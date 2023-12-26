تهجير أمة: ما الذي أدى إلى (وتسبب في) كارثة غزة وإسرائيل‏

MENAFN - Alghad Newspaper) ‏ترجمة: علاء الدين أبو زينة‏

دان شتاينبوك* - (كونسورتيوم نيوز) 2023/12/22

الحقيقة التي ينبغي قولها عن الصراع في فلسطين، هي أن خيار ترحيل الفلسطينيين الجاري حاليا في غزة ليس خبرًا جديدًا بالضبط. لقد تم الكشف في إسرائيل عن وجود مثل هذه الأجندات منذ أكثر من ثلاثة عقود -وتم تنفيذها لأول مرة قبل أكثر من 75 عامًا.

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‏دمرت الحرب بين حماس وإسرائيل غزة وشردت شعبها. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى عمليات طرد للفلسطينيين في الضفة الغربية مع مرور الوقت. وبذلك، فإن الأمر يتعلق بنزع ملكية أمة وتشريدها وتدميرها.‏

‏بحلول منتصف كانون الأول (ديسمبر)، كان أكثر من 20,000 فلسطيني قد قُتلوا، حوالي 70 في المائة منهم من النساء والأطفال، في الحرب الدائرة بين حماس وإسرائيل (على الرغم من أن هذه الأرقام يغلب أن تكون أقل من الواقع بشكل كبير)، كما تم تهجير نحو 1.9 مليون من أصل 2.3 مليون فلسطيني يعيشون في القطاع. وإذا ما استمر الهجوم الإسرائيلي لمدة عام، وهو الهدف الضمني الذي تسعى إليه الحكومة اليمينية المتطرفة في إسرائيل، فإن ‏‏أكثر من 100,000‏‏ فلسطيني سيكونون قد قُتلوا بحلول 7 تشرين الأول (أكتوبر) 2024. وبينما استمرت المحادثات بشأن صفقات الرهائن وشارك مئات الآلاف من الناس في مسيرات من أجل السلام في مختلف عواصم العالم، استمرت الحرب، على الرغم من توقفها الوجيز وارتفاع دعوات صاخبة لإقرار وقف دائم لإطلاق النار.‏

وهي رواية درامية حقا. لكن الأمر كله يتعلق بالأسباب ‏‏المباشرة‏‏ التي أفضت إلى أحداث 7 تشرين الأول (أكتوبر)، والتي كانت قائمة لسنوات. ‏‏[i]‏‏ ومع ذلك، يتعلق الأمر في نهاية المطاف بالتطهير العرقي الجاري منذ أمد طويل والجهد المبذول للسيطرة على احتياطيات النفط والغاز البحرية الضخمة.‏

‏مذكرة سرية عن ترحيل سكان غزة‏

بالكاد بعد أسبوع من هجوم حماس في 7 تشرين الأول (أكتوبر)، أعدت وزارة الاستخبارات الإسرائيلية مذكرة سرية. وهذه الوزارة هي التي تشرف على "الموساد" و"الشاباك"، تحت رئاسة رئيس الوزراء. وفي المذكرة المكونة من 10 صفحات، استندت ثلاثة خيارات تتعلق بالمدنيين الفلسطينيين إلى فرضية "إسقاط حماس" و"إجلاء السكان إلى خارج منطقة القتال":‏

. الخيار أ: بقاء السكان في غزة تحت حكم السلطة الفلسطينية.

. الخيار ب: بقاء السكان في غزة، ولكن تحت حكم سلطة عربية محلية.‏

. ‏الخيار ج: إجلاء السكان من غزة إلى سيناء. ‏‏[ii]‏

ومن بين هذه الخيارات الثلاثة، أوصت المذكرة بالخيار "ج": الترحيل القسري لسكان غزة البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة إلى صحراء سيناء المصرية، باعتبار ذلك مسار العمل المفضل. وترى الوزارة أن مصر وتركيا وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة وكندا ستدعم الخطة ماليا أو من خلال استقبال اللاجئين الفلسطينيين فيها كمواطنين.‏

‏وبعد أسبوعين من ذلك، تسربت المذكرة إلى وسائل الإعلام، ‏‏[iii]‏‏ وأثارت عاصفة دولية حول وجود "دعوة إلى التطهير العرقي". ومع ذلك، قامت بالترويج لهذا الخيار وزيرة الاستخبارات، جيلا غمليئيل، التي ادعت أن أعضاء الكنيست من مختلف الأطياف السياسية يدعمونه. ‏‏[iv]‏‏ لكن الاقتراح كان، من وجهة نظر إقليمية، حلم صيف بعيد المنال لم يشتريه أحد.‏

‏من المؤكد أن المراحل الأولى من الهجوم الإسرائيلي المضاد الذي سُمي "عملية السيوف الحديدية"، عززت الرأي القائل بأن تهجير السكان أصبح الآن في الرأس والمقدمة.‏

من "القتل المستهدف" إلى الإبادة الجماعية‏

‏بعد يومين من هجوم "حماس"، صرح الناطق بلسان الجيش الإسرائيلي، دانيال هاغاري، بأن "التركيز ينصب على إيقاع الضرر وليس على الدقة". ‏‏[v]‏‏ وكان ما أعقب ذلك هو التفويض الموسع للجيش الإسرائيلي بقصف الأهداف غير العسكرية، وتخفيف القيود المتعلقة بالخسائر المدنية المتوقعة، واستخدام نظام ذكاء اصطناعي لتوليد أهداف محتملة أكثر من أي وقت مضى.‏

ليست هناك علاقة على الإطلاق لما تسمى "عمليات القتل المستهدف" المفترضة بالحقائق على الأرض، حيث تحولت غزة إلى "مصنع للاغتيالات الجماعية". وكما اعترفت حتى الاستخبارات الأميركية، فإن ما يقرب من نصف الذخائر الإسرائيلية التي أسقطت على غزة كانت "قنابل غبية" غير دقيقة. ‏‏[vi]‏

‏منذ 7 تشرين الأول (أكتوبر)، كان الهدف الاستراتيجي، الذي قبلته إدارة بايدن ضمنيا، هو تدمير البنية التحتية في غزة وإبادة أهلها وتقويض مستقبلها.‏

وبينما كان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، يكافح للتقليل من أهمية المذكرة المذكورة التي أوصت بالتهجير، أدى تسربها إلى تفاقم التوترات الإسرائيلية المصرية. وفي الوقت نفسه، طرح مركز أبحاث مؤيد لحزب "الليكود" "خطة لإعادة التوطين وإعادة التأهيل النهائية في مصر لجميع سكان غزة". ‏‏[vii]‏

‏لكن الحقيقة التي ينبغي قولها، هي أن خيار الترحيل ليس خبرًا جديدًا بالضبط. فقد تم في إسرائيل الكشف عن مثل هذه الأجندات مُسبقًا منذ أكثر من ثلاثة عقود -وتم تنفيذها لأول مرة قبل أكثر من سبعة عقود.‏

التطهير العرقي منذ العام 1947‏

‏منذ أواخر ثمانينيات القرن العشرين، قام "المؤرخون الجدد" الإسرائيليون -بمن فيهم بيني موريس، وإيلان بابيه، وآفي شلايم، وسيمحا فلابان- بمراجعة دور إسرائيل في طرد الفلسطينيين وإرغامهم على الفرار من وطنهم في العام 1948. وعلى النقيض من أسلافهم، جادل هؤلاء المؤرخون بأن التطهير العرقي تسبب في ما يسميه الفلسطينيون "النكبة" -أي تهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم، وتدمير مجتمعهم. وحتى قبل هؤلاء المؤرخين، كان العديد من الباحثين والمفكرين الفلسطينيين مثل رشيد الخالدي، وعادل مناع ونور مصالحة، قد وصفوا النكبة بأنها عملية تطهير عرقي.‏

‏كان ما قسم المؤرخين الإسرائيليين الجدد هو مسألة ما إذا كانت الكارثة مخططة عمدًا أم أنها كانت أضرارًا جانبية لـ"خطة التقسيم" التي وضعتها الأمم المتحدة في العام 1947 و"استقلال إسرائيل" في العام 1948. وقام بالترويج لفكرة الضرر الجانبي بيني موريس، بينما تبنى إيلان بابيه فكرة التطهير العرقي المتعمد. ‏‏[viii]‏‏ وقد اعتمد موريس بشكل أساسي على المصادر العبرية، في حين استخدم بابيه كلا من المصادر العبرية والعربية.‏

‏في ضوء الأدلة التاريخية، رافق الطردُ العرقي مشروع الاستعمار اليهودي في فلسطين منذ ثمانينيات القرن التاسع عشر وبداية الحركة الصهيونية الحديثة، كما جادل بابيه مستشهدًا بالوثائق. ولم يتم البت في عمليات الطرد هذه على أساس ‏‏الوقائع‏‏، كما ادعى المؤرخون السائدون. بدلاً من ذلك، شكل تهجير الفلسطينيين وتجريدهم من ممتلكاتهم تطهيرًا عرقيًا مبيتًا وفقًا ‏‏للخطة دالت‏‏ (الخطة "د")، التي وضعها قادة إسرائيل المستقبليون في العام 1947، مثل ديفيد بن غوريون، أول رئيس وزراء للدولة. ومن هذا المنظور، كان الهدف دائمًا، وما يزال، هو "الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من فلسطين بأقل عدد ممكن من الفلسطينيين". ‏‏[ix]‏

واليوم، يتكون الفلسطينيون في إسرائيل والأراضي المحتلة والدول العربية المجاورة وفي جميع أنحاء العالم من أحفاد 720,000 من أصل 900,000 فلسطيني كانوا يعيشون في الأراضي التي أصبحت إسرائيل.

كما تُظهر الخريطة المرفقة، شكل الفلسطينيون في مرحلة ما قبل الانتداب البريطاني حوالي 90 في المائة من مجموع السكان وشكل اليهود البقية. وفي خطة التقسيم للعام 1947، منحت الأمم المتحدة 55 في المائة من فلسطين للدولة اليهودية الجديدة و45 في المائة للدولة العربية غير المتجاورة، في حين وُضعت القدس تحت السيطرة الدولية. وبحلول "استقلال إسرائيل" في العام 1948، كانت القوات اليهودية قد طردت بالفعل حوالي 750,000 فلسطيني بينما استولت على 78 في المائة من فلسطين التاريخية. أما نسبة الـ22 في المائة المتبقية فقد قُسمت إلى الضفة الغربية وقطاع غزة. وفي حرب العام 1967، احتلت إسرائيل كل فلسطين التاريخية وطردت 300,000 فلسطيني آخرين.‏

من النزوح الديموغرافي

إلى الأهداف الاقتصادية‏

‏بعد شهر من بدء التدمير المنهجي الحالي لقطاع غزة، صرح وزير المالية اليميني المتطرف في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش، بأن "الهجرة الطوعية" للفلسطينيين في غزة هي "الحل الإنساني الصحيح". لن تتحمل إسرائيل بعد الآن "كيانًا مستقلاً في غزة".‏

وفي الوقت نفسه، ضغط نتنياهو على القادة الأوروبيين لمساعدته في إقناع مصر باستقبال اللاجئين من غزة، من دون أن يحرز أي نجاح، حتى بينما كان يقلل من شأن الاقتراح المفضل لوزارة الاستخبارات، والقاضي بـ"إجلاء" جميع الفلسطينيين. وعلى النقيض من ذلك، قال وزير الخارجية المصري سامح شكري أن بلاده ترفض أي محاولة لتبرير أو تشجيع تهجير الفلسطينيين إلى خارج غزة. ‏‏[x]‏

‏في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، تم تعريف التطهير العرقي في العام 1992 بأنه "سياسة هادفة صممتها مجموعة عرقية أو دينية لإبعاد السكان المدنيين من مجموعة عرقية أو دينية أخرى من مناطق جغرافية معينة بوسائل عنيفة تستلهم الإرهاب". ‏‏[xi]‏









إنه هذا النوع من التهجير ‏‏الديموغرافي‏‏ هو الدافع الكامن وراء جهود التطهير العرقي للفلسطينيين بشكل خاص منذ العام 1947. لكن الجهود الحالية لنقل السكان، سواء كان ذلك من غزة أو الضفة الغربية، لم تعد تمليها الأهداف الديموغرافية فحسب. منذ تسعينيات القرن العشرين، يبدو أن التطهير العرقي أصبح مدفوعًا أيضًا بأهداف ‏‏اقتصادية‏‏.‏



*د. دان شتاينبوك Dan Steinbock: استراتيجي معروف دوليا يدرس العالم متعدد الأقطاب ومؤسس مجموعة الاختلاف Difference Group. عمل في "معهد الهند والصين وأميركا" (في الولايات المتحدة)، و"معاهد شنغهاي للدراسات الدولية" (الصين)، و"مركز الاتحاد الأوروبي" (سنغافورة).‏

*نشر هذا المقال تحت عنوان: Displacing a Nation: What Led to (and Caused) the Gaza-Israel Catastrophe



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