46.1 % من فرص الاستثمار بقطاع الكيماويات

(MENAFN
- Al Watan) تصدر قطاع الكيماويات الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بطرحه 407 فرصة استثمارية متاحة في عدة مناطق في المملكة، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها عبر بوابة ((استثمر في السعودية)) إحدى مبادرات وزارة الاستثمار.
وبلغت الفرص الاستثمارية المطروحة 1528 فرصة 46.1% منها كانت في قطاع الكيماويات، 13.8% لقطاع الخدمات البيئية، و5.5% لقطاع التعدين والمعادن، في حين تقسمت باقي الفرص ضمن الاستثمارات بالقطاعات الأخرى. الاستثمار في الكيماويات
تتنوع الفرص الاستثمارية في مجال الكيماويات بين إنشاء مصانع أو تطوير منشآت أو الإنتاج، وتعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الصناعات الكيماوية الأساسية والمتوسطة والمتخصصة، وضمن رؤية 2030 تتطلع المملكة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال طرح هذه الفرص الاستثمارية بمزايا عديدة مثل توفير النظام البيئي المتين وميزة التكلفة المنخفضة ووجود مراكز البحث والتطوير، والمورّدين، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية. السوق العالمي
على مستوى العالم من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيماوية بمعدل سنوي قدره 3.7، وهذا سيساعد على زيادة حجم الإنتاج إلى 3867 مليون طن سنوي بحلول 2040، بجانب توقعات أن يكون القطاع محركا للطلب على النفط والغاز. السوق السعودي
في المملكة تَركز نمو قطاع صناعة المواد الكيماوية، على المراحل الأولية من التصنيع، نظرا إلى ريادتها العالمية في المواد الكيماوية الأساسية وبعض البتروكيماويات الوسيطة المختارة.
ومن المتوقع أن تنمو تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة بما يوافق توقعات النمو السنوي عند 2.3% في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا. أهمية القطاع
بالاعتماد على القدرات الحالية في البتروكيماويات الأساسية وبعض البتروكيماويات الوسيطة، تتمتع المملكة بوضع جيد يعزز مكانتها في قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة، من خلال تحسين وتطوير موقفها في تحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والدولي. خطط مستقبلية
وتهدف خطط المملكة في تطبيقات الكيماويات المتخصصة إلى النمو بمقدار 6.7 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، بمعدل 8.7 ملايين طن سنويا. وبحلول عام 2035، سيكون قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة قد اكتسب 22% من حصة السوق الإقليمية. أما من حيث الإيرادات، يمثل هذا 93.5 مليار ريال إضافية سنوياً. الفرص الاستثمارية:
الكيماويات=
408
الخدمات البيئية=
211
التعدين والمعادن=
84
الصناعة والتصنيع=
251
السياحة وجودة الحياة=
181
الطاقة=
76
العقارات=
64
الرعاية الصحية وعلوم الحياة=
62
رأس المال البشري والابتكار=
49
المعلومات وتقنية الاتصالات=
44
النقل والخدمات اللوجستية=
38
الزراعة والصناعات الغذائية=
36
الطيران والدفاع=
10
الأدوية والتكنولوجيا الحيوية=
7
الخدمات المالية=
7
MENAFN26122023000089011017ID1107659927