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الصحوة النووية

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) ظهرت الطاقة النووية أول ما ظهرت في الحرب العالمية الثانية بقرار السياسيين وجهود العلماء لترجيح كفة الحرب لصالحهم. بعد نجاح المهمة وانتهاء الحرب، توسع نطاق استخدام الطاقة النووية ليشمل توليد الكهرباء، فانتشرت في الستينيات والسبعينيات الميلادية المفاعلات النووية، وكان هذا التقدم في التكنولوجيا النووية رمزًا للفخر والاعتزاز. خلال تلك المرحلة وقعت عدة حوادث محدودة، ولكن لم تكن ذات أثر مباشر في العامة حتى وقوع حادثة ثري مايل أيلاند في 1979. بدأ الرأي العام بعدها بتغيير نظرتهم نحو الطاقة النووية، وأضحت المخاوف من الطاقة النووية تطغى على المخاوف من حرب نووية. وبلغت تلك الحالة ذروتها في منتصف الثمانينيات، وتحديدًا 1986، حين وقعت كارثة تشرنوبل، فتبدلت الآراء، وتغيرت الأحوال، وعُدلت القوانين، وأُرْجِئُ استخدام الطاقة النووية في بعض البلدان والبعض الآخر عطلها، وهوت أسعار اليورانيوم إلى أدنى مستوياتها.
ولكن مع بروز ظاهرة الاحتباس الحراري وصداها العالمي في مطلع الألفية الجديدة، بدأت الصناعة النووية تنتعش من جديد، وأطلت كحل محتمل للتغلب على مشكلة التغير المناخي، وبدأ يتداول مصطلح الصحوة النووية ((Nuclear renaissance))، في مقالات بعض الكتاب والعلماء في الولايات المتحدة، منبئًا بحقبة جديدة للطاقة النووية، فانتعشت أسواق اليورانيوم ووصلت ذروتها في 2007 مع توقعات بزيادة كبيرة في الطلب. ولكن سرعان ما تقهقرت الصناعة النووية بعد حادثة فوكوشيما في 2011 والتي كادت أن تقضي على هذه الصناعة برمتها. وكان من أثرها إعادة بعض الدول تفكيرها وحساباتها في الطاقة النووية، والمثال الأشهر هي ألمانيا التي استغنت عن الطاقة النووية وأخرجتها من الخدمة، وعادت إلى الفحم، أكثر المصادر الباعثة لثاني أوكسيد الكربون.
تدريجيًا عادت الثقة بالطاقة النووية كحل أمثل لتخفيض انبعاثات الكربون حتى وصلنا إلى قمة المناخ التي عُقدت خلال هذا الشهر في الإمارات العربية المتحدة، وقد تجلى فيها التوجه العالمي لإعادة الثقة في التكنولوجيا النووية، والدعوة إلى زيادة مصادر الطاقة النووية في العالم لثلاثة أضعاف الرقم الحالي بحلول 2050، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
فالطاقة النووية، بخلاف مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية، تعتبر من المصادر ذات الاعتمادية العالية، والانبعاثات الكربونية المنخفضة جدًا، وقادرة على الإسهام في ضمان أمن الطاقة.
هناك عدة مؤشرات وشواهد تدل على قدوم صحوة نووية سلمية، فقد تبنت عدة دول، لم تكن نووية، الطاقة النووية كمصدر لتوليد الكهرباء، مثل الإمارات وإيران وبنجلادش، وأبدت دول أخرى رغبتها في تطوير برامج نووية ضمن خططها لتنويع مصادر الطاقة، مثل المملكة العربية السعودية والتشيلي، وزادت بعض الدول النووية، مثل الصين وروسيا من اعتمادها على الطاقة النووية، مما ينبئ بصحوة مقبلة، أما بالنسبة لأوروبا والولايات المتحدة فلا تزال الصورة غير واضحة.
بروز هذه الصحوة النووية تفسره عدة ظواهر، حسب رأي المحللين، أهمها: المخاوف المتعلقة بالتغير المناخي، وتزايد الطلب على الطاقة، والرغبة في التخلص من الاعتماد على واردات الوقود الأحفوري، إضافة إلى الثقة المتزايدة في أسواق الوقود النووي، وارتفاع مستويات السلامة والأمان في هذا القطاع.
في المقابل، يقف خطر انتشار المواد النووية، عثرة في طريق ازدهار الطاقة النووية السلمية، فازدواجية الاستخدام المدني والعسكري المميزة للتكنولوجيا النووية تجعل من انتشارها مسألة بالغة الحساسية، وقد تؤدي إلى تقويض الأمن الدولي. فالهند - على سبيل المثال - استخدمت مواد نووية زودتها بها الولايات المتحدة، ومفاعلًا نوويًا قدمته لها كندا، لإنتاج البلوتونيوم، وصنعت أول قنبلة نووية هندية ونجحت في اختبارها في 1974، وقالت الهند حينها إن الغرض من التفجير ((سلمي!!)) وسمّت تلك العملية ((بوذا المبتسم)).
لا يزال الارتباط التاريخي والمنطقي والعاطفي بين الطاقة النووية والأسلحة النووية مستمرًا حتى هذا اليوم، وسيؤثر حتمًا في تقبل الجمهور لأي قرار مستقبلي للشروع في الصحوة النووية.
رغم ذلك لا يزال موضوع الصحوة النووية ليس حتميًا، حتى الآن، فإضافة إلى المخاوف من انتشار الأسلحة النووية، يظل ارتفاع تكاليف بناء المحطات النووية، ومتطلبات تشغيلها، وغياب الحل الجذري للنفايات النووية، عائقًا يحد بشكل أو بآخر من ازدهار الطاقة النووية السلمية وتوهجها.
من المهم الأخذ بعين الاعتبار أن تحقق الصحوة النووية قد يخلق نقصًا في إمدادات الوقود النووي، نظرًا للزيادة الكبيرة المتوقعة على الطلب والتي ستضغط بدورها على الأسعار، وذلك أن الدول التي تمتلك التكنولوجيا الخاصة بتصنيع الوقود النووي محدودة، وهي في حاجة لتلبية سوقها المحلي أولًا، وهذا بلا شك قد يفقد الطاقة النووية على المدى البعيد أحد أهم مقوماتها.

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