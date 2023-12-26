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ميداني نابلس.. ملاذ صحي وعلاجي لآلاف الفلسطينيين

12/26/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) رام الله- في ظل ما يعانيه الفلسطينيون من عدوان غاشم، يستهدف قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها مدينة القدس المحتلة، ومع نقص الأدوية والمستلزمات الطبية التي تشهدها الأراضي الفلسطينية، يشكل المستشفى الميداني الأردني/1 في مدينة نابلس ملاذا صحيا وعلاجيا لهم.
ويعد المستشفى، وجهة لآلاف الفلسطينيين بخاصة المحتاجين والفقراء ومحدودي الدخل والعمال والموظفين، بعد طرد الاحتلال لآلاف العمال، ومنعهم من العمل في الأراضي المحتلة عام 48، وذلك من 7 أكتوبر الماضي، وتوقف الموظفون الفلسطينيون عن تلقي رواتبهم.
وأكد مدير المستشفى المقدم الطبيب فادي معايطة، لـ(بترا)، أنه وبإرادة ملكية سامية، أرسل المستشفى الى محافظة نابلس لدعم الأشقاء الفلسطينيين ومساندتهم، وتلبيه احتياجاتهم الصحية، حيث بدأ عمله بتاريخ 23‏ الشهر الماضي.
وأضاف أن المستشفى، يتكون من 7 مقطورات، تشمل غرفة عمليات وعناية طبية ومختبرا طبيا وقسم أشعة وصيدلية وعيادة أسنان وأقسام دخولات، بالإضافة إلى قسم التعقيم.
وأوضح المعايطة أنه يوجد 12 خيمة تشمل استقبالا وتصنيفا للمرضى وقسما للطوارئ وغرفة عمليات صغرى وعيادات وانتظار للمرضى، بالإضافة إلى الإدارة والصيدلية.
وحول التخصصات الطبية المتوفرة، بين أنها تشمل جراحة الأعصاب وقسم الصدرية والجراحة العامة والمسالك البولية، وجراحة الأطفال وباطنية أطفال وأمراض الدم، وجراحة العظام وجراحة الوجه والفكين، وجراحة الصدر والباطنية العامة وطب الطوارئ والإصابات.
وكشف المعايطة أن المستشفى استقبل ‏13153 مريضا حتى الآن، موضحا أن المستشفى أجرى عشرات العمليات الجراحية المختلفة منذ بداية عمله في نابلس .
المراجع والمريض علام سعيد من مدينة نابلس، أثنى على جهود أطباء وممرضي المستشفى، مؤكدا أن الخدمات والأدوية ونوعية العلاج التي يقدمها المستشفى والأطباء ممتازة، مقارنة بالمستشفيات الموجودة بالمدينة.
بدوره، قال أحمد ماهر أبو حشيش الذي يراجع المستشفى بشكل مستمر، إن وجود المستشفى دليل واضح على مدى دعم ومساندة ووقوف و إحساس الأردن ملكا وحكومة وشعبا مع الشعب الفلسطيني وهمومه المتواصلة نتيجة الاحتلال الصهيوني.
من جهة أخرى، قالت المراجعة سارة عبد القادر من نابلس إنها أجرت عملية زراعة عصب في المستشفى قبل عدم أيام وكانت ناجحة وأن الأطباء الذين قاموا بإجرائها من أمهر الأطباء، موجهة شكرها للأردن ولإدارة المستشفى والكادر الطبي فيه على ما يبذلوه من جهد رائع و خدمات عظيمة في نابلس ومحيطها.
المساعد الإداري للمستشفى الميداني الأردني بنابلس المقدم ركن أحمد زهير الدرابسة، أكد أنه بناء على توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي تم العمل على تجهيز المستشفى بجميع التجهيزات الطبية والأدوية والكوادر البشرية.
وأشاد القائم بأعمال محافظة نابلس غسان دغلس بالدعم الأردني المتواصل للشعب والقضية الفلسطينية على الصعد كافة وفي مختلف المجالات، مؤكدا أن إنشاء مستشفى أردني في نابلس ليس غريبا على الأردن خاصة أننا تعودنا دائما على مكارم الهاشميين على مدار التاريخ في دعمهم ومساندتهم ومساعدتهم لفلسطين سواء على الصعيد السياسي او الصعيد الاقتصادي او الاجتماعي او حتى على مستوى تدفق قوافل المساعدات والتي كان آخرها هذا المستشفى الذي يخدم قطاعا كبيرا من المواطنين القاطنين في محافظة نابلس والمناطق والمحافظات المحيطة بها ويخفف من الضغط والعبء الكبير عن القطاع الصحي الفلسطيني.
وثمن دغلس هذه المبادرة الأردنية بإقامة المستشفى ودور الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني على ما يقدمه للشعب والقضية الفلسطينية بشكل عام ولمدينة ومحافظة نابلس بشكل خاص.
يشار الى أن الأردن يقيم خمسة مستشفيات ميدانية في الأراضي الفلسطينية، ثلاثة منها بالضفة الغربية (نابلس ورام الله وجنين) واثنتان في قطاع غزة (خان يونس وتل الهوا) تقدم العلاج والدواء بالمجان لمئات آلاف الفلسطينيين منذ عشرات السنين.-(بترا)

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