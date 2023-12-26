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الأردن وصل حد الإشباع باللاجئين

12/26/2023 11:21:09 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper)

وصل الأردن حد الإشباع باللاجئين. هذه حقيقة لا يستطيع أن ينكرها أي منصف أو موضوعي، مدعومة بالأرقام أن الأردن فيه ما يزيد على ثلث السكان البالغ 11 مليون نسمة من اللاجئين المسجلين سواء كان ذلك في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أو وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى الأونروا. من هؤلاء اللاجئين من هم مواطنون أردنيون كاملون، وحملهم لصفة اللجوء وتسجيلهم بمنظمة الأونروا لا ينتقص من مواطنتهم شيئا، بل يدفع الأردن للدفاع عن حقوقهم أكثر كونهم لاجئين ولأنهم مواطنون أردنيون. هذا العدد الكبير من اللاجئين في الأردن جعل الملك يكرر دوما الحديث عن اللاجئين كأزمة عالمية وشرق أوسطية وتحد يتعامل معه الأردن يوميا، ويشدد على إنسانية اللاجئ وخطورة تركه بلا إسناد لأن ذلك سيفتح الباب لقوى التشدد والتطرف كي تستغل عوزهم وصعوباتهم الحياتية لتجندهم، ليكونوا جزءا من التشدد والتطرف مع انهم ضحايا للعنف والحروب التي تستعر في المنطقة والعالم.
هذا فحوى ما قاله جلالة الملك في خطابه في جنيف المخصص للاجئين السوريين مستثمرا الفرصة للحديث عن غزة واللاجئين والنازحين فيها، فهذا أيضا يرتب أعباء وواجبات على العالم القيام بها. الملك قال هذا أيضا في خطابه في سبتمبر الماضي وأكد أن الأردن يقوم وسيقوم بواجبه تجاه اللاجئين لان الأردن بتاريخه العروبي والإنساني والهاشمي المعروف في السقاية والرفادة منذ فجر التاريخ، لكن الملك أكد أن الأردن لا يجب ولا يمكن أن يترك وحيدا في مواجهة أزمات اللجوء، فهو يقوم بهذه المهمة النبيلة والكبيرة بالنيابة عن المجتمع الدولي وليس لانها مسؤوليته وحده. ما يحدث عمليا ان المجتمع الدولي أصيب بالانهاك من تمويل خطط تمويل اللجوء السوري ناهيك عن أزمة اللجوء الأوكراني التي قفزت كأولوية لأوروبا. كانت نسب تمويل خطط التمويل تصل لما يزيد على التسعينيات بالمائة، بقيت بالتناقص لتصل هذا العام إلى 13 % فقط، أي ان الباقي يتحمله الاقتصاد الأردني من تمويل من الخزينة وضغط على البنية التحتية والمدارس والمياه وكل ما يحتاجه اللاجئون الذين يعيشون في الأردن. ذات النقص في التمويل ينطبق على وكالة الأونروا التي تواجه نقصا حادا سنويا في التمويل، يجهد الأردن وهو يستحث الأمم على سده مثل السويد التي وقفت مع الأردن في هذا الشأن وقفة تاريخية.
نقاش اللاجئين مهم وحساس لا سيما ونحن نرى خطابا إسرائيليا يمينيا متطرفا يدعو للتهجير، وكان هذا جزء من الخطاب السياسي الإسرائيلي الرسمي في بدايات الازمة، ولولا موقف الأردن ومصر الصلبين لما توقف ذلك. مهم أن لا نخلط ما بين استقبال الأردن للاجئين وهو ما يعتبره واجبا أخلاقيا وإنسانيا وعروبيا، وما بين تعبيره عن القناعة أن العالم أدار ظهره لدعم اللاجئين، وفي ذات الوقت أن الأردن لن يقبل دعوات التهجير وسوف يتصدى لها بكل ما أوتي من قوة. هذه المواقف والرسائل تتكامل ولا تتناقض، ويجب أن تقرأ كوحدة واحدة.

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