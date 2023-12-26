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مسجد سوق الدرب تسربات ونظافة غائبة

12/26/2023 11:14:53 PM

(MENAFN- Al Watan) تذمر عدد من مرتادي سوق المواشي وحديقة أبويحيى بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من وضع المسجد ودورات المياه فيهما، إذ يفتقر للنظافة الداخلية والخارجية، مطالبين بصيانتها وإعادة تأهيلها.
وأوضحت بلدية المحافظة لـ((الوطن)) أن المساجد تتبع الأوقاف وإدارة المساجد، بينما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلة بإدارة مساجد الدرب أنها أطلقت فرصًا ومبادرات تطوعية لاستقطاب المتطوعين لنظافة المساجد والجوامع.
وقال عدد من مرتادي السوق إن الوضع الذي عليه المسجد ودورات المياه غير مقبول، فالسوق يرتاده الكثير من الناس مواطن ومقيم وغيرهم، ودخولهم إلى دورات المياه والمسجد لأداء الصلاة بشكل يومي ويفاجأون بالماء المتسرب أمام بوابة المسجد ودورات المياه، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة من البلدية كجهة مشرفة على السوق، وكذلك من الشؤون الإسلامية كجهة معنية بالمساجد، ولا يختلف الوضع عن مسجد حديقة أبو يحيى الذي خرج عن الاستخدام، والسبب عدم الاهتمام بدورات المياه.

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