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بعد خسائره الفادحة بالجنود والعتاد.. جيش الاحتلال يغرق بوحل غزة

12/26/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) القدس المحتلة - "الجيش الإسرائيلي يغوص في مستنقع غزة".. بهذه الكلمات وصف مراسل الشؤون العسكرية والأمن في صحيفة "يديعوت أحرونوت" يوسي يهوشع، ما تعيشه قوات الاحتلال المتوغلة في قطاع غزة.
ويتفق في وصفه مع التحليلات التي تجمع بأن المعارك البرية تتجه لتكون حرب استنزاف، وهو ما يعكس صمود حركة حماس التي تُكبّد جيش الاحتلال خسائر فادحة بالجنود والعتاد والآليات العسكرية.
وتحمل هذه الكلمات التي لخصها يهوشع بالقول إن "الجيش الإسرائيلي يغوص في مستنقع غزة، وإن وحل غزة بات واقعيا"، في طياتها رسائل تدحض ادعاءات جيش الاحتلال أنه يسيطر على مناطق واسعة شمالي القطاع، وكذلك تعبر عن التحديات التي تواجه القوات المتوغلة، في ظل المعارك الضارية والاشتباكات العنيفة مع فصائل المقاومة الفلسطينية التي توقع قتلى وجرحى بصفوف الجنود يوميا.
وأضاف المحلل العسكري أن الطقس العاصف زاد الطين بلة وصعّب من عمليات التوغل، فيما تفاقمت تعقيدات المعارك البرية المتمثلة بالاشتباك وجها لوجه، المسافة صفر، وإطلاق القذائف والصواريخ المضادة للدبابات والدروع، وأيضا نصب الكمائن وزرع العبوات الناسفة وإلقاء المتفجرات، والتخوف من إطلاق نيران صديقة، وكلها سمات "حرب العصابات"، حسب وصفه.
استعدادات حماس
وأوضح يهوشع أن جيش الإحتلال يواجه سيناريوهات معدة مسبقا من قبل مقاتلي حماس الذين يختبئون بالانفاق، ويفخخون المنازل ويطلقون القذائف المضادة للدبابات.
وأكد أن هذه السيناريوهات تحولت إلى واقع على الأرض خلال سير المعارك البرية، قائلا إن "هذه الظروف واستعدادات حماس تقودنا إلى أننا ندفع وسندفع أثمانا باهظة في مواجهة مهمة احتلال الأرض وتطهيرها من المسلحين والقضاء على حماس، حتى يتمكن سكان النقب الغربي من العودة إلى بيوتهم".
والحقيقة البسيطة، يقول المحلل العسكري، "هي أن الغارات الجوية والمدفعية وحدها لن تحقق هذه النتيجة، فقد بنت حماس مدينة تحت الأرض تعمل قوات الجيش الإسرائيلي على تفكيكها، وهو أمر صعب ومؤلم ومكلف".
وينقل يهوشع عن مصدر عسكري في جيش الإحتلال أن حماس "أقل ميلا إلى الدخول في اشتباكات ومواجهة مباشرة أو شن اقتحامات منظمة، وتفضل إطلاق النار من الخلف، وزرع العبوات الناسفة وألغام ضد المعدات والآليات العسكرية وتفجير وهدم مبان على قوات الجيش الإسرائيلي".
حرب العصابات
القراءة ذاتها، استعرضها المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل، الذي أكد أن هجمات قليلة تكفي لحماس لتكبد جيش الاحتلال خسائر بالأرواح والمعدات بشكل يومي حتى في المناطق التي يسيطر عليها الجيش، والتي تشهد معارك ضارية واشتباكات عنيفة.
وأوضح المحلل العسكري أن استمرار العمليات العسكرية البرية لجيش الاحتلال في قطاع غزة ينطوي عليها احتكاك شديد مع التشكيلات الدفاعية التابعة لحركة حماس التي تستمر في محاولات تعقب القوات المتوغلة في المناطق التي سيطر عليها الجيش الصهيوني، بينما في الأماكن التي لم تتحقق فيها السيطرة بعد، تكون المقاومة صعبة للغاية.
عندما تهاجم قوات ضخمة القطاع، لا تقل عن 4 فرق، يقول المحلل العسكري "فهذا يعني مساحة احتكاك كبيرة ومعقدة مع العدو، ضمن مناطق مكتظة بالبناء، حيث دُمِّرَت أجزاء كبيرة منها، بينما تحت الأرض، لا يزال نظام الأنفاق نشطا. ويتم تنفيذ معظم الهجمات المضادة التي تقوم بها حماس بأساليب حرب العصابات".
ثمن باهظ
الجنود النظاميون والاحتياط الذين قتلوا بالحرب، يقول هرئيل "ذهبوا إلى الحرب في 7 تشرين الأول(اكتوبر) مع شعور قوي بأنه لا يوجد خيار آخر، سوى توجيه ضربة قوية لحماس، بما في ذلك عملية برية بالقطاع، لمحاولة تقليل بعض الأضرار التي سببها الهجوم المفاجئ، وتحسين الوضع الأمني بالجنوب ولتهيئة الظروف لعودة المختطفين".
وبعد مرور 80 يوما، يقول هرئيل "مع مرور الوقت، سيجد الجمهور الإسرائيلي صعوبة في تجاهل الثمن الباهظ، وكذلك التشكيك في أن أهداف الحرب ما تزال بعيدة عن التحقيق، وأن حماس لا تظهر أي علامات على الاستسلام في المستقبل القريب".
وفي ظل تعقيدات المشهد العسكري، وتعزيز التقديرات أن أهداف الحرب لن تتحقق على المدى القريب، ومع اشتداد المقاومة والاشتباكات في كل محاور التوغل، يعتقد مراسل الشؤون العسكرية في الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت"، يؤاف زيتون، أن المعارك البرية تتجه لتتحول إلى حرب استنزاف. - (وكالات)

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