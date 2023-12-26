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شيوخ ووجهاء من جرش وعين الباشا ومخيم البقعة: نقف خلف الملك ونفخر بمواقفه

12/26/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ثمن شيوخ ووجهاء من أبناء وبنات محافظة جرش ولواء عين الباشا ومخيم البقعة، جهود جلالة الملك عبدالله الثاني، الدولية والإقليمية، لوقف العدوان على قطاع غزة وضمان استمرارية تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية.

وأكدوا أن جلالة الملك، وكما هم الهاشميون على مدار التاريخ، النصير والمدافع عن حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة ومساعيهم لإقامة دولتهم المستقلة، على ترابهم الوطني.

جاء ذلك خلال لقائهم، اليوم الثلاثاء، رئيس الديوان الملكي الهاشمي يوسف حسن العيسوي، الذي نقل لهم تحيات جلالة الملك واعتزازه بهم وبجميع أبناء وبنات أسرته الأردنية الواحدة.

وأشار العيسوي، ، في مستهل اللقاءين، اللذين عقدا في الديوان الملكي الهاشمي، بحضور مستشار جلالة الملك لشؤون العشائر كنيعان البلوي، إلى جهود جلالة الملك الدولية والإقليمية المتواصلة لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، الذي انتهك المواثيق والقوانين الدولية، وراح ضحيته الآلاف من المدنيين الأبرياء من الأطفال والنساء والشيوخ.

وقال العيسوي، إن الأردن، بقيادته الهاشمية الحكيمة، وما يحظى به من احترام ومكانة في العالم، يسعى لدعم وتسليط الضوء على القضية الفلسطينية، ويحرص بأن تكون حاضرة دائما على الأجندة الدولية.

وأكد العيسوي أهمية الدور المحوري والمهم، الذي يقوم به جلالة الملك، دوليا وأمميا، لوقف العدوان على قطاع غزة، وضمان استمرارية تدفق المساعدات الطبية والعلاجية والإغاثية، مشيرا إلى أن مساعي ومواقف جلالة الملك تجسد موقف الأردن الصلب والشجاع لدعم الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى إن جهود ومواقف جلالته، خلال لقاءاته واتصالاته مع زعماء وقادة العالم، كان لها تأثير واضح على مواقف الكثير من الدول، لجهة حشد التأييد الدولي لوقف إطلاق النار في غزة، ووقف دوامة العنف والاعتداءات المتكررة التي يتعرض لها الأشقاء في الضفة الغربية.


ولفت إلى أن الأردن يواصل بذل كل الجهود، لضمان تدفق المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى غزة، استكمالا للجهود التي يقدمها الأردن منذ بدء العدوان الإسرائيلي، التي تمثلت بتعزيز كوادر المستشفى الأردني الميداني في غزة وتزويده بالمساعدات الطبية من خلال عمليات إنزال جوي وإرسال مستشفى ميداني لمدينة نابلس وكذلك إرسال مستشفى غزة/2 لمنطقة خان يونس.

وقال إن الجهود الاردنية نجحت في ايجاد مسار جديد لإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة مباشرة عبر جسر الملك حسين، حيث بدأت العديد قوافل المساعدات تستخدمه متوجهة نحو معبر كرم أبو سالم.

وأكد أهمية مضامين مقابلات جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية، ومقال جلالتها الذي نشرته في صحيفة الواشنطن بوست، في توضيح الصورة الحقيقة للظلم والمعاناة الإنسانية، التي يتعرض لها الأشقاء في غزة، وكشف زيف الإدعاءات الإسرائيلية، أمام الرأي العام العالمي.

كما لفت العيسوي إلى جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، والتي جسد فيها المواقف التاريخية المشرفة للهاشميين والشعب الأردني تجاه القضية الفلسطينية.

وقال إن سمو ولي العهد أشرف على عملية تجهيز وإرسال المستشفى الميداني الأردني الخاص2 لجنوب قطاع غزة، ورافق بعثة المستشفى إلى مدينة العريش المصرية.

و أشار إلى شجاعة سمو الأمير سلمى بنت عبدالله الثاني، ومشاركتها في إحدى عمليات الإنزال الجوي لمساعدات طبية وعلاجية للمستشفى الميداني الأردني في غزة.

ولفت إلى إن الأردن فتح أبوابه لتقديم الرعاية الطبية والعلاجية لعدد من المصابين بالسرطان من قطاع غزة، الذين تم إجلاؤهم، لتلقي العلاج في الأردن، وكذلك المرضى المحولين من القطاع لتلقي العلاج في مركز التأهيل الملكي.

وفي مجمل السياق،أكد العيسوي أن القضية الفلسطينية، هي قضية الأردن المركزية، وتشكل مصلحة وطنية عليا، وسيواصل الأردن، بقيادته الهاشمية، تقديم الدعم الكامل لنصرة الشعب الفلسطيني الشقيق، لنيل حقوقه العادلة والمشروعة وإقامة دولتهم المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

وشدد على ضرورة التصدي لكل الإشاعات ومحاولات التشكيك بمواقف الأردن التاريخية، وأهمية رص الصفوف وتحصين الجبهة الداخلية والوقوف في خندق الوطن، خلف القيادة الهاشمية.

من جهتهم، أعرب الحضور، خلال اللقاءين، عن فخرهم اعتزازهم بمواقف جلالة الملك، التي يسطر من خلالها أبهى صورة لمواقف الهاشميين التاريخية في الذود عن قضايا الأمة، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية.

وقالوا إن القيادة الهاشمية الفذة، تقود سفينة الوطن، رغم كل الصعاب والتحديات، إلى بر الأمان، مؤكدين الإلتفاف حول جلالة الملك، وتأييدهم لجميع مواقف جلالته لرفعة الأردن والدفاع عن قضايا أمته العادلة.

وقالوا إن الدبلوماسية الأردنية، بقيادة جلالة الملك، كانت مرتكزا أساسيا لتوجيه بوصلة الرأي العام العالمي، للوقوف على حقيقة ما يشهده قطاع غزة من مجازر وحشية ودمار طال جميع مناحي الحياة.

وأكدوا وقوفهم خلف جلالة الملك، داعمين لجهود ومواقف جلالته المستهدفة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة، وتوضيح تبعات ومآلات هذا العدوان على أمن واستقرار المنطقة والعالم.

وأكدوا أن الأردن سيبقى السند القوي للأشقاء الفلسطينيين في الدفاع عن حقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم المستقلة على التراب الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.

وحيوا الدور الإنساني الطليعي الذي يقوم به الأردن لدعم ونصرة الأهل في غزة والضفة الغربية، إذ كان الأردن من أوائل الدول التي بادرت، ومنذ بدء العدوان، في تسيير قوافل المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية جوا وبرا.

وأشادوا بمضامين المقابلات التلفزيونية، التي أجرتها جلالة الملكة رانيا العبدالله، مع محطات تلفزة عالمية ومقالها الذي نشر صحيفة الواشنطن بوست، وكشفت خلالها للرأي العالمي بشاعة ما تقوم به إسرائيل من مجازر بحق الأطفال والنساء والشيوخ، وعمليات التدمير التي ترتكبها آلة القتل الإسرائيلية.


كما ثمنوا جهود سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، وحرص سموه على مرافقة كوادر المستشفى الميداني الجديد إلى مدينة العريش المصرية، ومتابعة سموه لعمليات إرسال المساعدات الإنسانية والطبية للأشقاء، التي كان الأردن سباقا في إرسالها للأشقاء في غزة منذ اندلاع الحرب.

وقدروا عاليا مشاركة سمو الأميرة سلمى بنت عبدالله الثاني، في عملية الإنزال المظلي للمساعدات الطبية والإغاثية والعلاجية الجوية الخامسة، للمستشفى الميداني الأردني – غزة، رغم المخاطر والظروف الصعبة.

وأكدوا أهمية الوصاية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، مستذكرين التضحيات التي قدمها الهاشميون على مر التاريخ في الدفاع عن فلسطين ودعم ومساندة الأشقاء الفلسطينيين وصمودهم.

وثمنوا جهود القوات المسلحة الأردنية-الجيش العربي والأجهزة الأمنية، التي تعتبر سياج الوطن والعين الساهرة على أمنه واستقراره.

وأكدوا أن الوحدة الوطنية، هي مصدر قوتنا واساس تماسكنا، وأن جميع الأردنيين سيكونون بالمرصاد لكل من يحاول المس بأمن واستقرار الأردن، والتصدي لكل الإشاعات المغرضة التي تستهدف مواقفه تجاه قضايا أمته.













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