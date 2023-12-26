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لماذا نقترب من الحرب الاقليمية؟

12/26/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

لا يمكن لكل قراءات الحرب بعد 82 يوما أن تبقى في إطار التحذير من تحول حرب غزة، إلى حرب اقليمية، لأننا فعليا دخلنا المرحلة الثانية من التوطئة للحرب الاقليمية الممتدة.
المرحلة الأولى بدايات حرب غزة، وتلخصت بكل رسائل التهديد وبعض الحوادث الأمنية في العراق، سورية، ولبنان، واتسمت هذه المرحلة بالحوادث المتفرقة، ومحاولات اختبار القوة، وتحريك القوات العسكرية الإسرائيلية في البدايات نحو شمال فلسطين المحتلة، والتهديدات الأميركية والغربية التي تم نقلها الى لبنان، بهدف ضمان عدم تدخل اي مجموعة عسكرية.
انتقلنا لاحقا الى المرحلة الثانية من التوطئة للحرب الاقليمية من خلال مسارات قطاع غزة ذاته، بكل هذا الاجرام بحق المدنيين الابرياء، والبنية التحتية التي تخص حياتهم، ثم الضفة الغربية والتوحش الاسرائيلي فيها الذي لم يستثن أي مدينة أو قرية أو مخيم، بما في ذلك وضع مدينة القدس والمسجد الاقصى، وعمليات القتل اليومية، وأسر آلاف الفلسطينيين، والخنق الاقتصادي، وهدم البيوت، والاقتحامات اليومية في كل انحاء الضفة الغربية.
ثم توسع العمليات العسكرية في جنوب لبنان بشكل مختلف، وأعلى درجة، وقتل المدنيين الأبرياء في لبنان، واستهداف القرى الحدودية، وتوسع نقاط القصف من حيث امتدادها على طول الحدود بما يؤشر على احتمالية توسعة القصف اقترابا من مواقع ثانية حساسة في العاصمة بيروت، أو مدن ثانية في كل لبنان، وهذا مؤشر لا بد أن نتنبه له جيدا الفترة المقبلة.
ثم حوادث اليمن بشأن السفن والعبور عبر البحر الاحمر وتأثير ذلك على الملاحة والتجارة، وإطلاق المسيرات من اليمن، إضافة إلى التصعيد الجزئي ضد إسرائيل من خلال سورية، والتصعيد هنا يشمل الاعتداءات الإسرائيلية ضد سورية، ومؤسساتها ومنشآتها المدينة، وعمليات القصف التي ينفذها الاحتلال بحق مواقع مختلفة، بما في ذلك مطاري دمشق وحلب.
ثم التصعيد الجزئي ضد الولايات المتحدة الأميركية في العراق من خلال آخر الحوادث التي تجلت بهجوم شنه قبل يومين مسلحون متحالفون مع إيران أسفر عن إصابة ثلاثة جنود أمريكيين، أحدهم في حالة حرجة، ورد القوات الأميركية من خلال شن ضربات على ثلاثة مواقع في العراق تستعملها فصائل عراقية مسلحة وموالية لإيران بشكل علني.
هذا يعني أن قراءة الخط البياني للمواجهات العسكرية في المرحلة الثانية يختلف عن المرحلة الأولى تماما، وقد يقودنا الى المرحلة الثالثة التي ستتحول حرب غزة فيها إلى حرب اقليمية واسعة وممتدة على طول المنطقة، خصوصا أن وتيرة الأحداث تتصاعد ولا تتراجع.
لكن حسابات الحرب الإقليمية المفتوحة والممتدة مختلفة تماما عما رأيناه في المرحلتين الأولى والثانية، لان واشنطن قد لا تقبل أن تتحول الحرب إلى حرب اقليمية ممتدة ومفتوحة، فيما إسرائيل ذاتها تتجنبها مؤقتا وحتى الآن لاعتبارات حسابات الغطاء الدولي، والامكانات المالية والعسكرية، ووجود دول اخرى في المنطقة لا تريدها كونها ستعصف بكل المنطقة.
في هذه الاثناء يبحث رئيس حكومة الاحتلال عن طوق نجاة حتى لا ينزلق نحو حرب اقليمية، أمام فشله في تحقيق أهداف الحرب في غزة، على الرغم من كل التدمير وقتل الابرياء، فما تزال الصواريخ تتنزل على إسرائيل، والأسرى لدى المقاومة، والاقتصاد الإسرائيلي ينزف، والمجتمع الإسرائيلي في اسوأ حالاته، وهذا يعني ان رئيس الحكومة الإسرائيلية بحاجة إلى طوق نجاة قد يراه في تحويل الحرب إلى إقليمية ممتدة تحرق الأخضر واليابس، وقد يراه في سقفه الأدنى بتحقيق بضعة أهداف من بينها صفقة تبادل، وإعلان وقف الحرب، والانسحاب من القطاع مع ادراكه بوجود كلف سياسية داخل إسرائيل لفترة ما بعد الحرب.
هذه سياقات عامة تحتمل التفصيل التحليلي العميق وربط كل ذلك بحسابات إيران والروس وقوى أوروبية، لكن في كل الأحوال يمكن القول ان سيناريو الحرب الاقليمية بأعلى درجاته بات قريبا جدا، على عكس المرحلتين الأولى والثانية، بما يقودنا إلى التساؤلات حول مدة الحرب الحالية، ومن سيقرر انهاء الحرب ذاتها، ولماذا سيتم انهاء الحرب فعليا، هل لانها حققت أهدافها وانتصرت إسرائيل فيها، كما ستدعي ام لان واشنطن تحديدا لا تريد الانزلاق أيضا نحو حرب اقليمية مفتوحة وممتدة، تتجاوز كلفتها كل الكلف المحسوبة والمتوقعة ايضا.
بهذا المعنى قرار انهاء الحرب في غزة قد لا يكون إسرائيليا.

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