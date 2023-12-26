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فوضى تدخل الشباب مرحلة الشيخوخة

12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يمر الشباب بمرحلة صعبة للغاية بات معها يبحث عن انتصار غاب عنه لمدة شهرين، ولم يتذوق طعمه سوى 4 مرات خلال 18 جولة مضت من دوري روشن السعودي للمحترفين، مقابل 8 خسائر و6 تعادلات، وتشير مصادر إلى أن إدارة النادي برئاسة محمد المنجم أقالت مدرب الليث الكرواتي إيجور بيسكان، وسيتم التعاقد مع مدرب جديد خلال فترة التوقف المقبلة، التي تتزامن مع خوض المنتخب السعودي نهائيات كأس آسيا، والتي تمتد إلى 45 يوما، تطمح الإدارة الشبابية في أن تستغلها في إعادة ترميم الفريق، والاستفادة من فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، في ظل الفوضى الفنية التي شهدها الليث منذ بداية الموسم.
فوضى فنية
تخلى الليث عن شراسته خلال الجولات الماضية لدوري روشن، ومر بفوضى فنية كبرى، فالشباب خلال 18 مباراة خاضها تحت قيادة 3 مدربين أولهم الهولندي مارسيل كايزر، الذي بدأ معه الليث الموسم، قبل إقالته من منصبه في السادس من سبتمبر الماضي، لسوء النتائج، إذ لم يسجل أي انتصار مع الليث بل اكتفى بتعادلين فقط و3 خسائر خلال 5 مباريات، ليتولى المهمة مؤقتا، مدرب درجة الشباب في النادي، الأرجنتيني خوان براون الذي قاد الليث في 4 مواجهات حقق خلالها انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر في مواجهة واحدة، لتتعاقد الإدارة مع المدرب الكرواتي إيجور بيسكان، في الـ16 من أكتوبر الماضي، ويقود الليث بداية من الجولة العاشرة وتحديدا في مواجهة الطائي في الـ21 من أكتوبر، وخلال 9 مباريات لم يتمكن في الانتصار إلا في لقاءين أمام الطائي في المهمة الأولى له، وأمام الاتحاد في الـ3 من نوفمبر الماضي لحساب الجولة الـ12، بعدها فشل في أن ينتصر في أي لقاء إذ خاض الليث 6 مباريات تعادل في 3 مباريات وخسر مثلها.
ضعف هجومي
خلال 18 مباراة لم يتمكن لاعبو الشباب من زيارة شباك المنافسين سوى 18 مرة، أي بمعدل هدف واحد فقط في المباراة الواحدة، كما أن الفريق لم يسجل بشكل فعلي إلا في 12 مباراة، وغاب عن التسجيل في 6 مباريات، أما مرماه فاستقبل 25 هدفا بمعدل 1.39 هدف في اللقاء الواحد، ولم يخرج بشباك نظيفة سوى 5 مرات، منها مرتان بالتعادل السلبي و3 مرات بالانتصار.
دماء جديدة
انعكست الفوضى الفنية التي مر بها الشباب خلال الجولات السابقة، على الأداء الفردي والجماعي للفريق، ولم يقدم نجوم الفريق المأمول منهم، بل إن الأداء الباهات الذي قدمه لاعبوه وعلى رأسهم الأرجنتيني إيفر بانيجا كان محل استغراب النقاد، الذين تساءلوا هل دخل الشباب ونجومه مرحلة الشيخوخة، وهل يحتاج الليث إلى ضخ دماء جديدة في صفوفه سواء بتعاقدات محلية أو أجنبية خلال الانتقالات الشتوية المقبلة، والأهم هل تنجح إدارة المنجم في إنقاذ ما يمكن إنقاذه قبل فوات الآوان، ليستفيق الليث من غيبوبته ويعود مفترسا كما كان، واتفق الجميع على أن الشباب بحاجة ماسة إلى تدعيمه بلاعبين جدد على مستوى عال من حيث الإمكانيات، والشغف الكروي، لتجاوز المرحلة الحرجة.
-18 مباراة خاضها الليث في الدوري
-4 انتصارات فقط سجلها الشباب
-8 خسائر تعرض لها الفريق
-6 تعادلات خرج بها الليوث
-18 هدفا فقط سجلها الشبابيون
-25 هدفا استقبلتها شباك الليث
-3 مدربين قادوا الليوث في 18 مباراة
-الأرجنتيني براون حصد 7 نقاط في 4 مباريات
-الهولندي كايزر جلب نقطتين في 5 مواجهات
-الكرواتي بيسكان حصد 9 نقاط في 9 مباريات

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