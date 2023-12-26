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46.1 % من فرص الاستثمار بقطاع الكيماويات

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) تصدر قطاع الكيماويات الفرص الاستثمارية في المملكة العربية السعودية بطرحه 407 فرصة استثمارية متاحة في عدة مناطق في المملكة، وذلك ضمن الفرص الاستثمارية التي يتم طرحها عبر بوابة ((استثمر في السعودية)) إحدى مبادرات وزارة الاستثمار.
وبلغت الفرص الاستثمارية المطروحة 1528 فرصة 46.1% منها كانت في قطاع الكيماويات، 13.8% لقطاع الخدمات البيئية، و5.5% لقطاع التعدين والمعادن، في حين تقسمت باقي الفرص ضمن الاستثمارات بالقطاعات الأخرى.
الاستثمار في الكيماويات
تتنوع الفرص الاستثمارية في مجال الكيماويات بين إنشاء مصانع أو تطوير منشآت أو الإنتاج، وتعد المملكة العربية السعودية إحدى الدول الرائدة عالمياً في مجال الصناعات الكيماوية الأساسية والمتوسطة والمتخصصة، وضمن رؤية 2030 تتطلع المملكة إلى زيادة الكفاءة الإنتاجية من خلال طرح هذه الفرص الاستثمارية بمزايا عديدة مثل توفير النظام البيئي المتين وميزة التكلفة المنخفضة ووجود مراكز البحث والتطوير، والمورّدين، والبنية التحتية، والخدمات اللوجستية.
السوق العالمي
‏على مستوى العالم من المتوقع أن ينمو سوق المواد الكيماوية بمعدل سنوي قدره 3.7، وهذا سيساعد على زيادة حجم الإنتاج إلى 3867 مليون طن سنوي بحلول 2040، بجانب توقعات أن يكون القطاع محركا للطلب على النفط والغاز.
السوق السعودي
في المملكة تَركز نمو قطاع صناعة المواد الكيماوية، على المراحل الأولية من التصنيع، نظرا إلى ريادتها العالمية في المواد الكيماوية الأساسية وبعض البتروكيماويات الوسيطة المختارة.
ومن المتوقع أن تنمو تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة بما يوافق توقعات النمو السنوي عند 2.3% في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
أهمية القطاع
بالاعتماد على القدرات الحالية في البتروكيماويات الأساسية وبعض البتروكيماويات الوسيطة، تتمتع المملكة بوضع جيد يعزز مكانتها في قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة، من خلال تحسين وتطوير موقفها في تحقيق الريادة على المستويين الإقليمي والدولي.
خطط مستقبلية
وتهدف خطط المملكة في تطبيقات الكيماويات المتخصصة إلى النمو بمقدار 6.7 ملايين طن سنويا بحلول عام 2030، بمعدل 8.7 ملايين طن سنويا. وبحلول عام 2035، سيكون قطاع صناعة تطبيقات الكيماويات المتخصصة في المملكة قد اكتسب 22% من حصة السوق الإقليمية. أما من حيث الإيرادات، يمثل هذا 93.5 مليار ريال إضافية سنوياً.
الفرص الاستثمارية:
الكيماويات=
408
الخدمات البيئية=
211
التعدين والمعادن=
84
الصناعة والتصنيع=
251
السياحة وجودة الحياة=
181
الطاقة=
76
العقارات=
64
الرعاية الصحية وعلوم الحياة=
62
رأس المال البشري والابتكار=
49
المعلومات وتقنية الاتصالات=
44
النقل والخدمات اللوجستية=
38
الزراعة والصناعات الغذائية=
36
الطيران والدفاع=
10
الأدوية والتكنولوجيا الحيوية=
7
الخدمات المالية=
7

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