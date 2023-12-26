مسجد سوق الدرب تسربات ونظافة غائبة

(MENAFN
- Al Watan) تذمر عدد من مرتادي سوق المواشي وحديقة أبويحيى بمحافظة الدرب شمال منطقة جازان من وضع المسجد ودورات المياه فيهما، إذ يفتقر للنظافة الداخلية والخارجية، مطالبين بصيانتها وإعادة تأهيلها.
وأوضحت بلدية المحافظة لـ((الوطن)) أن المساجد تتبع الأوقاف وإدارة المساجد، بينما أكدت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في منطقة جازان، ممثلة بإدارة مساجد الدرب أنها أطلقت فرصًا ومبادرات تطوعية لاستقطاب المتطوعين لنظافة المساجد والجوامع.
وقال عدد من مرتادي السوق إن الوضع الذي عليه المسجد ودورات المياه غير مقبول، فالسوق يرتاده الكثير من الناس مواطن ومقيم وغيرهم، ودخولهم إلى دورات المياه والمسجد لأداء الصلاة بشكل يومي ويفاجأون بالماء المتسرب أمام بوابة المسجد ودورات المياه، ودعوا إلى ضرورة الاهتمام بالنظافة من البلدية كجهة مشرفة على السوق، وكذلك من الشؤون الإسلامية كجهة معنية بالمساجد، ولا يختلف الوضع عن مسجد حديقة أبو يحيى الذي خرج عن الاستخدام، والسبب عدم الاهتمام بدورات المياه.
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