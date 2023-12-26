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تموت أو تفقد طرفا؟.. آلاف الجرحى بغزة يخيرون بين الأمرين

12/26/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) غزة- مع استمرار العدوان على قطاع غزة للشهر الثالث، ارتفع أعداد الشهداء الى أكثر من 20 ألف فلسطيني في القطاع، في حين ما تزال مئات الجثث أيضا تحت أنقاض المنازل المهدمة.
أما الجرحى، الذين فاق عددهم الـ 55 ألفا فليس أمامهم سوى خيارين أحلاهما مر، إما الموت أو فقدان يد أو رجل والعيش طوال حياتهم "معوقين".
ومن هؤلاء الشابة العشرينية شيماء نبهان. فقد وجدت نفسها فجأة أمام خيار صعب للغاية، فإما أن تفقد ساقها اليسرى أو تخاطر بالموت.
"تغيرت حياتي كلها"
إذ دخلت الفتاة البالغة من العمر 22 عاما المستشفى لمدة أسبوع تقريبا، بعد بتر جزئي لكاحلها جراء غارة جوية للاحتلال، عندما أبلغها الأطباء أنها تعاني من تسمم في الدم.
فاختارت فرصها في البقاء على قيد الحياة، ووافقت على بتر ساقها بمقدار 15 سنتيمترا تحت الركبة. وقالت شيماء، متحدثة من سريرها في مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح "لقد تغيرت حياتي كلها... إذا أردت أن أخطو خطوة أو أذهب إلى أي مكان، فأنا بحاجة إلى مساعدة"، حسب ما نقلت وكالة أسوشييتد برس.
إلا أن قرار البتر هذا قلب حياة الطالبة الجامعية الطموحة رأسا على عقب، تماما كما حدث لعدد لا حصر له من بين أكثر من 54500 مصاب واجهوا خيارات مماثلة مؤلمة، جراء الحرب الصهيونية المدمرة على قطاع غزة منذ السابع من تشرين الاول(أكتوبر) الماضي.
مبتورو الأطراف
ففي مستشفى دير البلح يرقد العشرات من مبتوري الأطراف حديثا ويشهدون مراحل مختلفة من العلاج والتعافي.
فيما يرأى عدد من الخبراء أنه في بعض الحالات كان من الممكن إنقاذ الأطراف بالعلاج المناسب، ولكن تسعة مستشفيات فقط من أصل 36 مستشفى في غزة ما تزال تعمل بعد أسابيع من الهجوم الجوي والبري العنيف الذي يشنه.
كما أن تلك المستشفيات مكتظة للغاية، ولا تقدم سوى علاج محدود، وتفتقر إلى الأجهزة والأدوات الأساسية لإجراء العمليات الجراحية.
بينما ما يزال هناك العديد من الجرحى غير القادرين على الوصول أصلا إلى المستشفيات بسبب القصف.
العدوى بعد الجراحة!
من جهته، أوضح جورديل فرانسوا، جراح العظام في منظمة أطباء بلا حدود، الذي عمل في مستشفى ناصر بمدينة خان يونس الجنوبية في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن "خطر الإصابة بعدوى ما بعد الجراحة في غزة، مرتفع للغاية" ما يفاقم حالات البتر أيضا.
وكانت منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة في غزة أعلنت أن عمليات بتر الأطراف باتت شائعة نتيجة العدوان، التي دخلت الآن أسبوعها الثاني عشر، لكنهما لم تتمكنا من تقديم أعداد دقيقة.
وقال شون كيسي، مسؤول المنظمة العالمية الذي زار مؤخرا عدة مستشفيات في غزة، إن النقص الحاد في عدد جراحي الأوعية الدموية - الأقدر على إنقاذ الأطراف - يزيد من عمليات البتر.
لكنه أوضح في الوقت عينه أنه في كثير من الحالات تعني الإصابة الشديدة أن بعض الأطراف غير قابل للإنقاذ، ويجب البتر في أسرع وقت ممكن. وأضاف خلال مؤتمر صحافي الأسبوع الماضي: "رأينا مرضى مصابين بتسمم الدم والغرغرينا".
يذكر أنه حتى قبل الحرب كان النظام الصحي في غزة مثقلا إثر سنوات من الصراع والحصار الحدودي، الذي فرضه الاحتلال على القطاع منذ العام 2007.
وفي عامي 2018 و2019 أصيب الآلاف بنيران جيش الاحتلال في الاحتجاجات الأسبوعية التي قادتها حماس ضد الحصار، وتم بتر أطراف أكثر من 120 من المصابين. حينها كانت غزة تفتقر إلى الخدمات الصحية المتقدمة، ومن ذلك الأطراف الصناعية الحديثة اللازمة بعد البتر.
والآن أيضا يواجه المنضمون إلى صفوف مبتوري الأطراف وضعا كارثيا.-(وكالات)

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