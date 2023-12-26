Wednesday, 27 December 2023 09:03 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


عواصف ثلجية وسط الولايات المتحدة تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية

12/26/2023 11:21:11 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة الثلاثاء، في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في المطارات بولاية كولورادو.


وقال ديفيد روث، الخبير بمركز توقعات الطقس، إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون عملية بطيئة للغاية".


وفي مطار دنفر الدولي كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".


MENAFN26122023000072011014ID1107659973

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث