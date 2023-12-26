تراجع العروبة يصطدم بتقدم البكيرية

(MENAFN
- Al Watan) يتطلع العروبة الذي يملك 27 نقطة إلى وضع حد لتراجعه المخيف وتنازله عن صدارة التريب، حينما يستقبل على ملعبه البكيرية الـ12 بـ18 نقطة، والساعي إلى مواصلة تقدمه إلى مراكز الوسط، في ختام الجولة الـ15 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
ويلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد، الترجي صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة، والعربي العاشر برصيد 20 نقطة، فيما يتواجه أحد الـ13 بـ17 والقيصومة الأخير بـ8 نقاط، على ملعب الأول.
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