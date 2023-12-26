عواصف ثلجية وسط الولايات المتحدة تتسبب في إلغاء عشرات الرحلات الجوية

(MENAFN
- Alghad Newspaper) ضربت عاصفة ثلجية معظم أنحاء وسط الولايات المتحدة الثلاثاء، في اليوم التالي لعيد الميلاد، وتسببت في تأخير وإلغاء عشرات الرحلات في المطارات بولاية كولورادو.
وقال ديفيد روث، الخبير بمركز توقعات الطقس، إن "من المفترض أن تتحسن الظروف المناخية التي شهدت تساقط ثلوج كثيفة في السهول ببطء اليوم، لكنها ستكون عملية بطيئة للغاية".
وفي مطار دنفر الدولي كانت هناك 200 حالة تأخير و18 حالة إلغاء حتى منتصف نهار الثلاثاء، وفقا لموقع التتبع "فلايت أوير".
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