الحوثيون: بيان قواتنا المسلحة هو بمثابة نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر

الحوثيون: بيان قواتنا المسلحة هو بمثابة نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر
التاريخ
12/26/2023 11:21:10 PM
(MENAFN
- Alghad Newspaper) قال عضو الوفد الوطني المفاوض لجماعة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك العجري أن بيان القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) هو بمثابة بيان نعي لتحالف عملية "حارس الازدهار" بالبحر الأحمر.
وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عبدالملك العجري: "بيان القوات المسلحة اليمنية هو بمثابة بيان نعي لتحالف "حراس الصهيونية"، وصفعة حرة ومباشرة في وجه الغطرسة الأمريكية".
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