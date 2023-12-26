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ابن رشد وعقيدة وحدة الوجود عبر التاريخ

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) عندما سئل عالم الفيزياء الشهير ألبرت آينشتاين عن عقيدته الدينية، كان رده متوافقًا مع عقيدة الفلاسفة عبر التاريخ: ((أنا أؤمن بإله سبينوزا، الذي يكشف عن نفسه في التناغم والتجانس المنظم في كل شيء موجود)). هنا يبين آينشتاين بوضوح ودون تردد أنه يؤمن بعقيدة وحدة الوجود التي يعتبر الفيلسوف الهولندي باروخ سبينوزا أحد أهم المنظرين لها، وهذا يؤكد أهمية هذه العقيدة في الفكر الغربي ومدى تأثيرها على الثقافة الغربية. هذه العقيدة تمثل المدخل لفهم الفلسفة اليونانية، وجل الفلسفات عبر التاريخ غالبًا ما تدور حول عقيدة وحدة الوجود وتحاول تأويلها وشرحها والدفاع عنها. ولا يمكن لنا فهم طبيعة الفلسفة دون أخذ عقيدة وحدة الوجود بعين الاعتبار.
في كتاب (الحلولية ووحدة الوجود) يقول المفكر المصري عبدالوهاب المسيري: ((ويمكننا قراءة تاريخ الفلسفة الغربية على أنه تاريخ صراع بين رؤية إيمانية تؤمن بتجاوز الإله والإنسان لعالم الطبيعة من جهة، ورؤية حلولية كمونية (أساسًا مادية)، من جهة أخرى، ترى أن الإله كامن فيها)).
النقاش حول هذه العقيدة ممتد منذ عصر ما قبل الميلاد، والصراع بين الفلاسفة ورجال الكنيسة في التراث الأوروبي لا يخرج عن دائرة الجدلية القديمة بين (القديم والمحدث) فالإيمان بعقيدة وحدة الوجود يترتب عليه الإيمان بأزلية الكون وقدم العالم. وهذه يصطدم مع العقيدة السائدة في الأديان السماوية التي تؤكد أن العالم مخلوق من العدم وأن الخالق منزه عن عالم المخلوقات. هذا الصراع انتقل للحضارة الإسلامية وكان عقيدة وحدة الوجود مقلقة للنخبة السياسية والمثقفة في التاريخ الإسلامي. يحكي الفقيه الأندلسي ابن رشد قصة لقائه الأول مع الخليفة الموحدي أبي يعقوب يوسف. وهي قصة تعكس حالة التشكك والريب من انتشار العقائد الدينية للشعوب اليونانية ومدى تأثيرها على حالة الاستقرار الاجتماعي. يقول ابن رشد: ((فكان أول ما فاتحني به أمير المؤمنين بعد أن سألني عن أسمي واسم أبي ونسبي أن قال لي: ما رأيهم في السماء، يعني الفلاسفة، أقديمة هي أم حادثة، فأدركني الحياء والخوف فأخذت أتعلل وأنكر اشتغالي بعلم الفلسفة)).
لقاء ابن رشد مع الخليفة الموحدي كان البداية الفعلية لابن رشد مع المنطق الأرسطي، فالتعامل مع العقائد اليونانية يتطلب مشروعًا سياسيًا ثقافيًا ضخمًا، وسيلعب ابن رشد دورًا محوريًا فيه. كان الخليفة الموحدي يحمل وعيًا سياسيًا ثاقبًا فهو يدرك تمام الإدراك وجود شريحة من المجتمع ظلت تحتفظ بشيء من الولاء والانتماء لثقافتها ومعتقدها الديني السابق للإسلام. وبالتالي فهي تسعى بشكل واعي أو غير واع لتأويل معتقداتها السابقة لتكون منسجمة ومتوائمة مع مفاهيم الدين الإسلامي.
لم تتسرب الأفكار الفلسفية لعالم العرب والمسلمين عبر ترجمة كتب اليونان، فهي موجودة في المجتمع مسبقا، على هيئة شذرات من معتقدات قديمة عالقة في ذاكرة ووجدان الشعوب المعتنقة حديثًا الإسلام، ولكن التعاطي العلمي والمنهجي مع معتقدات الفلاسفة يتطلب ترجمة أمهات الكتب اليونانية وشرحها والرد عليها، والتعرف على ثقافة الشعوب اليونانية ومدى انسجام معتقداتهم الدينية مع عقائد الإسلام. فالمسألة في الواقع حساسة للغاية لأن عقائد اليونان كانت تصطدم مع أهم ركيزة في الدين الإسلامي وهي عقيدة التوحيد وما يترتب عنها من إيمان بأسماء الله وصفاته.
وامتدادًا لحديثنا عن ابن رشد وقصته مع الخليفة الموحدي وسؤاله عن قدم السماء وحدوثها. تطرق أبو حامد الغزالي لمسألة شبيهة في كتابه (تهافت الفلاسفة) وهي أزلية الشمس، فقد طرح الغزالي اقتباس لجالينوس يثبت فيه جالينوس أن الشمس قديمة وليست مخلوقة، يقول: ((ما تمسك به جالينوس إذ قال: لو كانت الشمس مثلا تقبل الانعدام، لظهر فيها ذبول في مدة مديدة، والأرصاد الدالة على مقدارها منذ آلاف السنين لا تدل على هذا المقدار، فلماذا لم تذبل في هذه الآماد الطويلة، دل على أنها لا تفسد)).
اعتقاد فلاسفة اليونان أن الشمس والسماء وبقية مظاهر الكون أزلية وقديمة يمكن فهمه من خلال عقيدة وحدة الوجود التي تؤمن بأن كل الموجودات هي الإله، وأن الإله هو العالم. بمعنى أن السماء والشمس وكل موجود أزلي قديم. ومثل هذه العقائد القديمة عاشت منذ عصر جالينوس واستمرت حتى عصر ابن رشد والغزالي مرورًا بعصري سبينوزا وآينشتاين. وما زال هناك أنصار ومؤيدون لها في العصر الحديث. لذلك يجب علينا التعامل مع الفلسفة باعتبارها تراثًا مرتبطًا بثقافة الشعوب اليونانية ومعتقداتهم الدينية وليس مشتركًا إنسانيًا يمكن تعميمه على بقية شعوب العالم.

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