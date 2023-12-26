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عجلون الكبير على قائمة الإيسيسكو.. هل يحظى بالدعم والترويج؟

12/26/2023 11:19:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) عامر خطاطبة عجلون - فيما أدرج مسجد عجلون الكبير على قائمة التراث الإسلامي (الإيسيسكو)، ليكون الموقع الثاني في المحافظة بعد قلعة عجلون التي أضيفت إلى القائمة قبل 4 أعوام، يأمل عجلونيون بأن يحظى المسجد بدعم ورعاية دائمين من حيث الحاجة للصيانة والترميم والتعريف به والترويج السياحي والإعلامي له، وربطه بالمعالم السياحية العالمية.
وكانت دائرة الآثار العامة الأردنية أعلنت أمس، عن فوز المملكة الأردنية الهاشمية بإدراج أربعة عشر موقعا أثرياً أردنياً جديداً على لائحة مواقع تراث العالم الإسلامي لدى المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الايسيسكو) ومنها مسجد عجلون الكبير، بالإضافة إلى مواقع طواحين السكر وقلعة العقبة وقصر المشتى وقلعة ضبعى، وكل المواقع المسجلة سابقا على لائحة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو والبالغ عددها ستة مواقع، ووضع قصر الحلابات وقلعة القطرانة على اللائحة التمهيدية.
ويؤكد الباحث محمود الشريدة أن هذه الخطوة سيكون لها بالغ الأثر بإبراز هذا المسجد التاريخي القديم كمعلم ديني وتراثي، ويتيح للجهات المعنية الاستفادة من الرعاية والدعم المتوقع سواء كان بالترويج له أو توفير المخصصات الكافية لكل ما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم.
ويؤكد مدير سياحة المحافظة فراس الخطاطبة أن المجموعات السياحية العربية والإسلامية القادمة، تزور ضمن المسار السياحي، المسجد الذي يتوسط المدينة وقلعة عجلون.
وبهذا الفوز الجديد أصبحت محافظة عجلون تضم موقعين مدرجين على لائحة مواقع تراث العالم الإسلامي وهما قلعة عجلون ومسجد عجلون الكبير.
ويرى مدير أوقاف المحافظة الدكتور أحمد الصمادي أن هذه الخطوة ستكون لها آثار إيجابية على المسجد الذي يعد من أقدم مساجد المملكة، وذلك بابرازه إعلاميا وتوفير الدعم وما يحتاجه من أعمال صيانة وترميم كلما استدعت الحاجة لذلك.
وبين أن المسجد يأخذ نمط العمارة الإسلامية في العصرين الأيوبي والمملوكي، حيث بنيت وسطه الأعمدة المربعة المتعانقة على شكل أقواس قليلة الانحدار عن الجزء الشرقي من المسجد، وذلك لحماية رواده من برد الشتاء وحر الصيف.
وبين أن المحراب بني على شكل تجويف قوسي، وضعت فيه قبة على عمودين بزخارف منوعة، بحيث أضافت جمالية للمسجد، فيما يوجد في واجهته الشرقية 3 أبواب لدخول المصلين، بنيت على شكل أقواس هندسية، ويأخذ المسجد شكل المستطيل من الشرق الى الغرب.
وأكد الصمادي أن مسجد عجلون يعتبر ثاني أقدم المساجد الأردنية بعد المسجد الحسيني بالعاصمة عمان، مشيرا إلى أنه يتسع مع التوسعات الجديدة لأكثر من ألف مصل، ويضم المسجد القديم 3 خلوات، واحدة للمعتكفين، وأخرى دار للقرآن الكريم، ومدرسة شرعية على هيئة الكتاتيب القديمة.
وزاد أن المسجد خضع لعدة عمليات ترميم قديمة وحديثة، آخرها في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين عام 2014 حيث جرى بناء توسعة جديدة للمسجد، ضمت مصلى للرجال وآخر للنساء، وأماكن للوضوء ودارا نموذجية للقرآن الكريم تقدم دورات قرآنية في أحكام التجويد، والإجازات الشرعية للقراءة.
يُذكر أن مسجد عجلون الكبير يعود تاريخ بنائه إلى عام 1247 ميلادية الموافق 645 هجرية وأمر ببنائه السلطان الأيوبي نجم الدين ايوب، كما تم اضافة المأذنة له في عهد السلطان المملوكي الظاهر بيبرس سنة 1263 ميلادية الموافق 661 هجرية، كما أجريت له ترميمات موسعة وإعادة بناء في عهد السلطان الناصر محمد بن قلاوون سنة 1328 ميلادية الموافق سنة 728 هجرية.
وكان للمسجد دور ديني وعلمي بارز في العصر المملوكي، إذ أُلحقت به مدرسة علمية عُرفت بالمدرسة اليقينية ودرست العلوم الشرعية والطب.
يذكر إلى أن لجنة التراث في العالم الإسلامي المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) كانت اعتمدت تسجيل قلعة عجلون على القائمة النهائية للتراث في العالم الإسلامي في العام 2019.
وأكدت دائرة الآثار حينها، أنه سيتم منح قلعة عجلون الشعار الرسمي للتراث في العالم الإسلامي الذي من خلاله ستحصل القلعة على أهمية كبيرة من خلال التعريف بها والترويج السياحي والإعلامي لها، وربطها بالمعالم السياحية العالمية، وكذلك الاستفادة من أي دعم يخص المشاريع التراثية، ومنحها الأولوية في عمليات الترميم والصون والحماية، مؤكدة أن إدراجها على قائمة التراث الإسلامي، سينعكس على زيادة الفرصة لترشيح القلعة على قائمة التراث العالمي.
وكان سبق هذا الإعلان أن زارت لجنة من دائرة الآثار العامة المسجد في وقت سابق، بهدف البدء بإجراءات وضع مسجد عجلون الكبير على قائمة التراث الإسلامي.
وقامت اللجنة حينها بالاطلاع على كافة مرافق المسجد وأخذ الصور إضافة الى تحديد مساحة المسجد وأخذ القياسات لجدران المسجد والأبواب والشبابيك والمحراب، كما قامت اللجنة بالصعود داخل المئذنة الى أعلاها وتسجيل كافة الملاحظات المتعلقة بطريقة البناء والتصميم، حيث رفعت اللجنة تقريرها الى دائرة الآثار العامة والتي بدورها خاطبت لجنة التراث في العالم الإسلامي المنبثقة عن المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) لاعتماد المسجد على قائمة التراث الإسلامي.
ووفق المعلومات التاريخية الموثقة، فإن المسجد يُعتبر من أقدم مساجد الأردن التاريخية، بعد المسجد الحسيني في عمّان -باعتبار أن المسجد الحسيني مبني على أنقاض المسجد الأموي القديم- ويقع في وسط مدينة عجلون، ويعود تاريخ بنائه إلى العهد الأيوبي والعهد المملوكي، بمساحة حوالي 600 متر مربع، بطول حوالي 30 مترا وعرض حوالي 20 مترا، له ثلاثة أبواب رئيسة في جهة الشرق، والتي تُطل على ساحة تؤدي إلى أماكن وضوء ومُصلى للنساء حديث.
ويعود تاريخ بناء المسجد للعهد الأيوبي، حيث أمر الملك الصالح نجم الدين أيوب ببنائه سنة 645 هـ الموافق 1247م، وفي العهد المملوكي، قام السلطان الظاهر بيبرس سنة 661 هـ الموافق 1263م ببناء مئذنة له في زاويته الشمالية الشرقية.
وفي عهد الراحل الملك الحسين بن طلال، تم إعادة تأهيل وترميم المسجد من الداخل. ومن ثمّ في عهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين في عام 2014 توسعت عمليات التأهيل للمسجد لتشمل أعمال إعادة تأهيل كاملة وتوسيع للمسجد.

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