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إربد: حالات التسمم بالفطر البري.. ضعف التوعية أم غياب الحرص؟

12/26/2023 11:19:31 PM
(MENAFN- Alghad Newspaper) أحمد التميمي إربد - أثارت حادثة تعرض 28 شخصا للتسمم في لواء بني كنانة، كانوا تناولوا الفطر البري السام، مخاوف عدة، تحدثت عن احتمال تكرار ذلك، في ظل ما تشهده مختلف المناطق التي ينبت فيها الفطر من إقبال المواطنين على تناوله، وسط غياب التمييز بين أنواعه السامة والصحية.
تفاصيل دقيقة، تحتاج إلى خبير لمعرفتها، هي ما تحدد ما اذا كان الفطر البري الذي ينمو عادة في السهول وبين الوديان سام وغير قابل للأكل، وبين ما هو مفيد ويصلح تناوله، في حين تبقى عمليات "التبقل" التي يمارسها العديد من الأشخاص في بحثهم عن هذه الوجبة البرية مغامرة لا تعرف عواقبها.
وكان أصيب 28 شخصا في لواء بني كنانة بالتسمم بعد تناولهم الفطر البري السام، وفق ما أكده لـ"الغد" مدير مستشفى اليرموك الحكومي الدكتور أحمد العكور.
وقال العكور إنه راجع قسم الإسعاف 28 شخصا، من مناطق في لواء بني كنانة، يعانون من آلام في البطن والرأس وإسهال واستفراغ، مشيرا إلى أنه تم تقديم العلاج المناسب لهم قبل خروجهم من المستشفى.
في هذا الخصوص، قال الخبير البيئي الدكتور أحمد جبر الشريدة لـ "الغد"، إنه مع بدء فصل الشتاء تنبت العديد من أنواع الفطر البري، وهو خليط ما بين نباتي وحيواني ويعتبر مملكة وعالم منفرد، حيث يوجد 14 ألف نوع من الفطر البري.
وأشار إلى أن الفطر ينبت بعد حصول البرق والرعد من خلال الشحنات الكهرومغناطيسية التي تحتوي على عنصر النيتروجين وهو ما يحتاجه الفطر للنمو، مؤكدا أنه يوجد في الأردن العديد من أنواع الفطر السام على صحة الإنسان بشكل مباشر وغير مباشر من خلال الطهي أو أكله مباشرة.
ولفت إلى أن معظم الأنواع الموجودة في الأردن تتراوح ما بين الفطر الصالح للاستهلاك البشري وغير الصالح وكلاهما يتطلب التعامل معهما من قبل مختصين في الأغذية من خلال الشكل والحجم واللون والطعم.
وأكد أنه لا ينصح بأي درجة تناول أي نوع من الفطر قبل عرضه على خبير متخصص في معرفة درجة السمية، موضحا أن هناك بعض الأنواع متشابهة في اللون لكنها سامة.
وطالب الشريدة الجهات المعنية بالسلامة العامة والبيئة بتنفيذ حملات توعوية وتثقيفية تبين أنواع الفطر، لأن هذه الظاهرة أصبحت خطيرة جدا لوجود أنواع كثيرة من الفطر التي أصبحت تتسبب بالغالب بتسمم المواطنين الذين يبحثون عن الفطر بعد تساقط الأمطار والرعد وذلك تلاشيا لإصابات حالات جديدة.
وكانت وزارة الصحة، حذرت من المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري السام.
وقالت الوزارة إنه يتم تنفيذ حملات توعوية حول المخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري ولا سيما أن هناك أنواعا منه ذات درجة سمية عالية.
وأهابت بالمواطنين عدم تناول الفطر البري إذ إن غالبيته سام ومن الصعوبة عليهم تمييز الأنواع السامة من غير السامة وبالتالي فإن عدم تناوله نهائيا أسلم. وأوضحت في نشراتها أن أعراض التسمم الفطري تتراوح بين إزعاجات هضمية بسيطة كالغثيان والتقيؤ وآلام البطن والإسهال، وأن التسمم الفطري قد يؤدي الى مضاعفات خطرة كالفشل الكلوي أو الكبدي.
وأشارت إلى إعداد الوزارة نشرة توعوية حول التسمم الفطري تم تعميمها على جميع مديريات الصحة بالمحافظات لإطلاع الكوادر الصحية عليها فضلا عن تنظيم حملات توعية للمواطنين لتعريفهم بالمخاطر الصحية الناجمة عن تناول الفطر البري والتنسيق مع وزارة التربية والتعليم لتوعية الطلبة في المدارس بهذه المخاطر وتجنب تناول الفطر البري.
ولفتت إلى أنه تم التعرف عالميا على مائة صنف من الفطر السام يصنف بين 15-20 منها بأنه قاتل، مبينة أن التسمم الفطري يسبب مضاعفات خطيرة لدى الأطفال وكبار السن.
إلى ذلك، أكد مدير مديرية صحة محافظة إربد الدكتور شادي بني هاني، مغادرة جميع المواطنين الذي أسعفوا إلى مستشفى اليرموك بلواء بني كنانة، جراء إصابتهم بتسمم إثر تناولهم للفطر البري.
وقال، إنه تم إسعاف المواطنين الذين وصلوا المستشفى وعددهم 26 شخصا من مختلف الأعمار، وكانوا يعانون من أعراض تسمم غذائي، حيث تلقوا العلاج اللازم بعد إجراء الفحوصات المطلوبة، وغادروا المستشفى منذ يوم أول من أمس، بعد تماثلهم للشفاء.
وأضاف أن حالات التسمم الغذائي كانت نتيجة تناول مادة الفطر البري السام من أحد الأودية في المنطقة، محذرا من أنواع الفطر البري السام الذي ينمو في الغابات والحقول، ومن الصعوبة التمييز بين الفطر البري السام وغير السام، سواء عن طريق الطعم أو الشكل، وأن السم لايفقد فعاليته بالطهي أو التجميد.
وبين أن الفترة الزمنية بين تناول الفطر السام وظهور الأعراض قد تحتاج الى ساعات أو أيام.-(بترا)

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