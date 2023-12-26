((حورس)).. الطائر الجريح

دخل مكتبي الصحفي الفني اللامع صديق كل الفنانين - وخصوصا «الفنانات» - الأستاذ ياسر العيلة.. ويبدو على ملامح وجهه الحزن والغضب المكتوم.. وكأنه ينتظر أن أسأله سؤالي التقليدي: «مالك يا عم ياسر؟.. زعلان من مين بس؟ وقد كانت إجابته: هذه المرة زعلان منك شخصياً.. فكلما جاءت سيرة السفر تبدأ بإلقاء قصائد الشعر في «مصر للطيران»، ومهنية طياري الشركة.. أصحاب أنعم إقلاع.. وأسلس هبوط بين كباتن العالم!! وأن السفر على الناقل الوطني واجب ودعم لاقتصاد البلاد الذي هو في أمس الحاجة للدعم، وعندما كنا نقارن بين «مصر للطيران» والشركات المنافسة.. التي تمتلك أسطولاً أحدث.. ومضيفات أكثر شباباً وأوسع ابتسامة، وقاعات انتظار أكثر فخامة، ووجبات طعام أكثر تنوعاً كنت تتمسك برأيك وتقول: الرحلة .. إقلاع وهبوط.. و«سماعات» تفصلك عما حولك حتى تصل بالسلامة.

سكت لحظة ليلتقط أنفاسه فبادرته: حتى الآن أين المشكلة؟

فبادرني منفعلاً: السماعات يا أستاذ.. المشكلة في السماعات، فأثناء رحلتي من القاهرة إلى الكويت يوم الجمعة الماضي 22 ديسمبر رحلة رقم 612، قررت أن أستمع لنصيحتك وطلبت «سماعة» ليفصلني سماع الموسيقى عن الصخب وبكاء الأطفال، ففاجأتني المضيفة بأن هذه الرحلة ليس بها «سماعات»!! وعندما اعترضت ومعي بعض الركاب الكويتيين جاء مضيف آخر، وقال إن هذه تعليمات الشركة لهذه الرحلة، يمكنكم الشكوى عند الوصول.. قالها بحسم وجفاء، ولولا الملامة لزاد.. «وأعلى ما في خيلكم اركبوه»!!

هدأت العزيز ياسر العيلة، ووعدته بإبلاغ الأمر للصديقين العزيزين محمد سند المدير الإقليمي للكويت، وأيمن عبدالرحيم مدير محطة الكويت، اللذين يقدمان أداء مشرفاً ومحترماً، ولا يتوانيان في تقديم العون والمساعدة للجميع.

والحقيقة، وبعيداً عن «سماعات رحلة الكويت، فإن مصر للطيران، تحولت مؤخراً الى «حورس جريح» (حورس هو رمز الشركة)، خسائر وديون، وخروج من تصنيف الـ 100، وتراجع عربي وأفريقي، وعدم رضا من الركاب.. والعاملين على حد سواء.

كلمة في أذن الفريق محمد عباس حلمي وزير الطيران المدني، ورئيس الشركة محمد موسى: الاعتراف بوجود المشكلة.. نصف الطريق للحل، و«مصر للطيران»، ليست مجرد شركة نتخلص من مشكلاتها ببيعها.. قولاً واحداً.. «لا للبيع».. استقيموا يرحمكم الله.

وحفظ الله مصر وأهلها من كل سوء.

دعاء لفلسطيناللهم يا رحمن يا رحيم اكشف غمة أهلنا في فلسطين وفرِّج كربهم وأغث لهفتهم وتولَّ أمرهم، وثبِّت أقدامهم، وتقبل شهداءهم.. وارحم ضعف أطفالهم وشيوخهم ونسائهم.. إنك على كل شيء قدير.