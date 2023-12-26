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2023 يبتسم لأندية القطيف

12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) رفضت أندية محافظة القطيف، أن ينقضي عام 2023، إلا بعد أن تعزز إنجازاتها، ليكون حافزًا لها عند استقبال العام الجديد، وتصدر مشهد الإنجازات الخليج، والهدى، اللذان احتفلا بتحقيق أرقام جديدة في الألعاب المختلفة.
ذهب قاري
تعددت الإنجازات والاحتفالات في الخليج، لكن الإنجاز الأبرز كان للعبة كرة اليد، التي هيمنت على بطولات اللعبة خلال العامين الماضيين، وتوجت الإنجازات ، بعد سيطرتها على كؤوس اليد المحلية والآسيوية معًا.
وجاء التميز الأكبر لكرة اليد في الخليج في النسخة الثانية لدورة الألعاب السعودية، بعدما حصد فريق الشباب والفريق الأول كأس دورة الألعاب السعودية، وكان المنجز الأبرز والتاريخي التتويج بكأس آسيا للأندية.
ذكرى الإنجازات
أعادت ألقاب دورة الألعاب السعودية إلى الأذهان، ذكرى نجاحات سابقة، حققتها قبضة الدانة الأول، فقد حصل على سادس العالم، أثناء مشاركته في بطولة السوبر جلوب، التي أقيمت في نوفمبر، وقبلها كان الفريق بطلًا لكأس الاتحاد، وكأس الدوري الممتاز في مايو، أما فريق الشباب في اللعبة، فقد حصل على بطولة الدوري والنخبة.
وكان للخليج إنجازات مماثلة في دورة الألعاب السعودية، بتفوقه في ألعاب مختلفة، حيث ارتفع عدد الميداليات التي حصل عليها النادي 200%، مقارنة بالنسخة الأولى، حيث شهدت النسخة نفسها حصد الخليج 12 ميدالية ملونة (4 ذهبيات، 3 فضيات، 5 برونز)
صدارة الهدى
لم تكن إنجازات الهدى، بأقل من نظيرتها في الخليج، وتجلى ذلك بدورة الألعاب السعودية، حيث تصدرت نتائج النادي، أندية المنطقة الشرقية، وحل سابعًا على مستوى أندية المملكة، بعد حصاده 14 ميدالية ملونة (5 ذهبيات، فضيتان، 7 برونزيات)، كاشفًا عن امتلاكه لمواهب مميزة في مختلف الألعاب الرياضية.
-قبضة الخليج توجت إنجازاتها بالذهب الآسيوي
-12 ميدالية للدانة بدورة الألعاب السعودية
-الخليج حقق المركز السادس عالميًا بكرة اليد
-14 ميدالية تصدر بها الهدى أندية الشرقية بدورة الألعاب

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