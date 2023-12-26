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في ظل خلافات حكومة الاحتلال حول حربها على غزة.. ما مصير نتنياهو؟

12/26/2023 11:21:45 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) محمد الكيالي عمان– لم يكن تصريح رئيس الأركان الصهيوني السابق دان حالوتس أمس، وقال فيه إن "تل أبيب خسرت الحرب ضد حماس دون تحقيق الأهداف المعلنة لها أمرا جديدا، فقد سبقه كثير من المسؤولين في دولة الاحتلال، للتأكيد على أن الحرب في غزة باتت عبثية لا أكثر".
وبرغم أن حالوتس اعتبر بأن النصر الصهيوني الوحيد الذي يمكن تحقيقه في الحرب على غزة، هو إزاحة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، لكن الأخير ما يزال يروّج لفكرة أن جيش كيانه، يحقق إنجازات على الأرض.
ويبدو أن المتطرف نتنياهو، مستمر في حربه - على الأقل - خلال الساعات المقبلة، لكن مصيره بات معروفا للكثيرين، خصوصا وأن محللين سياسيين صهاينة وغربيين، أكدوا أن أيامه باتت معدودة في الحكم، جرّاء الهزائم المتتالية التي يُمنى بها في غزة.
الناطق الرسمي باسم الحكومة الأسبق وزير الإعلام الأسبق سميح المعايطة، إن "نتنياهو يواجه ضغوطات كبيرة من خصومه، لقناعاتهم بأنه سيغادر منصبه بعد انتهاء الحرب".
وأكد المعايطة، أن هناك إيمانا بوجود حكومة إسرائيلية وانتخابات جديدة قريبا، حتى أن بعض التصريحات من خصومه، تحاول التعجيل باتهام الحكومة بخسارة الحرب، وبانها لم تحقق شيئا، وهناك أيضا القضاء والمحاكمة المستمرة منذ أعوام.
وأضاف "وضع نتنياهو الشخصي وحكومته صعب، في ظل الهجوم الداخلي، وأيضا ملف الأسرى المدنيين"، مشيرا إلى أن نتنياهو ما يزال قادرا على إطالة أمد الحرب والحفاظ على الدعم الأميركي لخططه السياسية والعسكرية، بخاصة ان واشنطن تتصدى لكل المطالبات بإنهاء الحرب.
وتابع "لعل الحالة المجتمعية التي صنعتها عملية المقاومة في 7 (أكتوبر) الماضي، والتي صنعت التفافا من المجتمع الاسرائيلي حول الجيش، للبحث عن اعادة الامان للمجتمع، هذه الحالة يستفيد منها نتنياهو ولو جزئيا في الحفاظ على وجوده السياسي، محاولا ان تكون نهاية العدوان العسكري، تحمل شيئا يخدمه في مرحلته السياسية المقبلة".
وحول الحديث عن أن إزاحته، سيكون الانتصار الوحيد للكيان الصهيوني، وفق المعايطة "أعتقد بأن هذا جزء من الضغوطات الداخلية بين الأحزاب الصهيونية، لكن لواشنطن دور مهم في إنهاء مرحلة نتنياهو".
وأضاف "إن القناعة لدى الصهاينة، تتبلور في أن أي تغيير عندهم، سيؤثر على قوة دفع العمليات العسكرية، لكن الاطاحة بنتياهو ستكون في مرحلة إغلاق ملف العدوان على غزة".
وأمس، أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، أن هناك أزمة ثقة حادة بين المتطرف نتنياهو، ووزير جيش الاحتلال يؤاف غالانت، نتيجة تصاعد التوتر بينهما.
وقالت الصحيفة، إن نتنياهو أصدر مؤخرا تعليمات غير مسبوقة إلى رئيسي جهازي الموساد ديفيد بارنيع والأمن الداخلي "الشاباك" رونين بار، يمنعهما فيها من المشاركة في مباحثات مع غالانت، بشأن صفقة المختطفين، طالبا بأن تجري هذه المباحثات في مجلس الحرب بحضوره، وليس بشكل منفصل مع وزير الجيش.
خبير العلاقات الدولية د. بدر الماضي قال كما يعلم الجميع بأن التركيبة السياسية في الكيان الصهيوني خلال الأعوام الأخيرة، وبوجود نتنياهو كرئيس للحكومة، تعرضت لهزات كبيرة جدا، ولكن الحنكة السياسية التي يتمتع بها، والخبث السياسي الذي يتصف به، بالإضافة لميول شعب الكيان للمزيد من التطرف والمزيد من اليمينية، جعل من نتنياهو حلا وسطا لكثير من الخلافات السياسية القائمة.
وأضاف الماضي، أن نتنياهو تمكن من أن يلعب على كل هذه التناقضات، ليحجز مكانة في آخر 15 عاما كرئيس للوزراء ورجل القرار الأول عند الاحتلال.
وأكد أنه خلال هذه المرحلة، واجه نتنياهو عقبات وصدمات كبيرة جداً، بخاصة في الحديث عن موضوع التغيرات القانونية والوضع القانوني في الكيان، والتعديلات القضائية التي أدخلها، وهذا جعل كثيرا من السياسيين في دولة الاحتلال، يرونه على أنه عنصر هدام في مستقبل الكيان نفسه، وأنه لن يجعله يحيا بسلام في المنطقة، ولن يحصل على قبول ولو بالحد الأدنى.
وأضاف الماضي "نحن نعلم بأن المؤسسات القانونية ومؤسسة الشرطة، حاولت ملاحقة نتنياهو في قضايا فساد كبيرة جداً قبل الانتخابات الأخيرة، لكنه دائما كان يحتمي بموضعه السياسي بتلاعبه على التناقضات".
ويبدو أن حرب غزة، كشفت أن نتنياهو يستخدمها لأهدافه الخاصة، وتُرجمت بمقتل إسرائيليين وتشويه سمعة الجيش الصهيوني.
وقال الماضي، إن الاحتلال يعمل على إظهار نفسه بأنه ديمقراطي، ويسعى الى تثبيت حقوق الإنسان، وهذه القضايا الأخلاقية دمرتها حكومته في حربها الأخيرة على أهل غزة.
واعتبر أن وقف الحرب، ليس في صالح نتنياهو بخاصة في حالة عدم الإعلان عن انتصار حقيقي بقتل قادة المقاومة، أو إنهاء حركة المقاومة الاسلامية - حماس، كبنية سياسية مهمة جدا في غزة.
واعتبر أنه إن لم يحقق الأهداف الموضوعة للحرب، سيكون أمام مقصلة القضاء وسيكون الضحية الأولى لمعركة طوفان الأقصى، لذلك هو لا يريد إنهاء الحرب حفاظاً على موقعه.
وأكد الماضي، أن نتنياهو ما يزال يلعب على التناقضات الكبيرة جداً الموجودة في الكيان، وما يزال ينعم بدعم سياسي من قبل عدة أحزاب، مشددا على أنه إن جرى وقف إطلاق النار في غزة وعادت المؤسسات للعمل من جديد في الوضع الداخلي، فإنه سيكون أولى أهداف مؤسسة الشرطة والمؤسسات المدنية، القضاء على رئيس الوزراء وتحويله إلى الزنزانة.

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