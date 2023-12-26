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30 نجما يمثلون الدوري السعودي بأمم أفريقيا

12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يحمل النجوم الأفارقة في الدوري السعودي للمحترفين على عاتقهم مهمة الدفاع عن سمعة المسابقة في كأس الأمم الأفريقية 2023، المقرر إقامتها في كوت ديفوار، وشهدت القوائم الأولية للمنتخبات المشاركة في أمم أفريقيا استدعاء 30 نجمًا يتواجدون في أندية الدوري السعودي، خلال الفترة من الـ13 من يناير وحتى الـ11 من فبراير المقبلين. وسيخوض عدد من اللاعبين الأفارقة المتواجدين في الدوري السعودي، البطولة القارية لأول مرة بعد رحيلهم عن الدوريات الأوروبية، أمثال لاعب الأهلي، الجزائري رياض محرز، والثلاثي السنغالي، لاعب النصر ساديو ماني، وحارس الأهلي إدوارد ميندي، ومدافع الهلال، كاليدو كوليبالي، وحارس مرمى الهلال، المغربي ياسين بونو. ويسعى النجوم الأفارقة للظهور بمستوى قوي في البطولة لتأكيد عدم تأثر مستواهم الفني بالرحيل عن الدوريات الأوروبية، الأمر الذي يزيد من أسهم الدوري السعودي، ويجذب نجومًا جديدة للانضمام إليه خلال فترات الانتقالات المقبلة.

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