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الطفل السليم للأم السليمة

12/26/2023 11:14:53 PM
(MENAFN- Al Watan) رحم الأم هو المكان الأكثر عزلة في هذا الكون، والأعظم أمانًا وراحة، عالم يليق بتخلق الإنسان أطوارًا، بعيدًا عن القلق، ورغم ذلك يتسرب إليه أحيانًا، ليغير من أطوار نمو هذا الإنسان، كل ما من شأنه أن يُزعج الأم سيزعج جنينها، حينما تخاف الأم أو تقلق تتسارع نبضات جنينها، يتعرض لهرمونات القلق، فيصغر حجمه، ومن الوارد جدًا أن يتعرض لولادة مبكرة، الضغوطات النفسية التي تتعرض لها الأم تغير تركيبة دماغ الجنين، ومن الممكن أن يُصاب في طفولته، بفرط الحركة وتشتت الانتباه، وتؤثر على تطوره السلوكي والعصبي. بعض الدراسات وجدت أن الرضع الذين عانت أمهاتهم من مستويات عالية من التوتر أثناء الحمل، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، ظهرت عليهم علامات االاكتئاب والتوتر، وكذلك جعلتهم عرضة للتأخر في اكتساب المهارات، يفسر العلماء هذا بأن القلق والضغوطات النفسية التي تتعرض لها الأم ترفع من معدل الهرمونات التي تسبب تضيقًا في الأوعية الدموية وبذلك تنخفض تروية الرحم والمشيمة فيقل الأوكسجين المحمول إلى الجنين، ومن هنا يصغر حجمه، ويتأثر تطوره.
الأجنة في بطون أمهاتهم، يسمعون، يشمون، يقلقون، يضحكون ويبكون أحيانًا، الجنين في بطن أمه يستأنس بصوتها، يتعرف على رائحتها، يضطرب إن هي قلقت. ووجد الأطباء أن الجنين يمكن أن يبتسم من الأسبوع الرابع والعشرين من الحمل، وأن هذه الابتسامة لها علاقة بتناول الأم اطعمة معينة منها الجزر وعصيره! وربطوا ذلك بالسكر الذي يحتويه الجزر، بينما ترتسم على وجهه تعابير البكاء إذا ما تناولت الأم أطعمة مثل اللفت أو الكرنب، ورصدت ردود الفعل هذه من خلال التصوير بالموجات فوق الصوتية رباعية الأبعاد، حيث تعطي تفاصيل أكثر دقة لملامح الجنين وأعضائه.
الطفل يسمع في أسبوعه الثامن عشر في الرحم، ويتطور هذا السمع ليكون أكثر شدة في الشهر السادس من الحمل، بحيث من الممكن أن يتحرك الطفل عند سماع الأصوات حوله، لذلك لا يُنصح أن تتعرض الأم لكثير من الضجيج والأصوات العالية كالموسيقى الصاخبة، لأنها ستؤثر في سلامة سمع طفلها بعد ذلك.
لم يرضَ الله الحزن للسيدة مريم، لتنجب النبي عيسى، فلا يليق بها الحزن وهي ترعى نبيًا في أحشائها، ولم يرضه لأم موسى (كي تقر عينها ولا تحزن) لأنها ترضع نبيًا، وكل لبنٍ خالطه نكد وحزن يؤثر في جودته.
كيفما تكونين أيتها الأم سيكون طفلك، حاملًا كنتِ أو مرضعة. وجينيًا مستوى الذكاء تورثه الأم لأولادها، فالذكاء مرتبط بكرموسوم x الذي تهبه الأم للذكور من أبنائها ويشاركها الأب الجين نفسه في الإناث، لذلك ذكاء الأولاد مرتبط بالأم وذكاء البنات مرتبط بالأبوين سويًا. كذلك الأطفال الذين ينشؤون بين أبوين سعيدين ومستقرين نفسيًا بالذات في أول سبعة أعوام من أعمارهم لديهم أدمغة أكبر وذكاء أعلى.
يعني أن أطفالنا صناعتنا، منذ نشأتهم، يتأثرون، يتغيرون، يتفاعلون، هم ليسوا صغارًا لا يعرفون، بل المصيبة أن يكونوا صغارًا، فالصغار أكثر تأثرًا بالأحداث، حتى وهم نطف في أرحام أمهاتهم.
لا تخلو الحياة من الضغوطات ولكن من المهم معرفة كيفية إدارتها. على كل حامل، أن تتأمل حملها، تعطي لجنينها بضع دقائق من يومها، تحدثه بصوت هادئ، من الممكن أن تقرأ له، تمارس تمارين الاسترخاء، والرياضة التي تناسب مراحل حملها، وعلى الزوج فهم وتقدير التغيرات الهرمونية التي تمر بها الحامل، فهذا من شأنه أن يقلل المضاعفات التي من الممكن أن يتعرض لها الجنين نتيجة الضغوطات النفسية التي قد تعاني منها الأم. الأمر ليس مجرد ولادة طفل واختيار اسم وحفل استقبال، بل هو صناعة إنسان سليم.

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