكويت من الغزو الغاشم إلى يومنا هذا سنجد مليارات! أليس من الأفضل فتح أبواب التعيين للمعيدين والأساتذة الجدد؟!
فعندما تفتح الأبواب سوف يترتب عليها كل ما يأتي:
ضخ دماء جديدة وفكر جديد، وتقليل البطالة وفتح فرص عمل حكومي أمام الشباب والمستقبل الجديد، وتجهيز صف أكاديمي جديد ليدعم الصفوف القديمة ويكون بديلا له في المستقبل، ووقف النزيف المادي باسم «الساعات الزائدة فوق النصاب» وتحويل ذلك إلى رواتب شهرية لأعضاء هيئة تدريس جدد في السلك التعليمي.
مسك الختام: غدا سطورنا عن «تطوير المناهج».. وسلامتكم.

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