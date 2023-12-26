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مرضى الضغط بلا تعداد

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) كشف المؤتمر السعودي العالمي الأول لارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال واليافعين، عدم وجود دراسة وطنية حول أعداد المصابين بضغط الدم بالمملكة والدول المجاورة لها، مطالبا في توصياته بأهمية تشجيع الباحثين على إجراء الدراسات المحلية المتعلقة بارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، في وقت قدم المؤتمر دعوات إلى وزارة الصحة، ومدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، والمعهد الوطني لأبحاث الصحة، لتبني دراسات وطنية تعنى بوبائيات ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، ومحدداته، والمخططات الطبيعية لضغط الدم، لدى الأطفال واليافعين.
40 محاضرة
شهد المؤتمر السعودي العالمي حضورا كبيرا، والذي اختتمت برامجه في فندق الميرديان بالخبر، ونظمته الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم، بالشراكة مع الهيئة العالمية، والجمعية العالمية لارتفاع ضغط الدم، ومستشفى القطيف المركزي، واستمر لمدة يومين.
وشارك 26 متحدثا من الخبراء والمختصين بالوطن العربي ومختلف دول العالم، وقدموا 40 محاضرة وورشة عمل، واعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية للمسجلين 22 ساعة طبية.
مناقشة التحديات
ناقش المؤتمر الصحي، التحديات التي تواجه اكتشاف الحالات، وتشخيصها ومتابعتها، والمستجدات في تعريف وعلاج المرض، وسبل رفع الوعي تجاه مشكلة تصاعد ارتفاع ضغط الدم لدى الأطفال، وأسبابه والظروف المؤدية إلى الإصابة به، والتشديد على ضرورة التباحث مع وزارة الصحة، ومجلس الضمان الصحي، والجهات الصحية المعنية الأخرى، لتوفير أجهزة قياس ضغط الدم، المتوافقة مع الأطفال، وحث الجهات الصحية على توفير أجهزة قياس ضغط الدم المحمول.
5 % إصابات
استعرض الأطباء المتحدثون بالمؤتمر الدراسات الوطنية، والتي أشارت الى إصابة نحو 1-5 % من الأطفال في العالم، وفي ظل افتقار المملكة للدراسات المختصة، قدرت دراسات محدودة ارتفاع ضغط الدم المسحي غير المؤكد بنسبة ما بين 11 - 34 % لدى طلاب بعض المدارس، والدراسات إلى أن معظم المصابين لديهم زيادة في الوزن يصل إلى البدانة.
أكد رئيس الجمعية السعودية لرعاية ضغط الدم (شمس) الدكتور صالح الشرفاء، على ضرورة معالجة ارتفاع ضغط الدم، وتشجيع القطاعات الصحية على إنشاء عيادات مركزية في القطاعات الصحية، لمعالجة ضغط الدم لدى الأطفال، ودعوة المركز السعودي لاعتماد المنشآت الصحية، للتعاون في مراجعة المعايير الخاصة بأجهزة ضغط الدم، مبينا أن الاكتشاف المبكر للمرض يؤدي إلى تفادي المضاعفات، والتي يمكن الوقاية منها، كالجلطات الدماغية، والقلبية، والفشل القلبي والكلوي، مضيفا أن المؤتمر أوصى بالتواصل مع مقدمي الخدمات الصحية، وعلى رأسها وزارة الصحة، والجهات ذات العلاقة لتدريب الأطباء والممرضات، وطلبة العلوم الصحية، والمعنيين على ((شهادة الجدارة في قياس ضغط الدم لدى الأطفال)). معالجة ضرورية

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