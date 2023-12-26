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الغامدي ينتظم بتدريبات الكوماندوز

12/26/2023 11:18:05 PM
(MENAFN- Al Watan) انتظم لاعب وسط الاتفاق أحمد الغامدي لتدريبات فريقه الرئيسية بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي تعرض لها في الرأس خلال مواجهة النصر الماضية. بينما يستعد فارس الدهناء لمواجهة الحزم غدا.

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