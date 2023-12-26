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الحوثيون: بيان قواتنا المسلحة هو بمثابة نعي لتحالف حماية السفن في البحر الأحمر

12/26/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) قال عضو الوفد الوطني المفاوض لجماعة "أنصار الله" الحوثية عبد الملك العجري أن بيان القوات المسلحة اليمنية (الحوثيون) هو بمثابة بيان نعي لتحالف عملية "حارس الازدهار" بالبحر الأحمر.

وفي حسابه على منصة "إكس"، كتب عبدالملك العجري: "بيان القوات المسلحة اليمنية هو بمثابة بيان نعي لتحالف "حراس الصهيونية"، وصفعة حرة ومباشرة في وجه الغطرسة الأمريكية".



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