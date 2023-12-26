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تركيا توافق على انضمام السويد لـ الناتو

12/26/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) وافقت لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان التركية على بروتوكول انضمام السويد إلى منظمة حلف شمال الأطلسي (الناتو)، وذلك بعد ساعتين من المفاوضات، حسب ما ذكرت وسائل إعلام تركية.

وأضافت وسائل الإعلام، وبينها وكالة "الأناضول"، أن اللجنة وبعد موافقتها أرسلت بروتوكول الانضمام للتصويت عليه بالكامل في البرلمان.

ومن المتوقع أن يناقش البرلمان البروتوكول في وقت لاحق من هذا الأسبوع، على أن يتم التصويت عليه بشكل نهائي. وكالات



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