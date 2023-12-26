أرميني النموذجي يواصل التأهيل

أرميني النموذجي يواصل التأهيل
التاريخ
12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) استأنف الفتح تحضيراته، بعد الراحة التي منحها مدربه، الكرواتي سلافن بيليتش للاعبيه ليوم واحد. وبدأ النموذجي في الاستعداد لمواجهة الأخدود السبت المقبل، بينما يخضع الأرميني لوكاس زيلارايان لبرنامج علاجي مُكثّف.
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