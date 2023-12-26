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يا دارنا يا دار

12/26/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) الدار هي الوطن، قلب المرء النابض ودم الناظر، وعيونه التي يرى بها، وعندما يتحول حب الوطن إلى عشق وولع نصفه بالدار عنوانا للمّ الشمل والألفة والمحبة.
وما أجمل قول ابي نواس الحسن بن هانئ:
يا دار ما فعلت بك الأيام
لم تبق فيك بشاشة تستام
عرم الزمان على الذين عهدتهم
بك قاطنين وللزمان عرام
انظروا إلى الطيور لا تصبر عن أعشاشها، حتى السمك إذا خرج من الماء انظروا إليه كيف ينتفض ثم يموت، ولا عزاء لمن حرم وطنه. وقد صدق الدكتور الشاعر أحمد عبدالرزاق العدواني حب وطنه حينما قال:
يا دارنا يا دار يا موطن الاحرار
يا نجمة للسنا على جبين المنى
السحر لما دنا غنى لنا الاشعار
التبر في برها والدر في بحرها
والحب في صدرها نبع من الآثار
كانت الكويت كوتا صغيرا ثم أصبحت وطنا يسر الناظرين ويُسّر لها أمراء عادلون وشعب كريم طيب، وهذه الأرض الذي اجتمعنا بها محفوظة بإذن الله لم يردها أحد بسوء إلا وكبّه الله على وجهه وأذاقه وبال فعله بسوء فعله والشواهد على ذلك كثيرة. ومن وصايا الأمير عبدالله بن رشيد لابن أخيه عبدالعزيز المتعب بألا يتعرض للكويت بسوء فلن يفلح ابدا من يريد بها سوءا. ومن الأهمية بمكان بث الروح الوطنية في نفوس ابنائنا وبناتنا منذ الصغر والحث على طاعة ولاة امورنا، فأي ضعف في الحس الوطني وانتشار التفاخر والتباهي بالقبيلة والتعصب والتحزب والتعنصر على حساب الوطن الذي يضم الجميع هو بمنزلة كارثة ومصيبة وشق في جدار الوطن الذي تكفل برعايتنا وصون كرامتنا من المهد الى اللحد، اقول ذلك ولسان حالي يردد قول المولى عز وجل (فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر ـ الغاشية).
ان الوطن له حق كبير علينا فهو الدار التي يضمنا سقفها فلا صوت يعلو على صوت الوطن، ولا حق أحق من الوطن ارض العزة والكرامة (وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا وَارْزُقْ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنْ آمَنَ مِنْهُم بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِـ البقرة: 126)، هذا ودمتم سالمين.

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