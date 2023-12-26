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أرميني النموذجي يواصل التأهيل

12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) استأنف الفتح تحضيراته، بعد الراحة التي منحها مدربه، الكرواتي سلافن بيليتش للاعبيه ليوم واحد. وبدأ النموذجي في الاستعداد لمواجهة الأخدود السبت المقبل، بينما يخضع الأرميني لوكاس زيلارايان لبرنامج علاجي مُكثّف.

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