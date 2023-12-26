انتهى زمن الحروب القصيرة

MENAFN - Alghad Newspaper) إسرائيل هيوم

بقلم: غيرشون هكوهن 26/12/2023

مر أكثر من 80 يوما منذ نشوب الحرب، وما تزال نهايتها ليست قريبة. ليس ضعف الجيش الإسرائيلي هو الذي يجعل الحرب أطول حروب إسرائيل منذ العام 1948، بل العكس – مقاتلو الجيش الإسرائيلي وقادته يبدون تصميما ونجاعة، ومع ذلك ما يتسبب باطالة الحرب هو فكرة الحرب في شكلها الجديد، كما طورته وتبنته حماس وحزب الله بتوجه إيراني.

ان التعلق الإسرائيلي بحرب قصيرة وبنصر سريع، كما تبلور في مفهوم الامن لدى بن غوريون فُهم عميقا بمنظمتي حزب الله وحماس بتوجيه من ايران. وبناء على ذلك وجهت تلك المنظمات جهودها لنزع قدرة الجيش الإسرائيلي على انهاء الحرب في زمن قصير. لهذا الغرض بنيت منظومة تهديدات تحيط إسرائيل من كل صوب – حتى البحر الأحمر. وذلك سعيا لالقاء دولة إسرائيل الى حرب طويلة كوضع عضال يقضم فيها حتى انهيارها.

فكرة الحرب هذه تقوم على أساس التجربة الإيرانية من الحرب العراقية الإيرانية التي نشبت في أيلول (سبتمبر) 1980 في هجوم عراقي مفاجئ لاحتلال حقول النفط في لواء حوزستان. وكانت الخطة العراقية لانهاء الهجوم في غضون نحو أسبوعين. قادة الجيش الإيراني الذين اعترفوا في بداية الحرب بدونية جيشهم، اقترحوا الانسحاب الى الجبال. اما الزعيم الإيراني الخميني فرفض كل انسحاب وطالب بدفاع عنيد. الجيش الإيراني، الذي وان لم ينتصر، نجح في قتال التضحية بقيادة الحرب الثورية في أن ينزع من الجيش العراقي القدرة على انهاء الحرب في الزمن المطلوب. استطالة الحرب الى ثماني سنوات اعتبرتها القيادة الإيرانية إنجازا وأصبحت مصدر الهام لفكرة الحرب لدى حماس وحزب الله.

هكذا تبلور مفهوم الحرب لدى حماس وحزب الله، على أساس منظومتين: منظومة صواريخ تنتشر في كامل عمق المنطقة بكمية كبيرة وتسمح باستمرار النار نحو الجبهة الإسرائيلية الداخلية لزمن طويل حتى بعد توغل الجيش الإسرائيلي الى أجزاء واسعة من أراضي العدو؛ اما العنصر الثاني فيقوم على أساس دفاع مكثف بالعوائق والعبوات، من فوق ومن تحت الأرض، في قلب المجال المبني في المدن وفي القرى. في هذه الظروف فإن نقل الجيش الإسرائيلي الحرب بسرعة الى ارض العدو أصبحت مهمة مركبة صعبة في جوهرها من كل ما عرفه الجيش الإسرائيلي في حروب الحركة في الصحراء مثلما في حرب الأيام الستة.

في طريقة تنظيم حماس وحزب الله استعدادا للحرب بنيت قواتهم في نقطة الانطلاق على أساس أبناء المكان. كتيبة أبناء الشجاعية في غزة مثلا تتشكل من أبناء الشجاعية وهكذا لواء خانيونس وكل ما تبقى.

في منطق مشابه تنظم للدفاع أيضا منظومة قوات حزب الله المنتشرة في مقدمة الحدود. في قرية عيتا الشعب، مثلا، المجاورة للحدود مقابل أدميت – شومرية، يستعد بضع مئات من نشطاء حزب الله من أبناء القرية. مرغوب فيه في هذا الجانب فحص إمكانية التوقع لابعادهم الى شمال الليطاني بحكم قرار مجلس الامن 1701.

في فهم الحرب المتواصلة كحرب تنبع في وتيرة تطورها من طريقة حرب جديدة، بتوجيه والهام إيرانيين، تبدأ القصة التي ينبغي للقيادة والمجتمع الإسرائيليين ان يروياها لنفسيهما على الطريق الطويلة للنصر كتحد معقد يصبح في هذه اللحظة ضرورة وجودية.