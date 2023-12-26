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إنقاذ 54 مهاجرا في بحر شمال لبنان

12/26/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أنقذ الجيش اللبناني 54 مهاجرا سوريا كانوا متوجهين إلى قبرص على متن مركب في بحر شمال لبنان.

وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ مركب على متنه 54 بين رجال ونساء وأطفال جمعيهم من التابعية السورية، كانوا قد غادروا بطريقة غير شرعية عبر بحر شمال لبنان باتجاه قبرص.


وكان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد عدة أميال حيث تم سحبه والركاب إلى مرفأ طرابلس وقدّمت الإسعافات الأولية لهم من قبل فرق الصليب الأحمر اللبناني. وكالات

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