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نوايا ترامب الانتقامية خلف تصريحاته الانتخابية

12/26/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أندرو فينبيرغ* - (إندبندنت) 2023/12/1 إحياء الرئيس السابق الدعوة إلى "إلغاء واستبدال" برنامج "أوباما كير" للرعاية الصحية له سمة أساسية واحدة- الثأر.
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هل تذكرون "الإلغاء والاستبدال"؟
على مدى عقد من الزمن تقريباً، كانت تلك العبارة هي شعار العديد من الجمهوريين في العاصمة الأميركية، واشنطن، الذين أوكلوا إلى أنفسهم مهمة اقتلاع مشروع "أوباما كير" (قانون الرعاية الصحية الأميركي الذي يعرف باسم أوباما لصدوره في عهده) من جذوره، ذلك المشروع الذي يعد أبرز إنجازات أول رئيس أميركي أسود للجمهورية.
وعندما انتقل دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، مع أغلبيته الجمهورية في مجلسي الكونغرس، للنواب والشيوخ في العام 2017، كان من البديهي أن يكون ذلك الهدف في المتناول، حتى ولو لم يكن واضحاً تماماً ماذا سيفعل الجمهوريون، فيما يتعلق بجزئية "الاستبدال" من خطتهم.
وبشكل مماثل، لم يكن واضحاً أبداً بنسبة 100 في المائة، ماذا كان اعتراض الجمهوريين على قانون "حماية المرضى وتوفير الرعاية الميسرة مادياً" Patient Protection and Affordable Care Act، خاصة وأن الفكرة من وراء التشريع -أي فرض شراء بوليصة التأمين الصحي من القطاع الخاص، بدلاً من أن يكون هناك برنامج نظام رعاية صحية تديره الحكومة مشابه "لهيئة خدمات الصحة البريطانية" (أن أتش أس) NHS- كان وليد مركز بحوث منحاز للحزب الجمهوري، وكان أول من قام باعتماده هو حاكم ولاية ماساتشوستس في حينه، ميت رومني، قبل سنوات من قيامه بمنافسة السيد أوباما في سباق الانتخابات الرئاسية للعام 2012.
والقصة في هذا الشأن طويلة، ولكن بالمختصر المفيد، لم ير ذلك "الإلغاء" أو "الاستبدال" النور يوماً أن كان الجزء المتعلق "بالإلغاء" قد قضى بجرة قلم على السيناتور الراحل عن ولاية أريزونا جون ماكين خلال تصويت جرى في يوم متأخر من شهر تموز (يوليو) 2017.
ولكن حالياً، وبعد أكثر من ست سنوات على قيام بطل زمن حرب فيتنام، الذي تحول إلى بطل أيضاً بالنسبة للديمقراطيين (والأشخاص الذين يقدرون مبدأ توفير نظام تأمين صحي اقتصادي)، يقوم السيد ترامب وبشكل منفرد بإعادة إحياء الحلم الجمهوري المستحيل القديم، الذي كان قد مات منذ مدة طويلة، بالعمل على إنهاء ما كان قد أصبح تشريعاً يحظى بشعبية كبيرة.
يبدو أنه ومن فراغ تام، قام الرئيس السابق بنشر مقال على موقعه "تروث سوشيال"، عن كيفية "خروج كلفة مشروع أوباما كير عن السيطرة"، وأنه "ليس نظام رعاية جيد".
وأضاف ترامب أنه بصدد "النظر وبجدية في البدائل المتوفرة"، مسترجعاً من الماضي ما كان السيد ترامب يقوم به من إطلاق الوعود بشأن تحقيقه باستمرار، عن نيته الكشف عن خطته الخاصة بالرعاية الصحية "خلال أسبوعين"، في زمن ولايته الرئاسية (تفصيل يفسد القصة هنا! لم يحدث ذلك أبداً).
ولكن، ما الذي دفع ترامب إلى إعادة إحياء اقتراح سياسي في مجال هناك إجماع واسع على أن الديمقراطيين يتمتعون بصدقية لا جدال فيها لدى شريحة واسعة من الناخبين؟ ليس لديَّ أدنى فكرة.
هل يقترب ترامت من اقتراح خطة بديلة بصورة أكبر من وقت توليه الرئاسة؟ لا أعتقد.
لكنَّ ذلك لم يمنع الصحافة من نقل الأخبار حوله بشكل مكثف ومن دون توقف، وكأن السيد ترامب كان يقدم، ببساطة، اقتراح مشروع قرار شرعي كأي مرشح طبيعي للرئاسة.
حسناً، عند هذه النقطة يجوز أن تطرحوا سؤالاً: ما العيب في ذلك؟
عزيزي القارئ، سوف أقول لك ما الخطب. عند هذه النقطة، ليس هناك في الحقيقة من سبب يدعو إلى تغطية صحفية لأي حدث يشبه اقتراحًا سياسيًا يأتي من دونالد ترامب أو من حملته الانتخابية.
بطبيعة الحال، قام الرئيس السابق بنشر مجموعة من التصريحات التي ترسم إطاراً لما تطلق عليه حملته الانتخابية اسم "أجندة 47" -ما سيقوم بتنفيذه إذا قام الناخبون بإعادته إلى الرئاسة في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في السنة المقبلة- في سلسلة من أحاديث فيديو مسجلة موجهة مباشرة إلى عدسة الكاميرا.
لكنَّ هناك موضوعاً واحداً يطكم خلف كل تلك الأحاديث، وهو أمر كثيراً ما قام ترامب بالتطرق إليه والتركيز عليه في كل ظهور علني قام به تقريباً: الثأر.
إن محاولات السيد ترامب الفوز بولاية رئاسية ثانية لا تتعلق في جزء كبير منها بما يعتقد أنه سيستطيع تحقيقه لتحسين حياة المواطن الأميركي العادي، وإنما تتعلق برغبته التي لا تنضب في مساعيه إلى إلحاق الضرر بالأشخاص الذين كانوا قد وجهوا إليه أي إهانة، أو أنهم كانوا قد ألحقوا الضرر به، والأشخاص الذين يلومهم أنصاره على أنهم مسؤولون عما آلت إليه حياتهم.
إنه يسعى إلى تدمير جهاز الخدمة المدنية المحايد سياسياً، والذي كان النواة الأساسية التي أرست كيفية تفادي الولايات المتحدة الأميركية، على مدى القرن ونصف القرن الماضيين، الإدارات التي لا تتمتع بالكفاءة، والتي تميزت بالفساد، وذلك في سبيل تحقيقه هدفاً نهائياً هو التأكد من أن أحداً لن يقول له "لا"، عندما يقوم بالمطالبة بأن يسمح له باستخدام سلطات إنفاذ القانون وأجهزة الأمن القومي ضد أعدائه.
اليوم على سبيل المثال، أمضى ترامب صباحه في نشر منشورات إلكترونية يهاجم فيها المدعين العامين الذين يلاحقونه، في أكثر من ولاية قضائية. وقام، ولسبب وجيه، بمهاجمة الرئيس التنفيذي لشركة "كومكاست" Comcast، براين روبرتس، لارتكابه خطيئة لا تغتفر على ما يبدو، تمثلت في إدارته للشركة المالكة والمشغلة لشبكة كابل "أم أس أن بي سي" MSNBC.
وكان ترامب قد اشتكى من أن القناة الإخبارية التقدمية إلى حد ما "تستخدم مجاناً موجات بث حكومية موافقاً عليها، ومع ذلك فهي متفرغة فقط لمهاجمة دونالد ترامب والحزب الجمهوري طوال أربع وعشرين ساعة في اليوم، بهدف التدخل في الانتخابات".
ولنتوقف هناك أيها القارئ العزيز، في محطة سريعة لتدقيق المعلومات.
من المعلوم أن قناة "أم أس أن بي سي" لا تستخدم أياً من "موجات بث" لأنها لا تعتمد على البث الهوائي، ولذلك فهي ليست مشمولة بآليات الحصول على رخصة للبث كما هو حال قنوات التلفزيون المحلية في مناطقكم. ثانياً، أن قناة "أم أس أن بي سي" لا تبث برامجها على مدار "24 ساعة"، لأنها تعيد برامجها التي تبث بين الساعة التاسعة مساءً إلى الـ12 ليلاً مرتين بعد انتهاء برنامج ستيفاني روهل الذي يختم نهار عمل برامج المحطة، ببرنامج "الساعة الحادية عشرة". وأن ما يطلق عليه السيد ترامب وصف "تدخلات انتخابية" هو في الواقع واجبات صحفية.
واختتم ترامب ثورة هيجانه شاكياً من كيف أن شبكة الكابل المالكة لقناة "أن بي سي" الإخبارية (نفس الشركة المالكة لقناة "أم أس أن بي سي") هي "من أكبر الداعمين السياسيين العالميين لتيار اليسار الراديكالي للحزب الديمقراطي، والتي بالمناسبة، تقوم بتدمير بلدنا"، واقترح أن على الحكومة الأميركية "أن تقوم بالتضييق عليهم وأن تقوم بمحاسبتهم على نشاطهم السياسي غير المشروع". وأضاف ترامب: "وهناك المزيد قادم، تابعوا"! إنه هذا التصرف تحديداً -إغلاق وسائل الإعلام الناقدة ومعاقبة الذين يديرونها، وليس العودة إلى مشروع "الإلغاء والاستبدال"- هو جوهر برنامج ترامب. وهو تحديدًا ما يخطط للقيام به إذا كُتب له أن يصبح رئيساً من جديد.

*أندرو فينبيرغ: كاتب وصحفي أميركي.

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