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تراجع العروبة يصطدم بتقدم البكيرية

12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) يتطلع العروبة الذي يملك 27 نقطة إلى وضع حد لتراجعه المخيف وتنازله عن صدارة التريب، حينما يستقبل على ملعبه البكيرية الـ12 بـ18 نقطة، والساعي إلى مواصلة تقدمه إلى مراكز الوسط، في ختام الجولة الـ15 لدوري Yelo لأندية الدرجة الأولى.
ويلتقي على إستاد الأمير محمد بن فهد، الترجي صاحب المركز الـ16 برصيد 11 نقطة، والعربي العاشر برصيد 20 نقطة، فيما يتواجه أحد الـ13 بـ17 والقيصومة الأخير بـ8 نقاط، على ملعب الأول.

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