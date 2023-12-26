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المحاسبة: 102.7 مليون دينار الوفر المتحقق لخزينة الدولة في 2022

12/26/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) إيمان الفارس عمان - أكد رئيس ديوان المحاسبة الدكتور راضي الحمادين، أن إجمالي الوفر المتحقق لصالح خزينة الدولة بجهود مدققي الديوان خلال العام 2022، بلغ نحو 102.7 مليون دينار، وذلك نتيجة تدقيق المعاملات المتعلقة بالضرائب والرسوم واسترداد المبالغ المصروفة بغير وجه حق، والمشاركة بلجان العطاءات والمشتريات، وإصدار الاستيضاحات والكتب الرقابية ومذكرات المراجعة ولوائح التدقيق.
وقال الحمادين في بيان صحفي أمس، بمناسبة إصدار التقرير السنوي الحادي والسبعين للديوان، إن اللجنة الوزارية التي يرأسها وزير الدولة لشؤون رئاسة الوزراء وتضم بعضويتها أمين عام ديوان المحاسبة، وممثلين عن وزارة المالية ورئاسة الوزراء، والتي تقوم بدراسة المخرجات الرقابية ومناقشة الجهات المعنية الخاضعة للرقابة ودراسة المخالفات الواردة للجنة أولاً بأول، حولت (18) مخرجاً رقابياً الى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد لقناعة اللجنة بوجود شبهة فساد فيها، ولإجراء المزيد من التحقيق.
كما أشار إلى أن اللجنة قامت أيضاً بتحويل (6) مخرجات رقابية تتعلق بحسابات الجهات الحكومية إلى القضاء تبين فيها تجاوز على المال العام، كما بين الحمادين أن اللجنة أصدرت (55) قراراً باسترداد وتحصيل أموال عامة بلغت قيمتها 3.834.856 دينارا، في حين حولت اللجنة (9) مخرجات رقابية إلى ديوان التشريع والرأي لبيان الرأي بخصوص التباين في وجهات النظر بين ديوان المحاسبة والجهات الخاضعة لرقابته.
وحول الشكاوى والاقتراحات الواردة للديوان، أكد الحمادين أن الديوان يولي أهمية كبيرة لها، حيث بلغ مجموع الشكاوى الواردة للديوان نحو (289) شكوى خلال عام 2022، تمت متابعتها حسب الأصول، وتم إصدار (31) مخرجاً رقابياً في ضوء هذه الشكاوى.
وقال إن التقرير الحادي والسبعين للعام 2022 الذي صدر أخيرا عن الديوان، يتضمن خمسة فصول، يشتمل الأول منها على أهم إنجازات الديوان خلال العام، والمتمثلة في الاستمرار بتبني ممارسات التحول الرقمي، ومناقشة تقارير ديوان المحاسبة للأعوام (2018-2021)، إضافة الى تطوير منهجيات العمل والمهام الرقابية المنجزة، وتطوير كفاءة الأداء الفردي والمؤسسي.
وأضاف أن الفصل الثاني يحتوي تحليلاً للحسابات الختامية للموازنة العامة، وبيان المركز النقدي والدين العام، وتحليل الحسابات الختامية للوحدات الحكومية في ظل نتائج تدقيق هذه الحسابات، في حين يتضمن الفصل الثالث التقارير المتعلقة بالرقابة على الأداء والبيئة والتنمية المستدامة، فيما اشتمل الفصل الرابع على مخرجات التدقيق الخاص بقيود وسجلات عدد من الشركات الحكومية التي تملك الحكومة 50 % فأكثر من أسهمها وفقاً لخطة التدقيق المعتمدة.
وأوضح أن الفصل الخامس يشتمل على أهم المخرجات الرقابية الصادرة خلال العام 2022، والتي ما زالت قائمة دون تصويب لغاية 30/ 9/ 2023، والمتضمنة عدداً من الأبواب المتمثلة بالمخرجات الرقابية التي تم تحويلها إلى القضاء وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وكذلك المواضيع الخلافية ومخالفات المركبات الحكومية، والعديد من المواضيع الأخرى.
كما بين الحمادين أن عدد المخرجات الرقابية التي أصدرها الديوان بلغت خلال العام نفسه (376) مخرجاً، وتضمنت (5087) ملاحظة ومخالفة تم تصويب (47) مخرجا رقابياً منها تضمنت (1086) ملاحظة ومخالفة.
وحول إنجاز نظام التتبع الالكتروني وغرفة التحكم الموجودة في مبنى الديوان أكد الحمادين زيادة في نسب الالتزام بالأنظمة التي تحكم عمل المركبات الحكومية، حيث تبين انخفاض عدد مخالفات استخدام المركبات الحكومية بعد ساعات العمل الرسمي في العام 2022 بنسبة بلغت 28 % مقارنة مع عام 2021، كما انخفض عدد مخالفات فصل مزود الطاقة الرئيسي وتوقف جهاز التتبع عن العمل الرسمي بنسبة 96 % عن العام 2021، لافتاً الى ان عدد المركبات الحكومية العاملة والتي تحمل لوحه حكومية بلغ نحو (15331) مركبة زود منها نحو (13500) بجهاز تتبع إلكتروني.

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