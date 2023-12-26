Wednesday, 27 December 2023 09:05 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


نتنياهو والسنوار مكبلان بفخ سياسي

12/26/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) هآرتس
بقلم: تسفي برئيل 26/12/2023


الاتصالات بين إسرائيل وحماس والوسطاء مصر وقطر ما تزال مستمرة في قنوات موازية: في القناة الأولى، السرية، شخصيات رفيعة من الاستخبارات الإسرائيلية في قطر ومصر تناقش بشكل مفصل ويومي الشروط لإعادة المخطوفين. في نفس الوقت في وسائل الاعلام توجد مفاوضات علنية مليئة ببالونات الاختبار واستعراض العضلات اللفظي وترتكز إلى منشورات دقتها محل خلاف.
في الأيام الأخيرة أصدرت مصر اقتراحات على وسائل الإعلام لاستمرار المفاوضات: الصيغة الأكثر تفصيلا للعرض الأول نشرت في صحيفة "الاخبار" اللبنانية، التي بحسبها ستبدأ عملية تتكون من ثلاث مراحل. في البداية وقف إطلاق النار الذي سيستمر 7 – 10 أيام مقابل إطلاق سراح حوالي 40 من المخطوفين المدنيين. في المرحلة الثانية سيطلق سراح مجندات إسرائيليات ويتم تبادل جثث بين الطرفين، ووقف مطلق لإطلاق النار وقوات الجيش الإسرائيلي ستكون خارج التجمعات السكانية. في المرحلة الثالثة التي يتوقع أن تستمر لشهر تقريبا سيتم إعادة جميع المخطوفين مقابل إطلاق سراح آخر لسجناء فلسطينيين، وتنشر إسرائيل قواتها خارج القطاع. إلى جانب ذلك ستبدأ مصر وقطر والولايات المتحدة بنقاشات حول تشكيل حكومة تكنوقراط فلسطينية مؤقتة، التي ستكون المسؤولة عن ادارة الضفة والقطاع بضمانة من قطر ومصر وأميركا.
حماس والجهاد الإسلامي رفضتا هذا الاقتراح وقالتا بأنه لن تكون أي مفاوضات حتى يتم وقف إطلاق النار بشكل مطلق. أول من أمس نشرت وكالة "رويترز" عن مصادر مصرية بأن مصر وقطر اقترحتا على قيادة حماس والجهاد الإسلامي في غزة التنازل عن الحكم في القطاع مقابل الوقف الدائم لإطلاق النار، وأن مصر وقطر ستضمنان سلامة زعماء حماس الذين سيغادرون القطاع. من غير الواضح إذا كان هذا الاقتراح مشمولا بسابقه أو أنه اضيف اليه، وعلى أي حال التنظيمات رفضت هذا الاقتراح ايضا. فقد تمسكت بالموقف الذي يقول بأنه من الآن فصاعدا أي مفاوضات ستكون مشروطة بوقف كامل لإطلاق النار وإطلاق سراح جميع السجناء مقابل إطلاق سراح جميع المخطوفين – دون التنازل عن حكم حماس في غزة.
رد إسرائيل العلني، كما عبر عن ذلك أول من أمس رئيس الحكومة، هو رد قاطع بنفس الدرجة. إسرائيل ستواصل استخدام القوة الكبيرة في القطاع بهدف تدمير سلطة حماس بشكل كامل، حيث أن الافتراض هو أنه فقط الضغط العسكري من شأنه أن يدفع قدما باطلاق سراح المخطوفين. في نفس الوقت إسرائيل تعتبر استمرار القتال تعبيرا عن التزامها بتصفية حكم حماس في القطاع وتدمير بنيتها التحتية العسكرية.
لكن سلطة حماس المدنية في القطاع لم تعد قائمة فعليا. فمؤسسات الحكم المدني لا تعمل، وسكان القطاع مسجونون في مناطق تسمى "مناطق آمنة" وهم ليسوا آمنين تماما، وحماس لا يمكنها حمايتهم. وحسب اقوال قادة كبار، من بينهم رئيس الاركان، فإن الجيش الإسرائيلي انتقل إلى المرحلة الطويلة والمنهكة للتطهير الفردي التي يتوقع أن تستمر لأشهر كثيرة.
أيضا هنا لا يوجد تعريف واضح أو معايير متفق عليها لمسألة ما الذي يعتبر تدمير حماس من ناحية عسكرية. ولكن عندما تقول إسرائيل بأنه فقط الضغط العسكري والهجمات الكثيفة والقصف الشديد، إلى جانب تقييد حجم المساعدات الإنسانية، ستجبر حماس على الموافقة على صفقة اخرى للتبادل، فانه لا مناص من القول بأن "الحرب اصبحت وسيلة ضغط سياسية من أجل الاثبات بأننا مضطرون إلى استخدام القوة لصالح المخطوفين، وأنها لم تعد تستهدف فقط تدمير القدرة العسكرية لحماس".
ردود إسرائيل وحماس العلنية تدل على أن الطرفين وجدا نفسيهما عالقين في مستنقع، فيه استمرار القتال يظهر كهدف مستقل. نشرت أول من أمس رسالة جاء فيها أن يحيى السنوار ارسلها كما يبدو لقيادة حماس الخارج، وصف فيها انجازات الحرب بما في ذلك قتل 1600 جندي إسرائيلي وتدمير دبابات "مركافاة" والسيطرة على الجيش الاسرائيلي. لكن خلال فترة قصيرة حذفت القناة هذه الرسالة من موقعها.
حتى لو كان هذا النشر كاذب أو مدحوض فان السنوار يدير حوارا مزدوجا. الأول مع قيادة حماس الخارج، التي يشك بأنها تحاول العمل من وراء ظهره وتخطط "لليوم التالي" مع جهات رفيعة في فتح بدون اشراكه. الثاني أمام إسرائيل التي يستخدمها أمامها استمرار القتال كاستعراض للقدرة، الذي بواسطته يرغب في إملاء شروطه. هل توجد فرصة لبند في خطة مصر يهدد السنوار فيما يتعلق بحكومة تكنوقراط فلسطينية ستنتزع من حماس السيطرة في غزة؟. هذه ليست فكرة جديدة. فحكومات تكنوقراط عملت في السلطة الفلسطينية برئاسة رامي الحمد الله في 2013 وحكومة التوافق الوطني بين فتح وحماس في 2014.
هذه المحاولة فشلت. صراعات القوة والتآمر على مكانة الزعيم والخلاف على المناصب، حولت هذه الحكومة الى ساحة معارك سياسية وحكومة مشلولة. حكومة التكنوقراط ربما تولد الانطباع بأن الأمر يتعلق بجسم غير سياسي، لكن الحقيقة كل البعد عن ذلك. اقتراح مشابه طرحته مصر في تموز (يوليو) على ممثلي فتح وحماس في لقاء العلمين، مع محمود عباس واسماعيل هنية. الآن يبدو أن مصر تحاول احياء هذه الفكرة التي تم الاحتفاظ بها كحل لإدارة غزة بعد الحرب. ولكن الحرب غيرت بالفعل مضمون الحوار بين حماس وفتح، على الاقل بشكل علني فان الطرفين يتحدثان عن امكانية للمصالحة وتشكيل حكومة وحدة بدون التوضيح ماذا ستكون تشكيلتها وبنيتها. هذه هي الفكرة التي تهدد السنوار رغم أنه يستطيع أن يكون على ثقة بأن اسرائيل لن تسمح لهذه الفكرة بالتحقق.
في مصفوفة الاعتبارات لا يمكن تجاهل القوة الخانقة للانشوطة السياسية التي يمليها استمرار القتال بين حماس وإسرائيل. في الطرف الاسرائيلي تم التعبير عن ذلك بالاستخدام القسري لنتنياهو، بتأييد جزء من عائلات المخطوفين، وحتى باقتباسات من جنود في الميدان الذين "طلبوا منه الاستمرار في القتال بأي ثمن". وكأنه بدون هذا "الطلب" كان سيفحص امكانية وقف اطلاق النار. استخدام نتنياهو لهذا المبرر يظهر على الاكثر كبديل لفظي يحاول تجاوز الخوف من شركائه المتطرفين في الحكومة، الذين يهددون باسقاطها إذا وافق على وقف إطلاق النار.
حماس، وللدقة (السنوار)، عالقة في نفس الفخ. فهي يجب عليها المحاربة من اجل اظهار بقائها ووقف أي خطة لقيادة حماس الخارج لفحص بدائل تخرجها من اللعبة. أفضلية السنوار هي أنه خلافا لنتنياهو لا يوجد عليه ضغط من الجمهور في غزة، وآلاف المتظاهرين لا يتظاهرون في الشوارع ويطلبون عزله. اذا كان من يعتقد بأن الضغط العسكري والازمة الخطيرة التي تفرضها اسرائيل على غزة ستحدث العصيان المدني ضد السنوار فمن الأفضل أن يتسلح بطول النفس أو بخيال موجه.

MENAFN26122023000072011014ID1107659983

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث