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ليلة قرآنية! برعاية ((الصفا الخيرية))

12/26/2023 11:22:16 PM
(MENAFN- Al-Anbaa) [email protected]
على مدى ساعتين من 7 إلى 9 مساء سعدت بحضور برنامج حفل مركز صفا القرآني في فندق ميلينيوم توثيقا للعلاقة التي تربطنا بجمعية صفا الخيرية الإنسانية وهي علاقات أخوية خيرية قرآنية منذ سنوات تأسيسها على يد الأخ المفضال محمد عبدالرحمن الشايع وأسرته الكريمة، وأحيي كوكبة العاملين معه في هذه الجمعية المباركة التي لها من أعمال الخير الشيء الكثير والجميل خاصة في قيرغيزيا، ما جعلها اليوم جهة ثقة عند المتبرع الكريم.
ما حببني في هذه الجمعية المباركة (جمعية الصفا الخيرية الإنسانية) اهتمامها البالغ بتنمية المجتمعات المسلمة خاصة في مجال رعاية الأيتام ومواجهة وعلاج أمراض السرطان والاهتمام بعلوم القرآن وتحفيظه وافتتاح القرى الإنمائية ودعم المهن لصناعة الخير.
لقد شاهدت أدوار وتحركات هذه الجمعية الإنسانية الخيرية في مأساة زلزال تركيا وسورية وكيفية إغاثة الملهوفين ومساعدة المنكوبين والمتضررين.
هكذا عرفت «الصفا الإنسانية» بأعمالها وإنجازاتها المحاطة بالأيادي البيضاء التي تدعمها وتعزز مسيرتها الخيرة، وكما رأينا عندما تحدث عنها مجموعة من المشايخ (د.عثمان الخميس - د.بسام الشطي - مطلق الجاسر) وفي تزكيات مباركة داعمة لمركز صفا القرآني.
هنا أتوقف قليلا.. ولا عجب أن أطلق اسم (أبوالأيتام) على الأخ محمد الشايع وأتذكر عودته من رحلة علاج وكيف امتلأ المطار بمستقبليه ومحبيه في الكويت وخارجها، إنه رجل علاقات وتسويق من الطراز الأول وهو يحصد احتضانه لهذا الكم من البشر خاصة أهل القرآن الكريم.
أعجبتني (الصفا الإنسانية) بكل مشاريعها الرمضانية والأضاحي والكسوة والعيدية وتنفيذ المشاريع الموسمية خاصة الحقيبة المدرسية، إضافة الى حملات الإغاثة الى اليمن الشقيق والنازحين السوريين وتركيا وسريلانكا ولبنان وقيرغيزيا.
لفت نظري عدد السلال الرمضانية ووجبات الإفطار في 10 دول خارج الكويت وكيف كان لهذه المشاريع الموسمية أثرها في نفوس الأيتام والأرامل.
لقد نجحت جمعية الصفا الخيرية الإنسانية في جذب المشايخ والناشطين والمحسنين الكويتيين الكرام لدعم قيرغيزيا خاصة في مجال الأرامل والأيتام، فلا عجب ان كفلت أكثر من 4488 يتيما وأرملة وطالبا في قيرغيزيا وحدها.
لقد حصدت «الصفا الإنسانية» 5 مراكز بمسابقة الكويت لحفظ القرآن الكريم، وهذا نجاح كبير في (العرس القرآني الكبير) الذي يحظى بإشادة محلية وعالمية فهو المحضن القرآني، إضافة الى حلقات القرآن الأخرى التي تساند بعضها بعضا.
إننا نعتز بالتعاون بين حلقات خالد يوسف المرزوق - رحمه الله - وكل حلقات الكويت القرآنية، خاصة في مسابقة الكويت الكبرى لحفظ القرآن الكريم وتجويده، وأغتنم هذه الفرصة لكي أشكر إخواني في جمعية الصفا المباركة على دعمهم للجهود القرآنية، كما اننا نمد يد التعاون والتعاضد القرآني لهم ولجميع مراكز حلقات القرآن في داخل الكويت.
نبارك لإخواننا في جمعية الصفا الخيرية الإنسانية ونحن معا في نصرة كتاب الله وحفاظه في مختلف الفئات ونشعر بالفخر والاعتزاز بكل حافظ للقرآن حاصل على السند لأنه من الأبرار وسيلبس والديه تاج الوقار يوم القيامة إن شاء الله، ولفتة جميلة من د.الشيخ عثمان الخميس الذي حضر وشارك في التكريم هو وجميع المشايخ والضيوف في هذا الحفل المبارك، وهنا أشيد بالدور الكبير الذي قام به الأخ د.حسين العنزي في كونه عريفا للحفل، حيث تميز بالمتابعة الدقيقة لفقرات حفل التكريم كما خطط له وأضاف اليه من سمات شخصيته المقدرة في التعامل مع الميكروفون وهذا الكم من الحضور والمكرمين (برافو بوعلي)!
كل الشكر والتقدير لإخواني بدءا من رئيس الجمعية الأخ محمد عبدالرحمن الشايع الى الهيئة الإشرافية والإدارية والمحفظين والمحفظات ولكل من فاز ورفع اسم الكويت عاليا في محضن الصفا الخيري والإنساني والشبابي والقرآني، هذا النجاح القرآني في عام 2023 على أمل ان نحضر التكريم المقبل إن شاء الله، والله فرحنا لنجاحهم ونبارك لهم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.

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