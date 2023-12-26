إنقاذ 54 مهاجرا في بحر شمال لبنان

(MENAFN
- Alghad Newspaper) أنقذ الجيش اللبناني 54 مهاجرا سوريا كانوا متوجهين إلى قبرص على متن مركب في بحر شمال لبنان.
وذكرت وسائل إعلامية لبنانية أن القوات البحرية في الجيش تمكنت من إنقاذ مركب على متنه 54 بين رجال ونساء وأطفال جمعيهم من التابعية السورية، كانوا قد غادروا بطريقة غير شرعية عبر بحر شمال لبنان باتجاه قبرص.
وكان المركب قد تعرض لعطل في عرض البحر على بعد عدة أميال حيث تم سحبه والركاب إلى مرفأ طرابلس وقدّمت الإسعافات الأولية لهم من قبل فرق الصليب الأحمر اللبناني. وكالات
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