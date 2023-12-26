مهام دفاعية لنجوم أبها

مهام دفاعية لنجوم أبها
التاريخ
12/26/2023 11:18:04 PM
(MENAFN
- Al Watan) أسند مدرب أبها المؤقت، الروماني جورج تيميش، بعض المهام الدفاعية للاعبي وسط فريقه، ومساندة خط الظهر، وعدم ترك المساحات في المناطق الدفاعية، وذلك خلال استعدادات الفريق لمواجهة الرائد.
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