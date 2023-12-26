Wednesday, 27 December 2023 09:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أصوات من غزة.. أطفال القطاع يروون تراجيديا الموت والقهر في القطاع

12/26/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هديل غبون عمان- أطلقت الحملة العالمية للدفاع عن الطفل/ فلسطين في الأيام الماضية، مبادرة بعنوان "أصوات من غزة"، لنقل قصص وشهادات وروايات سكان قطاع غزة، من العالقين خارجه، وممن فقدوا أفرادا من أسرهم، وكذلك الأطفال "الجرحى دون أسر ناجية".
وبحسب ما نشرت الحملة على منصاتها، فإن مجموعات من أطفال فرق الحماية والمجلس المناطقي في مناطق شمال الضفة الغربية ووسطها، نفذوا مبادرة "أصوات من غزة"، لمناصرة أطفال غزة الذين يتعرضون لحرب إبادة منذ 7 أكتوبر الماضي، مع حمل شعار "الوقف الفوري لإطلاق النار".
ونوهت الحركة، وهي منظمة غير حكومية منتشرة الفروع في العالم، إلى أن الأطباء قد ابتكروا اختصارا جديدا، يحاكي أوضاع الجرحى من الأطفال إثر الحرب على غزة بعنوان "الطفل الجريح الذي لم تنج أسرته".
ونقلت الحملة عن عدة روايات من مخيمات النزوح في القطاع، لغايات توثيق الانتهاكات التي تعرض لها الأطفال على وجه الخصوص بسبب الحرب الصهيونية المستعرة على قطاع غزة.
وقال الطفل محمد العبسي (13 عاما)، إنه كان متوجها إلى المدرسة ذات يوم، وتعرض محيط منزله للقصف، لينزح هو وعائلته إلى مدرسة، اضطروا أيضا بعد أسبوع للنزوح منها إلى خان يونس في جنوب غزة، بعد رمي قوات الاحتلال مناشير تهديدية عليهم، تدعوهم للرحيل.
وسرد العبسي بعضا من معاناته ومعاناة أسرته، مشيرا الى شح مصادر الحياة الأساسية من غذاء ومياه، لافتا الى أنهم يغتسلون كل أسبوعين أو أكثر، بعد رحلة شاقة ينقلون فيها المياه بالجالونات من أماكن قصية، مبينا أنه يعاني من مرض مناعي مفاجئ، أعراضه "التهاب في المفاصل الروماتويدي"، وأن شقيقه الأصغر منه مصطفى (7 أعوام) يعاني من مرض سرطان الدم.
وقال العبسي الذي يقيم في مخيم للنازحين الآن مع عائلته "كنت أتلقى العلاج في غزة، والآن توقفت.. اشتقت لأن أعود إلى دارنا.. نفسي الحرب تخلص ونرجع نلعب بالمنتزه".
أما سارة (13 عاما)، التي نجت من قصف وحشي صهيوني على القطاع، فقد استشهدت هي وكل أفراد عائلتها.
وأضافت "صحوت وجدت الدنيا سوداء.. نمت وصحوت ووجدت كل شي مهدم والصاروخ نازل علينا، وكنت أرى ماما أمامي، وقالت لي تعالي عندي قلتلها مش قادرة"، موضحة أن والدها وأخواتها وعماتها وجدتها استشهدوا جميعا، وبأسى تقول "اشتقت لإخواتي.. اشتقت ألعب معهم أكتر.. واحد اشتقتله بابا".
وفي شهادة أخرى، نقلت المنظمة بالصوت والصورة، عن عائلة الطفلة غزل (4 سنوات)، التي حاولت الفرار إلى جنوب غزة عقب أمر الإخلاء الذي أصدره جيش الاحتلال الصهيوني، إذ قصفت دبابة الاحتلال سيارة العائلة، وأصابت غزل بجروح خطرة، وبترت ساقها دون تخدير.
والدة غزل قالت، إن العائلة لجأت للنزوح عبر الممر الآمن، لكن دبابة داهمتهم وبدأت بالقصف، ليستشهد غالبية من كانوا معهم مع "تفجر" ساق ابنتها غزل، قائلة إن متطوعين مسعفين حولهم، استخدموا السكاكين بعد تسخينها لإجراء عملية "كي" لساق غزل دون بنج، مع فشلهم في محاولات الوصول إلى مستشفى الشفاء، لتلقي العلاج بسبب الدبابات. مشيرة إلى أن المعاناة استمرت حتى اضطروا لبتر بقية الساق وهي تنزف.
ونقل كلا من محمد ورفيف وسيرين، وهم مجموعة عاملة مع الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال في فلسطين، بعضا من لقاءاتهم مع أهالي من غزة عالقون في مدينة نابلس في الضفة الغربية، دون إظهار أسمائهم أو هوياتهم في مقابلات مصورة.
وقال أحد العالقين، إنه فقد من عائلته في غزة 40 فردا، ومن الأخوال والخالات وأبنائهم نحو 72 فردا. وقال آخر، إنه فقد 45 فردا، فيما قال أحدهم "هذه الحرب لم تحدث من قبل ولا حتى في الحرب العالمية الثانية". وقال العالقون إنهم يعيشون "كابوسا" يوميا بسبب ترقب أوضاع عائلاتهم في قطاع غزة، وأضاف أحدهم "هذول جيل المستقبل، ذبحوهم في الحرب بصواريخ الأميركان".
ورأوا أن غزة لن يعود أبناؤها إلى التعليم قبل عامين، سواء التعليم المدرسي أو الجامعي، وأن المأساة الكبرى ستبدأ بعد الحرب، جراء إبادة 80 % من البيوت، عدا عن الضحايا الذين ما يزالون تحت الأنقاض.
إلى ذلك، نقلت منشورات للأمم المتحدة عن آخر الإحصائيات التي تشير إلى أن 4 من بين كل 5 مواطنين في غزة، هم الأكثر جوعا في العالم، في حين صادقت الجمعية العامة للأمم المتحدة يوم الأحد على ميزانيتها المقدرة بـ3.59 مليارات دولار، تشمل إنشاء حساب خاص بتمويل صندوق بناء السلام التابع للمنظمة، وعلى 50 مليون دولار إضافية لتمويل مجلس حقوق الإنسان.

MENAFN26122023000072011014ID1107659992

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث