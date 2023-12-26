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دولة إفريقية جديدة تفتتح سفارة لها في إسرائيل

12/26/2023 11:21:10 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أفادت وسائل إعلام عبرية بأن من المرتقب أن تفتتح الأسبوع المقبل سفارة ملاوي لدى الاحتلال، حيث ستكون الدولة الـ99 التي تقيم لها سفارة في إسرائيل ".

وقد طرأ خلال الأشهر الأخيرة تقارب في العلاقة مع هذه الدولة الإفريقية، وحتى أن من المتوقع أن يصل دولة الاحتلال آلاف العمال منها في مجال الزراعة، وذلك على خلفية الأزمة في هذا المجال منذ اندلاع الحرب.

وفي هذا الصدد، قال وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين :"إسرائيل تواصل تقوية مكانتها الدولية..فتح سفارة ملاوي في إسرائيل خطوة دولية هامة إضافية لتعميق علاقاتنا مع إفريقيا ولتقوية اقتصاد كلا البلدين". وكالات

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