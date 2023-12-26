30 نجما يمثلون الدوري السعودي بأمم أفريقيا

(MENAFN
- Al Watan) يحمل النجوم الأفارقة في الدوري السعودي للمحترفين على عاتقهم مهمة الدفاع عن سمعة المسابقة في كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، وشهدت القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا استدعاء 30 نجمًا يتواجدون في أندية الدوري السعودي، خلال الفترة من الـ13 من يناير وحتى الـ11 من فبراير المقبلين. وسيخوض عدد من اللاعبين الأفارقة المتواجدين في الدوري السعودي، البطولة القارية لأول مرة بعد رحيلهم عن الدوريات الأوروبية، أمثال لاعب الأهلي، الجزائري رياض محرز، والثلاثي السنغالي، لاعب النصر ساديو ماني، وحارس الأهلي إدوارد ميندي، ومدافع الهلال، كاليدو كوليبالي، وحارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو. ويسعى النجوم الأفارقة للظهور بمستوى قوي في البطولة لتأكيد عدم تأثر مستواهم الفني بالرحيل عن الدوريات الأوروبية، الأمر الذي يزيد من أسهم الدوري السعودي، ويجذب نجومًا جديدة للانضمام إليه خلال فترات الانتقالات المقبلة.
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