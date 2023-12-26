الغامدي ينتظم بتدريبات الكوماندوز
التاريخ
12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN
- Al Watan) انتظم لاعب وسط الاتفاق أحمد الغامدي لتدريبات فريقه الرئيسية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة النصر الماضية. بينما يستعد فارس الدهناء لمواجهة الحزم غدا.
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