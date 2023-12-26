يا نتنياهو الحرب القادمة قريبة

بقلم: اسحق بريك 26/12/2023

دولة إسرائيل قريبة من حرب إقليمية لم يكن لها مثيل منذ حرب يوم الغفران. هذه الحرب يمكن أن تقربنا كثيرا من خراب الهيكل الثالث. مؤخرا سمعنا تحذيرات وزير الدفاع يوآف غالنت ورئيس الاركان هرتسي هليفي حول احتمالية اندلاع حرب إقليمية في القريب. أيضا شعبة الاستخبارات تحذر من ذلك، وفي المقابل نسمع زعماء إيران وحزب الله يهددون بأن المسألة هي مسألة وقت الى حين شن الحرب على اسرائيل للقضاء عليها.

الحرب الاقليمية القادمة ستجري في خمس جبهات في نفس الوقت (حزب الله في لبنان؛ الميليشيات المؤيدة في سورية والجيش السوري؛ حماس والجهاد الاسلامي في قطاع غزة؛ انتفاضة ثالثة في الضفة الغربية؛ وأعمال الشغب لعشرات الآلاف من العرب والبدو داخل اسرائيل). كل ذلك سيترافق باطلاق 3500 صاروخ وقذيفة وطائرات مسيرة في كل يوم على الجبهة الداخلية الاسرائيلية، التي ستحدث دمارا كبيرا وخسائر فادحة.

هذه الحرب ستكون أشد بأضعاف من حرب يوم الغفران وستجري بالأساس في الجبهة الداخلية الإسرائيلية، التي لم يتم اعدادها للحرب. خصائص الحرب الاقليمية القادمة ستكون مختلفة بشكل جوهري عن حرب يوم الغفران. فهي ستضر بشكل كبير بالتجمعات السكانية وشبكة الكهرباء والمياه والوقود، والبنية التحتية الاقتصادية والمواصلات، ومواقع الجيش الإسرائيلي ورموز السلطة وأهداف إستراتيجية اخرى.

يضاف الى كل ذلك الفوضى في إسرائيل والكراهية الكبيرة بين اليسار واليمين، الحريديين والعلمانيين، العرب واليهود، رجال الاحتياط الذين اعلنوا عن وقف التطوع ومن يخدمون في الاحتياط، يضاف الى ذلك الانقلاب النظامي الذي سيحرف الحكومة ورئيسها عن الانشغال بالمشاكل المهمة حقا، وتقطعهم تماما عن شؤون أمن الدولة ومواطنيها، ونية الحكومة سن قانون كاسح يعفي الحريديين من التجنيد. هذا سيكون القشة التي ستقصم ظهر البعير في نهاية المطاف.

بدلا من الاستعداد للحرب وانقاذ الدولة من الدمار، الجميع منشغلون بالاستقطاب الاجتماعي والكراهية. الفترة التي ستوجه فيها يد الشخص الى اخوته غير بعيدة. رأي الاغلبية من مواطني الدولة وزعمائها لا ينصب أبدا على التهديد الوجودي الذي يحلق فوق رؤوسنا وعلى أمن الدولة ومواطنيها. شعب إسرائيل والمستوى السياسي يبحرون على سفينة "التايتانيك" في مياه عاصفة في الطريق الى التصادم مع جبل الجليد.

ليس عبثا يحذر غالنت بأنه بدلا من الاستعداد للحرب الاقليمية القادمة نحن ننشغل بالخصومات والكراهية. من الجدير برئيس الحكومة الاعلان الآن عن حالة طواريء وطنية من اجل تجنيد كل الموارد الممكنة واعداد الجيش والجبهة الداخلية للحرب الاقليمية القادمة، التي ستكون الحرب الرهيبة في تاريخ شعب اسرائيل. رئيس الحكومة يجب عليه أن يعطي التعليمات بالوقف الفور للانقلاب النظامي، ويجب أن يتوقف الاحتجاج والدعم لعدم الامتثال للخدمة في الاحتياط، ويجب دعوة الجميع للعودة الى الخدمة في الجيش.

حماية النفس التي تلغي السبت هي مبدأ شرعي، ينص على امكانية انتهاك السبت لغرض انقاذ حياة الانسان. حسب هذا المبدأ يجب رفض كل الخصومات الاجتماعية – السياسية والكراهية بين اجزاء الشعب. يجب ايضا تأجيل الانشغال بالانقلاب النظامي والاحتجاج ضده من اجل أن تتوحد اجزاء الشعب تحت راية الامن الوطني والشخصي. فقط بهذه الطريقة يمكن النجاة من الفناء.

يا رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هذه هي نوبتك، وكل المسؤولية ملقاة على كاهلك، هذا اختبار حياتك كزعيم في الوقت الاقسى على الشعب. يجب عليك زمام الامور كرئيس الحكومة لكل شعب اسرائيل وأن تفعل شيء يوضح أن المصالح الوطنية هي التي تقف نصب عينيك وليس المصالح الائتلافية والشخصية.

التاريخ لن يغفر لك الى الأبد، وسيحاكمك بشدة اذا لم تقم على الفور بالاعلان عن حالة طواريء وطنية. لقد حان الوقت لأن تنشغل أنت والحكومة بالمشكلة التي تقف على رأس سلم الأولويات وهي الأمن الوطني والشخصي لمواطني إسرائيل، من أجل منع الكارثة التي تقف وراء الجدار.