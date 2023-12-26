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التداعيات الاقتصادية للحرب على غزة

12/26/2023 11:21:32 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) Ynet
بقلم: تومر فدلون وستيفن كلور 26/12/2023

أحد الأهداف الرئيسية (للمقاومة) في أرجاء العالم هو المس بروتين الحياة للمواطنين واقتصاد الدولة التي تتم مهاجمتها. ولكن رغم جولات القتال الكثيرة مع حماس في قطاع غزة إلا أنه منذ فترة الانتفاضة الثانية احداث امنية بارزة لم تحدث أي ضرر لاقتصاد إسرائيل. هذا الوضع يتغير في هذه الأيام، في حرب "السيوف الحديدية" في أعقاب قوة الحرب والنطاق الواسع لتجنيد الاحتياط واستمرار الحرب لأكثر من شهرين. في موازاة الجبهات التي تنشط بقوة متغيرة، فإن جبهة الاقتصاد نشطة جدا على صعيدين. الأول هو تمويل الحرب نفسها. هذا الجانب يتعامل بالأساس مع تمويل التسلح وتجنيد الاحتياط. الثاني هو التكلفة غير المباشرة للحرب، التي تشمل التكلفة المتوقعة في اعقاب الحاجة إلى إعادة إعمار النقب الغربي واخلاء السكان من بيوتهم هناك وأيضا من البلدات القريبة من الحدود مع لبنان. أيضا الانخفاض العام في الاستهلاك نتيجة تغيير سلوك الاستهلاك في فترة الحرب، الذي يضر بشكل خاص بالقطاع التجاري.
من أجل فحص جبهة الاقتصاد يجب عرض صورة الوضع عشية الحرب. رغم الهزة التي تعرض لها الاقتصاد في إسرائيل منذ الإعلان عن "الاصلاح القضائي" في كانون الثاني (يناير) 2023، عشية الحرب كان اقتصاد إسرائيل في وضع جيد جدا حسب المقاييس المقبولة لفحص وضع الماكرو الاقتصادي للدول. نسبة الدين – الانتاج انخفضت في 2022 بـ 7.1 % ووصلت تقريبا الى 61 %، وهي النسبة قبل وباء الكورونا؛ نسبة البطالة بلغت 3.5 % فقط؛ التضخم انخفض الى 3.8 %؛ فائض العملة الصعبة في بنك إسرائيل بلغ أكثر من 200 مليار دولار. الانخفاض الكبير في الاستثمارات الاجنبية، في الهايتيك، في الارباع الثلاثة الاولى للسنة ساهمت في خفض سعر الشيكل، وسعر الدولار بلغ 3.85 سيكل. رغم ذلك فان توقعات النمو في 2023 كانت جيدة نسبيا مقارنة مع الدول المتقدمة، 3 %، التي تساوي 1 % في معدل النمو للفرد.
رغم نقطة الانطلاق الجيدة هذه فان حرب "السيوف الحديدية" هي هزة للاقتصاد الكلي، التي سيكون لها تأثير في السنوات القادمة. هذا التأثير يتوقع ايضا إذا استمر الوضع القائم للقتال فقط في جبهة واحدة بقوة مرتفعة، وذلك لعدة اسباب منها:

1 - استخدام الذخيرة – من أجل تحقيق أهداف الحرب فإن الجيش الإسرائيلي يستخدم نيران أعلى من أي وقت مضى، الأمر الذي يحتاج الى كمية كبيرة من السلاح. قوة الحرب أيضا تقتضي استخدام أكبر من أي وقت مضى للمعترضات (القبة الحديدية بالاساس)، لكن أيضا استخدام صاروخ "حيتس 3". حتى بداية كانون الأول (ديسمبر) الماضي كان هناك 11 ألف عملية اطلاق على إسرائيل من كل الجبهات.
2 - تجنيد 350 ألف جندي احتياط يخفض 7 % من قوة العمل في الاقتصاد. هذا التأثير مزدوج في الواقع. فقوة العمل ايضا يصعب استبدالها في اماكن العمل وكذلك المدفوعات التي يجب على الدولة تحويلها لجنود الاحتياط.
3 - اخلاء 125 ألف شخص يقتضي دعم السكن وتكلفة معيشة المخلين.
4- تعويضات للسكان الذين تضررت ممتلكاتهم بسبب اطلاق الصواريخ على اسرائيل.
5 - مساعدات مالية للعمال والمصالح التجارية التي تضررت بسبب الحرب، بدء ببدل البطالة وحتى التعويض بسبب فقدان الدخل نتيجة الحرب.
6 - انخفاض مداخيل الدولة، سواء بسبب المداخيل المتدنية اكثر من ضريبة الدخل أو في اعقاب وقف الاستثمارات الخارجية المباشرة.
عمليا، الهزة في الاقتصاد الكلي تنعكس بشكل جيد في المس بجانب الطلب، لكن ايضا في جانب العرض. في جانب الطلب بيانات استخدام بطاقات الائتمان تظهر انخفاض في مستويات متغيرة في كل ارجاء البلاد. مثلا في المدن التي تم اخلاءها مثل كريات شمونة أو سدروت فان استخدام بطاقات الائتمان في الاسبوع الاول في شهر تشرين الثاني انخفض 80 %، في حين أنه في مدن مثل تل ابيب ورعنانا انخفض 20 %. التغيير انعكس ايضا على فروع مختلفة. مثلا في الاسابيع الاولى للحرب سجل ارتفاع حاد بلغ 40 % على تكلفة شبكات الغذاء، فرع الترفيه والتسلية بصعوبة وجد. في جانب العرض سجلت صعوبة في انتاج سلع وخدمات مختلفة، حيث أن الكثير من العمال يوجدون في الاحتياط، والكثير من العمال الاجانب غادروا البلاد، اضافة الى ذلك لا توجد تصاريح دخول الى اسرائيل لآلاف العمال الفلسطينيين من الضفة الغربية. كل ذلك تسبب بصعوبة في توفير السلع، التي تفاقمت بسبب صعوبة الاستيراد، ضمن امور اخرى، في اعقاب الاشكالية في استيراد البضائع عبر البحر نتيجة تهديدات الحوثيين.
يُقدر أنه نتيجة لذلك سيكون هناك تقليص في الانتاج يبلغ 10 % في الربع الاخير من العام، وانخفاض النمو السنوي الى 2 % في 2023 (هذا يعني نمو صفري بمفاهيم الانتاج للفرد). ايضا الانفاق العام المتزايد يمكن أن يؤدي الى عجم يفوق 5 % في ميزانية الحكومة، وزيادة نسبة الدين – الانتاج المتوقعة لتصل الى 64 % في نهاية 2023. بالتالي، التقدير الاولي لسنة حرب بهذه القوة، التي تجري الآن في الجبهات المختلفة والتي تأخذ في الحسبان نفقات الامن، هو انخفاض مداخيل الدولة والتعويضات واعادة الاعمار ستكون حوالي 200 مليار شيكل. المساعدة لمرة واحدة من الولايات المتحدة بمبلغ 14 مليار دولار يمكن أن تساعد اسرائيل في مواجهة الكلفة المرتفعة للحرب والنفقات الامنية التي سترتفع كثيرا في السنوات القريبة القادمة، لكنها ستغطي فقط حوالي رفع التكلفة الاجمالية.
رغم هذه البيانات الكئيبة فان بيانات استخدام بطاقات الائتمان التي توجد في منحى ارتفاع منذ الاسبوع السادس للحرب، ومؤشرات البورصة المختلفة وسعر الدولار لا تنخفض بشكل حاد كما حدث في الاسبوع الاول للحرب. مؤشر تل ابيب 125 عاد الى المستوى الذي كان عليه قبل بداية الحرب (3.6، بيع بمستوى اقل مما بيع عشية الحرب). عاملان منعا كما يبدو المس بشكل اكبر بالبورصة المحلية وسعر العملة. الاول هو نضج الجمهور الإسرائيلي. أكثر من ربع صناديق الائتمان تم استرجاعه في الشهر الأول لازمة الكورونا. كثيرون تعلموا من ذلك ولم يسارعوا إلى الاسترجاع، رغم خطورة الوضع. الثاني هو تدخل كبير لبنك اسرائيل في سوق العملة الاجنبية، الذي من البداية بث الأمل في الجمهور. محافظ البنك، البروفيسور أمير يارون، أعلن بأن البنك سيخصص 30 مليار دولار من اجل المساعدة على استقرار العملة. عمليا هو استعان حتى الآن بأقل من 10 مليارات، لكن مجرد هذا التصريح للمحافظ كان له تأثير كبير. ايضا الـ سي.دي.اس، بوليصة التأمين ضد عدم تسديد اسرائيل، انخفضت من 143 نقطة في بداية الحرب الى 110 نقطة، الامر الذي يشير الى اعتدال نسبي.
بعد مرور شهرين على بداية الحرب يمكن القول بأن اقتصاد اسرائيل مرة اخرى اثبت المناعة أمام تحد كبير، ازمة الكورونا كانت صدمة اقتصاد كلي عالمية، خرج منها اقتصاد اسرائيل اقوى من كل اقتصادات الدول التي مرت بهذه الازمة. الازمة الداخلية حول "الاصلاح القضائي" اضرت بالاستثمارات في اسرائيل، لكن ايضا بعد عشرة اشهر على بداية الازمة نجح اقتصاد اسرائيل في الصمود. يبدو أنه حتى الآن اقتصاد إسرائيل ينجح مرة اخرى في الصمود امام تحد غير مسبوق في تاريخها. ولكن لا توجد أي ضمانة بأن هذا الوضع سيستمر. العكس هو الصحيح. وربما أن اقتصاد اسرائيل لن يصمد أمام التحديات الاقتصادية في 2024، الامر الذي يمكن أن يؤثر بشكل مباشر ايضا على الحرب.
الميزانية الجديدة للعام 2023، التي تتم مناقشتها الآن في الكنيست، تبلغ 510 مليار شيكل، وتجسد ارتفاع يبلغ 30 مليار شيكل مقابل اقتراح الميزانية السابق. هناك اموال مخصصة لنفقات الحرب العسكرية، وضمنها الدفع عن ايام الاحتياط ونفقات حرب مدنية بما في ذلك اسكان المخلين. لا يوجد أي خلاف حول الحاجة الى زيادة النفقات، لأنه الى جانب نفقات الحرب الجارية يجب على الدولة اعطاء تعويض مناسب لكل المتضررين من الحرب. الحديث يدور عن عامل اكثر اهمية من مناعة المجتمع الاسرائيلي. مع ذلك، يبدو أن العامل الرئيسي لتمويل النفقات المتزايدة بالنسبة للحكومة الحالية هو تجنيد دين، الامر الذي سيزيد العجز في السنوات القريبة القادمة، بالتأكيد في اعقاب دفع الفائدة المرتفعة حول معدل الفائدة الحالية. اضافة الى ذلك لا يوجد لدى الحكومة أي استعداد لاتخاذ قرارات صعبة، التي تعني خفض الميزانيات القطاعية على انواعها وتقليص الوزارات الزائدة وتخصيص هذه الاموال للجهود الحربية. بالطبع تخصيص هذه الأموال لا يمكن أن يوفر كل الاموال المطلوبة، لكن هذه الخطوات المطلوبة ستظهر الانضباط المالي المهم جدا لإسرائيل لاعتبارات داخلية، لا سيما اعتبارات خارجية، أمام شركات التصنيف الائتماني.
في الفترة الحالية، حيث شركات التصنيف الائتماني الكبيرة، موديس وبيتش وستاندرد آند بوريس، وضعت التصنيف الائتماني لإسرائيل في تتبع سلبي، يجب اظهار مسؤولية ميزانية. بالتالي، إذا رأت هذه الشركات أنه لا يوجد تقليصات مهمة تناسب الوقت الحالي، وبدلا من ذلك يوجد تخصيصات مالية غير معقولة، التي تبث بأن "الأمور كالعادة" في الوقت الذي فيه الاعتبارات الائتلافية تتغلب على الاعتبارات القومية فان التصنيف الائتماني لنا سيهبط. هذا التطور يمكن أن يضر باقتصاد اسرائيل بشكل سيؤثر ايضا على الجهود الحربية. الجمهور الاسرائيلي سيشعر بذلك في جيوبه، وهكذا من شأن دعم الجمهور لاستمرار الحرب أن يتضرر. إضافة إلى ذلك، مثلما في فترة الانتفاضة الثانية، فإن الجهود الحربية تقتضي قرارات صعبة وتقليصات مؤلمة مثل التي اجراها بنيامين نتنياهو عندما كان وزيرا للمالية. لذلك، اقتصاد اسرائيل والحرب نفسها ستكسب اذا تم اتخاذ هذه القرارات الآن وليس بثمن أعلى بكثير في 2024.
بنظرة بعيدة المدى على الاقتصاد، يجب التأكيد بأنه كنتيجة مباشرة وفورية للحرب الحالية سنرى في المستقبل مزيج من بيئة أمنية مليئة بالتحديات وزيادة في النفقات الأمنية والاضرار بالاستهلاك الخاص وانخفاض الاستثمارات الأجنبية المباشرة. كل ذلك قد يكون اشارة على عقد اقتصادي ضائع كما حدث على الفور بعد حرب يوم الغفران حتى خطة تحقيق الاستقرار في العام 1985. من اجل تجنب هذا السيناريو السلبي يجب على الحكومة التحرك بكل المسؤولية وفي اسرع وقت من اجل تجنبه – الحد من الاضرار المستقبلية على اقتصاد إسرائيل. بكلمات أخرى، على الصعيد الاستراتيجي دولة إسرائيل تفاجأت في 7 تشرين الأول (اكتوبر) كما تفاجأت قبل خمسين سنة في حرب يوم الغفران. وعلى الصعيد الاقتصادي فان اتخاذ خطوات اقتصادية صحيحة الآن يمكن أن تجنبنا عقد اقتصادي ضائع مثلما حدث بعد حرب يوم الغفران.

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