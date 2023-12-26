عواصف ثلجية وسط الولايات المتحدة تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية

MENAFN - Alghad Newspaper) ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة الثلاثاء، في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في المطارات بولاية كولورادو.



وقال ديفيد روث، الخبير بمركز توقعات الطقس، إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون عملية بطيئة للغاية".



وفي مطار دنفر الدولي كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".

