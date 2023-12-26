Wednesday, 27 December 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


شروط نتنياهو الخيالية لإنقاذ مستقبله السياسي تؤجج مطالب داخلية بتنحيه

12/26/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) نادية سعد الدين عمان - ثلاثة شروط "خيالية" وغير منطقية إستراتيجيا يطلقها رئيس حكومة الحرب، "بنيامين نتنياهو"، من ثنايا مطالب داخلية في الكيان المحتل للإطاحة به، عله يطيل أمد عمره السياسي، تزامنا مع إعادة هدف قديم بتهجير سكان غزة، وسط تنديد فلسطيني واسع، بينما يواصل عدوانه الهمجي الذي يستشهد بسببه كل ساعة 15 فلسطينيا ويدمر 3 منازل كل دقيقة في القطاع المنكوب.
وعلى وقع قصف جوي كثيف ضد قطاع غزة أدى لارتقاء زهاء 300 شهيد بالساعات الماضية وتصعيد بالضفة الغربية أدى لاستشهاد شابين فلسطينيين؛ يسعى "نتنياهو" للاستفادة من إطالة عدوانه رغم فشله لإنقاذ مستقبله السياسي وإبعاد شبح الحبس بتهم الفساد عنه، فيزعم أن "شروطه" تحقق السلام وتحظى بدعم أميركي غربي، وماكينة إعلامية غربية متعاطفة.
وبينما تفوح رائحة الموت بقصف أو جوع من أنحاء غزة الثكلى باستشهاد 4 أطفال كل ساعة وتدمير نحو 4 آلاف وحدة سكنية باليوم الواحد، فإن أهداف الاحتلال تجد ما يدعمها ويخدم تحقيقها، "بتدمير حركة "حماس" ونزع سلاح المقاومة و"استئصال التطرف" من المجتمع الفلسطيني"، ولكنها أهداف بسقف مرتفع، ولهذا لم يحقق انتصاره الموعود، بعد قرابة شهرين ونصف على عدوانه.
وفي ضوء شكوك أوساط سياسية وأمنية وعسكرية داخل الكيان المحتل تعتبر أن "نتنياهو" خسر المعركة وعليه التنحي؛ فإن رفع "نتنياهو" لهدف القضاء على "حماس" ينطوي على جهل فاضح بأيديولوجية الحركة وفكرة المقاومة وعقيدتها الدينية وبنيتها الهيكلية التنظيمية ومصادرها التمويلية وارتباطاتها الإقليمية، وبوصفها حركة تحرر وطني متجذرة في نسيج المجتمع الفلسطيني وراسخة في وجدانه، تحظى بتأييد شعبي إسلامي وعربي وعالمي لا سيما بعد 7 تشرين الأول (أكتوبر) الماضي.
بينما اختبر الاحتلال قدرات التنظيم العسكري "لحماس" وإمكانياته أثناء العدوان، فلم يستطع أسر مقاوم واحد أو العثور على نفق له دلالة أو مخزن صواريخ وأسلحة ثقيلة، عدا أدائه منقطع النظير لناحية القدرة على المناورة والاستهداف العسكري، بما تظهره تلكؤات جيش الاحتلال في حركته، مما ثبت فشل هدفه الآخر بشل قدراتها العسكرية وضرب بنيتها التحتية، حينما واصلت "حماس" إطلاق صواريخها على مدن وبلدات داخل عمق الكيان المحتل.
ولا شك أن ترويج "نتنياهو" لمزاعم استئصال التطرف في المجتمع الفلسطيني يجانب الحقيقة لأجل إيجاد مسوغ أمام الرأي العام العالمي لمجازره الوحشية بالقطاع، ولكسب الدعم الغربي حول قضية تثير مخاوفه. أما تصريحه، خلال جلسة لحزب "الليكود" أمس، بأنه يدفع باتجاه تهجير سكان غزة، وإيجاد دول تريد استيعابهم كلاجئين، فإنه يكشف الهدف الحقيقي من وراء جرائمه بالقطاع.
وإذا كان مخطط الاحتلال للتهجير قد اصطدم بصلابة التمسك الغزي بأرضه، وبالموقف الأردني والمصري الصلب الرافض لتهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، واعتباره بمثابة إعلان حرب، كما رفضته، لعدة مرات، الإدارة الأميركية بالإضافة إلى دول أوروبية وعربية، إلا أن فشله حينا، لا يعني إلغاءه، فالتهجير ركيزة أساسية في المشروع الصهيوني وعماد حركته الاستيطانية.
ويسعى الاحتلال، وفق منظوره الصهيوني، لتهجير سكان غزة و"تطهير القطاع" من المقاومة الفلسطينية لمنع تكرار تهديدها وتسهيل سيطرته، ولربما إعادة استيطانه كحال ما قبل 2005، توطئة لتكرار المشهد في الضفة الغربية نحو الأردن، والاستيلاء على كامل الأرض الفلسطينية، وهي أهداف خطيرة بالنسبة للمنطقة برمتها.
وقد أشعلت تصريحات "نتنياهو" حول "الهجرة الطوعية" لسكان غزة غضب الفلسطينيين وتنديدهم الواسع، فأكدت اللجنة التنفيذية لـمنظمة التحرير، في اجتماعها برئاسة الرئيس الفلسطيني محمود عباس مساء أول من أمس، رفضها لمحاولات التهجير القسري لأبناء الشعب الفلسطيني إلى خارج الوطن، مثلما ترفض أي حديث أو مبادرة حول إدارة الضفة وغزة بعيدا عن إطار مسؤوليتها.
كما طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية "بموقف دولي لوقف هذه الجريمة والحرب، ووقف جريمة التطهير العرقي والتهجير قبل فوات الأوان.
بدورها، اعتبرت حركة "حماس"، إن ما ورد على لسان "نتنياهو" يعد "محاولة لإطالة أمد العدوان"، مضيفة بأن "نتنياهو يظن أنه يستطيع الهرب من استحقاق وقف العدوان وحرب الإبادة الجماعية"، غير أن الشعب الفلسطيني لن يسمح بتمرير أي مخطط يهدف لطمس قضيته أو يبعده عن أرضه ومقدساته".
وفي الأثناء؛ يواصل الاحتلال عدوانه الهمجي ضد قطاع غزة، مرتكبا 25 مجزرة راح ضحيتها زهاء 300 شهيد و500 إصابة بالساعات الماضية، عبر سلسلة غارات كثيفة طالت مختلف أنحاء قطاع غزة.
ويعاني 900 ألف طفل نازح من خطر الجفاف والمجاعة والأمراض، بينما تضع 180 سيدة فلسطينية في مراكز الإيواء مولودها يوميا في ظروف غير آمنة وغير إنسانية، وفق المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، أشرف القدرة.
وأضاف القدرة أن "50 ألف سيدة حامل في مراكز الإيواء بلا غذاء ولا رعاية صحية"، مبينا أن 70 % من مرضى الفشل الكلوي يتعرضون لمخاطر صحية كارثية، نتيجة القصف والنزوح وصعوبة وصولهم لخدمة غسيل الكلى وخاصة شمال غزة.
وأفاد بأن الاحتلال تعمد تدمير مستشفيات شمال غزة، وترك بذلك 800 ألف نسمة فيها بلا خدمات صحية، محذرا من أن الجرحى والمرضى والنساء الحوامل والأطفال الرضع، في مناطق شمال غزة، يتعرضون للموت المحقق.
وطالب القدرة المؤسسات الأممية بالعمل الفوري لتشغيل مجمع الشفاء الطبي بشكل عاجل، ومستشفيات شمال غزة من أجل إنقاذ حياة الجرحى والمرضى، لافتا إلى أن المساعدات الإنسانية التي تصل القطاع لا تلبي احتياجات وزارة الصحة الفلسطينية.
وكان قطاع غزة يستقبل يوميا نحو 600 شاحنة من الاحتياجات الصحية والإنسانية، قبل عدوان الاحتلال، إلا أن العدد تدنى إلى متوسط حوالي 100 شاحنة يوميا في أفضل الظروف.
في غضون ذلك؛ يصعد الاحتلال عدوانه الخطير في الضفة الغربية؛ حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أمس، استشهاد كل من: الفتى أحمد محمد ياغي (17 عاما) وإبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما) برصاص قوات الاحتلال في مخيم "الفوار" جنوب الخليل.
وفي وقت سابق أمس؛ اقتحمت قوات الاحتلال المخيم، وتمركز عدد منها فوق المنازل والأبنية، كما انتشر جيش الاحتلال وسط المخيم، واندلعت مواجهات عنيفة مع الشبان الفلسطينيين، وقام بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع والقنابل الصوتية باتجاهمم مما أدى لوقوع الإصابات والاعتقالات بين صفوفهم.

MENAFN26122023000072011014ID1107659986

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث