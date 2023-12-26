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مخصصات اللامركزية بالأغوار الوسطى.. خدمة منقوصة وغياب للتنمية

12/26/2023 11:19:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) حابس العدوان الأغوار الوسطى – رغم المطالبات المتكررة بضرورة إيلاء البعد التنموي في مناطق الأغوار اهتمام أكبر عند إقرار موازنة مجلس المحافظة، إلا أن تراجع حجم المخصصات يحول دون مجرد مناقشة الأمر، في وقت لا تكاد تكفي مخصصات ألوية الأغوار الوسطى النهوض بالواقع الخدمي.
هذا الواقع يوضحه استعراض حجم المخصصات وآلية توزيعها في موازنة العام الحالي 2023، والتي حصل فيها لواء ديرعلا على قرابة 1.7 مليون دينار، تم توزيعها على القطاعات الخدمية ذات الأولوية كالقطاع الصحي والتربية والتعليم والمياه والأشغال العامة وسلطة وادي الأردن والتي استحوذت على ما يقارب 90 % من المخصصات، في حين وزع بقيتها على قطاعات الزراعة والآثار العامة والتدريب المهني.
أما مخصصات لواء الشونة الجنوبية فلم تكن أفضل حالا، إذ بلغت حوالي 1.3 مليون دينار جرى تقسيمها على قطاعات الصحة والتربية والأشغال العامة وسلطة وادي الأردن والبلديات ووزارة الأوقاف.
ويرى مواطنون أن غالبية المشاريع التي جرى تنفيذها كانت جميعها منقوصة، لأن المبالغ التي خصصت لكل قطاع لم تمكن المعنيين من تنفيذ مشاريع متكاملة واقتصارها على شراء مستلزمات وصيانة وإضافة غرف صفية وتعبيد عدد من الطرق الزراعية وصيانة أجزاء من الطرق الرئيسة.
يبين الناشط أحمد العدوان أن تقليص مخصصات "اللامركزية" بنسبة كبيرة للأعوام الثلاثة الماضية حرم المواطنين من الحصول على الخدمات اللازمة خاصة فيما يتعلق بالرعاية الصحية سواء المراكز الصحية أو المستشفيات، إضافة إلى الطرق الرئيسة والزراعية التي تحتاج إلى موازنات كبيرة، لافتا إلى أن مجالس المحافظة المتعاقبة لم تستطع تنفيذ أي مشروع تنموي للنهوض بالواقع الاقتصادي والمعيشي للسكان.
ويقول "كنا نتوقع أن يتم إنجاز الكثير من المشاريع الملحة سواء على الصعيد الخدمي أو التنموي، إلا أن الموازنات المتواضعة حالت دون ذلك"، لافتا إلى أن لواء الشونة الجنوبية رغم اعتباره أحد ركائز الاقتصاد الوطني لأهميته الزراعية والسياحية، يعاني فيه المواطنون من أوضاع اقتصادية صعبة.
ويشاركه الرأي المواطن عواد الشطي قائلا، "كنا نتوقع من "اللامركزية" المزيد من المشاريع التي تسهم بالنهوض بالواقع الخدمي والتنموي وتحد من نسب الفقر والبطالة المرتفعة"، مضيفا أن ما قدمه مجلس المحافظة خلال الأعوام الماضية لم يرق إلى مستوى طموحات الأهالي وتطلعاتهم".
وتابع: يوجد في لواء ديرعلا العديد من القضايا التي تشغل بال المواطنين كتوسعة مستشفى الأميرة إيمان والنهوض بالواقع الصحي باللواء وبناء مدارس جديدة للحد من مشكلة الاكتظاظ ونظام الفترتين، إضافة إلى تهالك البنية التحتية للطرق وخاصة الطرق الزراعية التي باتت تشكل معاناة كبيرة للسكان، مؤكدا أن المخصصات المالية لألوية الأغوار الوسطى غير كافية لتنفيذ 10 % من احتياجات السكان الملحة.
ويجمع مواطنون على أن المخصصات السنوية التي يتم توزيعها على عدة قطاعات لا يمكن بأي حال أن تسهم بالنهوض بالواقع الخدمي والتنموي للمنطقة، مشيرين إلى أن مناطق الأغوار الوسطى بما تمتاز به من أفضلية زراعية وسياحية تستوجب إيلاؤها الاهتمام الأكبر مع ضرورة التوجه نحو المشاريع الاستثمارية المولدة لفرص العمل لدفع عجلة التنمية في المنطقة.
من جانبهم، يقر أعضاء مجلس محافظة البلقاء عن لوائي ديرعلا والشونة الجنوبية بأن المخصصات السنوية غير كافية للنهوض بالواقع الخدمي والتنموي ولا تلبي طموحات المواطنين، موضحين أن العديد من المشاريع لم يتم إدراجها على الموازنة كونها تحتاج إلى مبالغ كبيرة.
ويؤكد نائب رئيس مجلس المحافظة عبدالله العدوان أن لواء الشونة الجنوبية بحاجة للمزيد من المشاريع للنهوض بالواقع الخدمي الذي يمس حياة المواطن واحتياجاته اليومية، مستدركا "حجم المخصصات وآلية توزيعها على القطاعات تحول دون تنفيذ مثل هذه المشاريع".
ويضيف، يوجد في اللواء عدد كبير من الشوارع الزراعية التي تحتاج إلى تأهيل وتعبيد ما يتطلب توفير مخصصات كبيرة تفوق المخصصات السنوية للواء، ويضطرنا ذلك إلى تعبيد 4 أو 5 شوارع فقط"، مشيرا إلى أن هذا الأمر ينطبق على الشوارع التابعة لوزارة الأشغال والتي تحتاج إلى مبالغ ضخمة لصيانتها وتوسعتها بما يتواءم مع الحاجة الماسة لذلك.
ويقول عضو مجلس المحافظة عن لواء ديرعلا أحمد السكر إن "لواء ديرعلا يعد من المناطق ذات الكثافة السكانية، الأمر الذي يتطلب المزيد من المشاريع الخدمية"، لافتا إلى أن المخصصات الحالية تحد من القدرة على تنفيذ العديد من المشاريع الهامة كالنهوض بواقع قطاعات الرعاية الصحية والتربية والتعليم والطرق الزراعية والمياه والتي بمجملها تشكل أهمية قصوى لأبناء اللواء.
ويضيف أن تشتيت المخصصات بين عدة قطاعات لن يعود بالنفع على القطاعات بالشكل المأمول، مشيرا إلى أنه لا يمكن في ظل المخصصات الحالية تنفيذ أي مشروع متكامل سواء بناء مدرسي أو توسعة مستشفى أو حتى تعبيد الشوارع والطرق الرئيسة والفرعية.
ويجمع العدوان والسكر على أن المخصصات الحالية غير كافية للنهوض بالواقع الخدمي فكيف سيتم النهوض بالواقع التنموي، آملين أن يتم العام المقبل زيادة مخصصات ألوية الأغوار وتغيير آلية توزيع المخصصات لكي يستطيع المعنيون إنجاز مشاريع ملموسة تلبي حاجات المواطنين.

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