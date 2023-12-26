الاحتلال الصهيوني يستخدم الذكاء الاصطناعي في عدوانه على غزة



جاء ذلك خلال مقابلة أجرتها الأناضول مع إيفانز، حول تأثير الذكاء الاصطناعي في الهجمات الإسرائيلية على غزة منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.



وأكد أن إسرائيل تعمل منذ فترة طويلة على تطوير واستخدام التقنيات الحربية القائمة على الذكاء الاصطناعي.



وأضاف:“إسرائيل تستخدم تقنية في الذكاء الاصطناعي تسميها (البشارة- The Gospel)، لتسريع عملية إنشاء أهداف محتملة، إضافة إلى استخدامها لنظام يسمى الخيميائي (Alchemist)”.



وذكّر إيفانز أن الجيش الإسرائيلي وصف هجوم عام 2021 بأنه“الأول من نوعه” و”أول حرب ذكاء اصطناعي”، وذلك حسبما ذكرت صحيفة“جيروزاليم بوست” في مايو/ أيار 2021.



وأشار أيضا إلى أن“تقنية (البشارة) في الواقع بمثابة مركز للمعلومات في أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تطورها تل أبيب”.



وقال إن“حوالي 90 بالمئة من المعلومات الاستخبارية التي تحصل عليها إسرائيل يتم جمعها في مركز المعلومات المشار إليه”.



وأوضح أن“تقنيات الذكاء الاصطناعي التي تستخدمها قوات الاحتلال الإسرائيلية تغطي مجموعة واسعة من المجالات، بدءا من المحادثات مع الأشخاص في الميدان وحتى الإشارات الواردة من الهواتف المحمولة وأجهزة الراديو وصور الأقمار الصناعية”.



وأشار إلى أن“هذه التقنية تغطي في الواقع جميع المعلومات الاستخباراتية الإسرائيلية، بما في ذلك المعلومات الموجودة لدى وكالة الأمن الداخلي (الشاباك)، المسؤولة عن تصميم وجمع وفك تشفير الإشارات الاستخبارية”.



وذكر أن“الوحدة 8200 في الجيش الإسرائيلي، وهي وحدة عسكرية تتألف من شباب تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاما، تعمل على العثور على أشخاص يتمتعون بمهارات جيدة في عالم الحواسيب وقدرات برمجية استثنائية”.



ولفت إيفانز إلى أن“الشركة الأخرى التي تنتج أنظمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لصالح إسرائيل هي شركة الدفاع الإسرائيلية رافائيل، التي تعمل في مجال تطوير أنظمة الدفاع المتقدمة”.



وبين أنه“يتم تحليل واستخدام جميع المعلومات الاستخبارية التي تم جمعها لإبلاغ أنظمة (البشارة) و(الخيميائي) وربما أنظمة الذكاء الاصطناعي الأخرى”.



وأكد أن“القوات الإسرائيلية تعمل في هذه الأثناء على توحيد جميع الأنظمة الاستخباراتية تحت نظام واحد”.



ورأى أن“ما تم فعله بالفعل ربما كان عبارة عن عدة خوارزميات تم جمعها معا للحصول على نتيجة متكاملة”.



وأشار إيفانز إلى أن“إسرائيل تعمل على جعل الذكاء الاصطناعي قادر على الجمع بين هذه الوظائف وتقديم توصيات”.



ولفت إلى“صعوبة الاستغناء عن العنصر البشري بشكل كامل في هذه العملية”.

وشدد على أن“النسب الكبيرة للقتلى في غزة، ترجع لطريقة استخدام إسرائيل لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وتنفيذها توصيات هذه التقنيات”.



ونبه إلى أن“طريقة استخدام وتنفيذ توصيات وسائل الذكاء الاصطناعي تعتمد أولا وآخرا على قرارات العناصر البشرية”.



وأكد“ضرورة التمييز بين دور الذكاء الاصطناعي في الحرب والطريقة التي تدير بها إسرائيل الحرب”، مشيرا إلى“عدم وجود معلومات كافية حول هذا الموضوع”.



كفاءة الذكاء الاصطناعي ومستقبله



وقال كراني إيفانز إنه“من الصعب تحديد تأثير الذكاء الاصطناعي على الهجمات الإسرائيلية ضد حماس”.



وأضاف:“أعتقد أن إسرائيل تستخدم الذكاء الاصطناعي كأداة لمساعدتها في العثور على عناصر حماس. كما أعتقد أن تقنيات الذكاء الاصطناعي فعّالة نسبيا في العثور على أنفاق حماس وتدميرها”.



وتابع:“هناك العديد من الدول التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي، لكن معظمها لا يزال في مرحلة مبكرة نسبيا للاستفادة من هذه التقنية”.



ولفت كراني إيفانز إلى أن“إسرائيل لديها عدد من الأنظمة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي”.



وأشار إلى أن“تل أبيب تعمل على الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتسريع عملية اتخاذ القرار وزيادة القدرة على تحليل المعلومات وكمية المعلومات الميدانية”.



وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، اعترف متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام تل أبيب تقنية ذكاء اصطناعي تسمى“البشارة”، تعمل على“تحديد الأهداف بسرعة”.



فيما ذكر تقرير نشره موقع“+972′′، ومقره تل أبيب، أن التقنية المشار إليها استخدمت في العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة، وتمكنت من مهاجمة 15 ألف هدف في أول 35 يوما.



ومنذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا مدمرة على غزة، خلّفت حتى مساء السبت 20 ألفا و258 شهيدا فلسطينيا و53 ألفا و688 جريحا معظمهم أطفال ونساء، ودمارا هائلا في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقا لسلطات القطاع والأمم المتحدة.