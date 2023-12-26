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من أوكرانيا إلى غزة: كيف تزدهر الحروب في نظام عالمي بلا أسنان

12/26/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ترجمة: علاء الدين أبو زينة بيير هاسكي* - (وورلد كرنش) 2023/12/22
بطريقتين مختلفتين تماماً، يشكل فشل الأمم المتحدة في كبح جماح الدول العدوانية إشارة إلى المزيد من المشاكل في المستقبل.
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باريس- بدأ العام الماضي شعورنا المستمر بعدم التصديق في وجه حرب تستعر في أوكرانيا كانت قد بدأت قبل عشرة أشهر. والآن ينتهي العام 2023 بحربين: واحدة في أوكرانيا لا تتوقف، كما رأينا في إطلاق روسيا 35 طائرة من دون طيار على الأراضي الأوكرانية ليلة الأربعاء الماضي؛ وأخرى في غزة، والتي تُرسل إلينا كل يوم صوراً جديدة لمأساة هائلة.
وفي كلتا الحالتين، تشكل هذه الصراعات السمة المميزة لعالم حيث أخلى القانون، وإن كان منقوصًا ومَعيبًا في الأساس، مكانه لمنطق القوة. وتختلف هاتان الحربان من حيث الأسباب والجهات الفاعلة، لكن كلاً منهما ترمز إلى عالم لم يعد يسير بسلاسة، حيث لم يعد المحكمون أو القانون العام جزءاً من المعادلة.
انظروا فقط إلى ما يحدث في الأمم المتحدة. هناك، يقوم أحد أعضاء مجلس الأمن -الوصي على ميثاق الأمم المتحدة- بغزو جارته ذات السيادة، في حين يمنع عضو دائم آخر أيَّ تعبير جماعي لصالح وقف لإطلاق النار من أجل إنهاء موت واسع النطاق يحدث كل دقيقة بين المدنيين.
وهما بطبيعة الحال روسيا والولايات المتحدة، وكلاهما تتحملان المسؤولية أيضاً عن تجاهلهما للحوكمة العالمية.
التناقض الغربي
بدلاً من مجلس الأمن، تشكل الجمعية العامة للأمم المتحدة المنتدى الوحيد حيث يكون لكل دولة رأيها، وتكون الأصوات هناك كاشفة. في ما يتعلق بأوكرانيا، دعمت روسيا في العام الماضي قِلةٌ من الدول، لكن جزءاً مما يسمى "الجنوب العالمي" اختار الامتناع عن التصويت أو عدم التصويت. وفُسر هذا التحفظ في ذلك الحين بأنه إدانة من هذا الجزء من العالم لـ"المعايير المزدوجة" التي يمارسها الغرب.
وكشفت الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة في أعقاب الهجوم الذي نفذته "حماس" في السابع من تشرين الأول (أكتوبر)، مرة أخرى عن هذا التناقض الغربي. ولم يقتصر الأمر على عدم احترام القرارات التي كانت قد صدرت قبل عقود بشأن حل المشكلة الفلسطينية، بل إن واشنطن تواصل حماية إسرائيل على الرغم من تحفظاتها على أساليب الدولة اليهودية.
في الأسبوع الماضي، كان التصويت في الجمعية العامة معبراً عن الكثير: فقد تعلق بحق الفلسطينيين في تقرير المصير. وصوتت أربع دول فقط ضد القرار: إسرائيل، والولايات المتحدة، وجزيرتا ناورو وميكرونيزيا. وصوتت لصالح القرار مائة واثنتان وسبعون دولة. وكان ذلك تصويتًا من دون استئناف، لكنه مع ذلك يغير شيئًا.
البحث عن علامة التفاؤل
من الصعب أن نكون متفائلين بشأن أي من الصراعين. فقد وصلت الحرب في أوكرانيا إلى طريق مسدود في أعقاب فشل الهجوم المضاد الذي شنته كييف هذا الصيف، والصعوبات التي واجهتها الولايات المتحدة وأوروبا في تأمين تمويل للمساعدات. ويتلاعب فلاديمير بوتين بالوقت على أمل انتخاب دونالد ترامب في العام المقبل، أو أن يتعب الغرب من الدعم.
وفي غزة، أدى الرد الإسرائيلي، خلال الشهرين ونصف الشهر الماضية، إلى سقوط آلاف الضحايا من المدنيين، وهو ما ينتقده حتى الأميركيون أنفسهم. ومع ذلك، ما يزالون الأميركيون يعارضون وقف إطلاق النار. ومن المرجح أن تنتهي هذه المرحلة من القصف المكثف في الأسابيع القليلة المقبلة، على الرغم من أن "العواقب" التي تلي ذلك غير واضحة؛ خاصة وأن رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي يجلس على رأس السلطة في إسرائيل يعارض بشدة حلا سياسيا على أساس الدولتين.
في ما هو أبعد من هذين الصراعين، فإنها مسألة الحوكمة نفسها هي التي أصبحت على المحك لأن قليلين هم الذين يهتمون بالحروب الأخرى التي ما تزال تستعر في السودان، أو في شرق الكونغو أو بورما. ومن أين ستأتي الإشارة الدولية للعودة إلى القانون والإنسانية البسيطة؟ للأسف، في الوقت الحالي، لا نرى هذه الإشارة قادمة على الإطلاق.

‏*بيير هاسكي‏ Pierre Haski: ‏‏صحفي فرنسي كان نائب رئيس التحرير ‏في صحيفة "ليبراسيون" الفرنسية‏ من كانون الثاني (يناير) 2006 حتى مغادرته في العام 2007.‏ وهو مؤسس مشارك لموقع "شارع 89‏"‏ ‏Rue89،‏‏ وهو ‏‏موقع إخباري‏‏ فرنسي بدأه صحفيون سابقون من صحيفة "‏‏ليبراسيون‏‏" تم إطلاقه رسميا في 6 أيار (مايو) 2007.‏
*نشر هذا المقال تحت عنوان: Ukraine to Gaza: How Wars Flourish in a Toothless World Order

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